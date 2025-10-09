12. Oktober 2025

12. Oktober 2025

ASUS ProArt P16 mit Lumina Pro OLED ab sofort verfügbar

9. Oktober 2025 Bernhard Reimann
ASUS ProArt P16 mit Lumina Pro OLED ab sofort verfügbar

ASUS läutet eine neue Ära für Kreative ein und präsentiert gleich zwei Highlights: die Verfügbarkeit des neuen ProArt P16 (H7606) und den offiziellen Start des GoPro-Service in Deutschland

ASUS läutet eine neue Ära für Kreative ein und präsentiert gleich zwei Highlights: die Verfügbarkeit des neuen ProArt P16 (H7606) und den offiziellen Start des GoPro-Service in Deutschland.

ASUS bringt in Deutschland das neue ProArt P16 auf den Markt – einen High-End-Creator-Laptop, der speziell für anspruchsvolle Content Creator entwickelt wurde und jetzt mit aktualisierten Komponenten und neuen Features überzeugt. Im Mittelpunkt steht das neue ASUS Lumina Pro OLED Display: Mit 3K-Auflösung, bis zu 1.600 nits Helligkeit, 120 Hz Bildwiederholrate, VRR-Technologie und Pantone-Validierung erleben Nutzer eine beispiellose Farbgenauigkeit, Klarheit und Augenschonung – ideal für präzises Grading, Animation oder Outdoor-Editing.

Unter der Haube arbeitet der neue AMD Ryzen AI 9 HX 370 Prozessor mit 50 TOPS NPU, unterstützt von einer bis zu NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop-GPU. Das Ergebnis: grenzenlose Leistung für 4K/8K-Video-Editing, 3D-Design oder Echtzeit-Rendering. Exklusive AI-Tools wie StoryCube und MuseTree sorgen für einen smarten, intuitiven Workflow – lokal und datensicher direkt auf dem Gerät.

Alle Vorteile des aktualisierten ProArt P16 auf einen Blick:

•         Ultra-schnelles Editing: Dank AMD Ryzen AI und NVIDIA RTX 50 Series GPU – Video, 3D, VFX auf Profi-Niveau

•         Lumina Pro OLED Display: 3K, Pantone-validiert, Delta E < 1, 120 Hz, Anti-Reflex-Beschichtung und 1.600 nits Spitzenhelligkeit

•         Mobiles Kraftpaket: Nur 1,85 kg leicht, 14,9 mm dünn, robust nach Militärstandard MIL-STD-810H

•         Maximale Konnektivität: USB 4.0, HDMI 2.1, SD Express 7.0, WiFi 7 und dedizierte Copilot-Taste

•         ASUS Creator-Tools: AI-gestützte Apps wie StoryCube (GoPro-Cloud-Integration) und MuseTree für Bildgenerierung und Asset-Management

•         GoPro-Bundle – Premium+ Abo gratis: Beim Kauf eines ProArt P16 erhalten Käufer ein sechsmonatiges GoPro-Premium+ Abo sowie einen exklusiven Rabattgutschein

GoPro-Service Launch – Weltklasse-Aufnahmen, erstklassige Bearbeitung

Ein weiteres Highlight: Mit dem zeitgleichen Start des GoPro-Service profitieren Nutzer jetzt doppelt.

Ab sofort erhalten Käufer ausgewählter ASUS Notebooks eine exklusive GoPro-Premium+ Mitgliedschaft: Beim Kauf eines ProArt Laptops gibt es ein sechsmonatiges kostenloses GoPro-Premium+ Abonnement sowie einen fünfzehnprozentigen Rabattgutschein für den GoPro-Store. Dank der engen Integration von GoPro-Cloud und der ASUS StoryCube App wird der Zugriff auf GoPro 360-Grad-Videos und die hochqualitative Bearbeitung am Notebook zum Kinderspiel – für dynamische Social-Media-Clips und professionelle Produktionen. Die smarte Verwaltung, Organisation und Bearbeitung von GoPro-Clips gelingt jetzt einfacher, schneller und sicherer als je zuvor.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen ASUS ProArt P16 (H7606) Modelle inklusive GoPro-Service sind mit NVIDIA GeForce RTX 5080 Grafikkarte ab 3.899 Euro und mit NVIDIA GeForce RTX 5090 Grafikkarte ab 4.799 Euro verfügbar.

www.asus.de

