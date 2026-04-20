METZ blue Sondermodell MQF8101 zur Fußball-WM für den Fachhandel

Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft bringt METZ blue mit dem MQF8101

ein Sondermodell in den Fachhandel.

Der MQF8101 ist als QLED-UHD-TV in den Größen 43, 50 und 55 Zoll erhältlich und setzt auf Quantum-Dot-Technologie für ein erweitertes Farbspektrum, hohe Helligkeit und intensive Kontraste. Damit eignet sich das Modell insbesondere für schnelle Bildinhalte wie Sportübertragungen. Unterstützt werden unter anderem HDR10, HLG und Dolby Vision®. Ein integrierter Triple-Tuner (DVB-C/T2/S2) ermöglicht den flexiblen Empfang verschiedener Signalquellen.



Design und Verarbeitung



Das nahezu rahmenlose Design integriert sich unaufdringlich in verschiedenste Wohnumgebungen. Der drehbare Standfuß aus gebürstetem Aluminium vereint Funktionalität mit einer hochwertigen Materialität und wird durch eine

Stoffabdeckung in Anthrazit elegant akzentuiert. Das Ergebnis ist eine klar gestaltete, wohnraumorientierte Formsprache, die sich bewusst vom rein technischen Erscheinungsbild klassischer TV-Geräte abhebt.

Komfortfunktionen für den Alltag Ein im Lieferumfang enthaltener USB-Stick ermöglicht die Aufnahme von TVInhalten sowie zeitversetztes Fernsehen. So lassen sich Sendungen unkompliziert und mit wenigen Handgriffen aufzeichnen – ein klarer Vorteil insbesondere bei der Fußball-Weltmeisterschaft, deren Spiele aufgrund der Zeitverschiebung häufig nicht live verfolgt werden können

Klang und Ausstattung



Für den Ton setzt METZ blue auf eine nach vorne ausgerichtete Soundlösung mit Fokus auf Sprachverständlichkeit und ausgewogenem Klangbild. Unterstützt werden unter anderem Dolby Atmos, Dolby Digital und DTS Studio Sound, wodurch sowohl bei Sportübertragungen als auch bei Filmen und Serien ein räumlicher und dynamischer Klangeindruck entsteht.

Smart-TV mit Google TV Als Betriebssystem kommt Google TV zum Einsatz. Nutzer erhalten Zugriff auf

zahlreiche Streamingdienste, Apps und Live-TV-Angebote. Die Steuerung erfolgt über die Fernbedienung oder per integriertem Google Sprachassistenten. Zudem ist Chromecast integriert.

Einordnung im Portfolio



Mit METZ blue verfolgt Metz Consumer Electronics eine eigenständige Produktlinie, die speziell auf die Anforderungen des Fachhandels ausgerichtet ist.

Charakteristisch sind ein klar strukturiertes Sortiment, stabile Modellzyklen sowie eine langfristige Verfügbarkeit von Produkten und Serviceleistungen.

Das Sondermodell MQF8101 ergänzt das Portfolio um ein gezielt auf saisonale Nachfrage ausgerichtetes Aktionsgerät und unterstreicht die strategische Ausrichtung von METZ blue im Volumensegment.

Verfügbarkeit und unverbindliche Preisempfehlung

Das Sondermodell MQF8101 ist im Handel voraussichtlich ab Mitte Mai erhältlich.

55MQF8101 in 55‘‘ / 139 cm: 799,- Euro UVP

50MQF8101 in 50‘‘ / 126 cm: 749,- Euro UVP

43MQF8101 in 43‘‘ / 108 cm: 699,- Euro UVP



