31. Januar 2026

ReConnect Kabel mit Mehrwert von Hama

30. Januar 2026 Bernhard Reimann
ReConnect – Kabel mit Mehrwert

Das neue, systematisch aufgebaute Produktsortiment umfasst zum Start 34 Artikel aus allen relevanten Produktbereichen

Zubehörprofi Hama stellt sein bewährtes Kabelsortiment um und legt dabei den Fokus eindeutig auf das Thema Nachhaltigkeit.

Das neue, systematisch aufgebaute Produktsortiment umfasst zum Start 34 Artikel aus allen relevanten Produktbereichen und bietet dem Fachhandel eine besonders einfache und planungssichere Umstellung.

Alle Artikel folgen einer eindeutigen Vorgänger-Nachfolger-Logik und ermöglichen so einen einfachen Austausch am bestehenden Behang. Gleiche Verpackungsgrößen, ein bewährtes Farbleitsystem sowie ein ansprechendes Design sorgen für eine optimale Präsentation am PoS. Alle relevanten Informationen sind auf einen Blick erfassbar. Die UPE-Preispunkte orientieren sich am Niveau von 2019 und bieten Handelspartnern attraktive Margen bei hoher Planungssicherheit.

Das klare Nachhaltigkeitszeichen: Alle Kabel werden in Deutschland plastikfrei verpackt, sind mit einem Kunststoffmantel aus 100% recyceltem Material ausgestattet und ersetzen herkömmliches PVC.

Da das Sortiment für langfristig ausgelegt ist, werden in den nächsten Monaten weitere Artikel nach demselben Prinzip folgen.

www.hama.de

