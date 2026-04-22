 expert launcht WM-Kampagne mit Rudi Völler

expert hat die bundesweite Marketingkampagne zur Fußball-Weltmeisterschaft gestartet.

Unter dem Claim „Bereit machen zum Jubeln“ rückt expert die besondere Bedeutung gemeinsamer Fan-Momente in den Mittelpunkt und positioniert sich als verlässlicher Technik-Partner sowie als echter Fan-experte rund um das Turnier. Gesicht der Kampagne ist Markenbotschafter und Fußballikone Rudi Völler.

„Unser Ziel war es, die WM nicht nur kommunikativ zu begleiten, sondern sie für unsere Fachgeschäfte und Fachmärkte konkret wirksam zu machen. ‚Bereit machen zum Jubeln‘ verbindet Emotion mit Aktivierung – von der richtigen Technik bis zu Services, die den Unterschied machen. Als Fan-experte versteht sich expert dabei als Partner, der weiß, was Fans für ihr gemeinsames WM-Erlebnis brauchen. Mit Rudi Völler als Markenbotschafter schaffen wir eine glaubwürdige Verbindung aus Fußball-Leidenschaft, Vertrauen und Nähe zum Kunden.“, erklärt Marcus Willbold , Geschäftsbereichsleiter Marketing und E-Commerce bei expert.

Gemeinsames Erleben im Mittelpunkt

Die Kampagne greift die hohe emotionale Aufmerksamkeit der Weltmeisterschaft auf und übersetzt sie in eine klare Botschaft: Fußball wird zwar über Bildschirme verfolgt, doch seine eigentliche Bedeutung entsteht im gemeinsamen Erleben. Genau hier setzt expert an – mit einem Angebot, das von der passenden technischen Ausstattung über Serviceleistungen bis hin zu kompetenter Fachberatung reicht.

„Rudi Völler ist kein klassisches Testimonial, sondern die bewusste Brücke zwischen Marke und Gemeinschaft. Statt einer klassischen WM-Inszenierung haben wir uns für einen sehr modernen Ansatz entschieden, der sich klar vom Wettbewerb abhebt. Mit starkem Bewegtbild-Fokus und einer weiterentwickelten Markenmusik, übersetzt die Kampagne die Dynamik von ‚Bereit machen zum Jubeln‘ zeitgemäß. So wird Rudi wieder als das inszeniert, was er für viele ist: echt, nahbar und vertraut und genau diese Werte spiegeln sich auch in der Marke expert wider“, ergänzt Corbinian Hennies , Managing Director Creative Saint Elmo’s Hamburg.

Humorvolle Kampagne spricht Kunden auf allen Kanälen an

Unterstützt wird die Kampagne durch besondere Aktivierungsmaßnahmen, die gezielt auf Interaktion und Aufmerksamkeit setzen. So haben lokale Sportvereine die Möglichkeit, im Rahmen einer Aktion eine Trainingseinheit mit Rudi Völler zu gewinnen. Darüber hinaus sorgen spezielle Aktionstage in den Fachgeschäften und Fachmärkten sowie ein reichweitenstarkes Gewinnspiel in Kooperation mit BILD für zusätzliche Impulse und eine starke Einbindung der Fans.

Die Kampagne wird über alle relevanten Kanäle hinweg ausgespielt – seit dem 24. April 2026 begleitet die WM-Kampagne die expert-Kunden im TV, Connected TV, Radio, Social Media, Online Video, YouTube, Print-Beilagen, Mailings sowie in der expert-App und am Point of Sale.

Bewegtbild, Nähe und starke Markeninszenierung

Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein aufmerksamkeitsstarkes Leitmotiv, das expert als vorbereitenden Partner für besondere Fußballmomente inszeniert. In kurzen, dynamischen Clips gibt Rudi Völler auf seine typische, humorvolle Art konkrete Tipps, wie sich Fans optimal auf die Weltmeisterschaft vorbereiten können. Dabei werden emotionale Fußballmomente eng mit Produktthemen verknüpft und konsequent aus der Perspektive des gemeinsamen Erlebens erzählt. Unterstützt wird die Wirkung durch einen eigens entwickelten Remix der expert Markenmusik, der die Inhalte zusätzlich emotional auflädt.

Eine zentrale Rolle spielen darüber hinaus die Mitarbeiter in den expert-Fachgeschäften und Fachmärkten. Sie sind die eigentlichen Fan-experten in der Nachbarschaft und machen die Kampagnenidee durch persönliche Fachberatung und konkrete Angebote unmittelbar erlebbar. Die Verbindung aus nationaler Reichweite und regionaler Nähe wird so gezielt genutzt, um die Kampagne emotional zu machen und aus Kunden echte Fans.