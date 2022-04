Viewsonic ergonomischer FHD-Monitor mit USB-Hub

Viewsonic hat mit dem VG2440 einen neuen FHD-Monitor vorgestellt. Ein Allrounder für Home Office oder den Arbeitsplatz im Büro mit vier Jahren Garantie.

Aktuell arbeiten bis zu 30 Prozent der deutschen Arbeitnehmer überwiegend oder ausschließlich im Home Office und nutzen dabei in vielen Fällen die Bildschirme ihrer Notebooks. Für sie, aber auch für den Einsatz in klassischen Büro-Umgebungen, stellt ViewSonic den VG2440 vor – einen echten Allrounder unter den Monitoren.

Der ViewSonic VG2440 ist ein 24-Zoll großer Full-HD-Monitor, der das volle Spektrum an ergonomischer Flexibilität bietet: Er lässt sich neigen (-5°/+40°), schwenken (120 Grad), drehen (90 Grad in beide Richtungen) und in der Höhe um 130 mm verstellen. Dank Blaulichtfilter und FlickerFree-Technologie verhindert das Display auch bei langer Bildschirmarbeit Kopfschmerzen und Ermüdung der Augen.

Viewsonic VG2440 kann auch vertikal aufgestellt werden.

Das SuperClear VA-Panel mit Full HD-Auflösung im Seitenverhältnis 16:9 ist lichtstark (250 cd/m2) und bietet auch bei weiten Betrachtungswinkeln (178/178) ein scharfes Bild. Der native Kontrast liegt bei 3.000:1 (dynamisch 80 Mio:1) und die Reaktionszeit beträgt 5ms, was auch beim Gaming in den Arbeitspausen hohen Spielspaß garantiert. Das 8-Bit-Panel stellt bis zu 16,7 Millionen Farben naturgetreu dar.

Für maximale Flexibilität sorgt eine Vielzahl an Anschlüssen: Neben 1 x VGA, 1 x HDMI sowie 1 x DisplayPort verfügt der Monitor über ein USB 3.2-Hub. Diese umfasst 1 Up und 4 Down USB-Ports (2 x 5V/900mA und 2 x 2.1A). Die Verbindung mit unterschiedlichsten Peripheriegeräten, Notebooks, PCs und Zubehör ist somit ein leichtes. Dazu kommen klassische Ein- und Ausgänge für Audio.

Die Produktivitätssoftware vDisplay Managerermöglicht effizientes Multitasking, optimierte Bildschirmsteuerung und liefert intuitive Voreinstellungen für verschiedene Anwendungsszenarien.

UVP 189 Euro

www.viewsonic.com/de