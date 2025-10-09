ASUS ProArt P16 mit Lumina Pro OLED ab sofort verfügbar

ASUS läutet eine neue Ära für Kreative ein und präsentiert gleich zwei Highlights: die Verfügbarkeit des neuen ProArt P16 (H7606) und den offiziellen Start des GoPro-Service in Deutschland

ASUS bringt in Deutschland das neue ProArt P16 auf den Markt – einen High-End-Creator-Laptop, der speziell für anspruchsvolle Content Creator entwickelt wurde und jetzt mit aktualisierten Komponenten und neuen Features überzeugt. Im Mittelpunkt steht das neue ASUS Lumina Pro OLED Display: Mit 3K-Auflösung, bis zu 1.600 nits Helligkeit, 120 Hz Bildwiederholrate, VRR-Technologie und Pantone-Validierung erleben Nutzer eine beispiellose Farbgenauigkeit, Klarheit und Augenschonung – ideal für präzises Grading, Animation oder Outdoor-Editing.

Unter der Haube arbeitet der neue AMD Ryzen AI 9 HX 370 Prozessor mit 50 TOPS NPU, unterstützt von einer bis zu NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop-GPU. Das Ergebnis: grenzenlose Leistung für 4K/8K-Video-Editing, 3D-Design oder Echtzeit-Rendering. Exklusive AI-Tools wie StoryCube und MuseTree sorgen für einen smarten, intuitiven Workflow – lokal und datensicher direkt auf dem Gerät.

Alle Vorteile des aktualisierten ProArt P16 auf einen Blick:

• Ultra-schnelles Editing: Dank AMD Ryzen AI und NVIDIA RTX 50 Series GPU – Video, 3D, VFX auf Profi-Niveau

• Lumina Pro OLED Display: 3K, Pantone-validiert, Delta E < 1, 120 Hz, Anti-Reflex-Beschichtung und 1.600 nits Spitzenhelligkeit

• Mobiles Kraftpaket: Nur 1,85 kg leicht, 14,9 mm dünn, robust nach Militärstandard MIL-STD-810H

• Maximale Konnektivität: USB 4.0, HDMI 2.1, SD Express 7.0, WiFi 7 und dedizierte Copilot-Taste

• ASUS Creator-Tools: AI-gestützte Apps wie StoryCube (GoPro-Cloud-Integration) und MuseTree für Bildgenerierung und Asset-Management

• GoPro-Bundle – Premium+ Abo gratis: Beim Kauf eines ProArt P16 erhalten Käufer ein sechsmonatiges GoPro-Premium+ Abo sowie einen exklusiven Rabattgutschein

GoPro-Service Launch – Weltklasse-Aufnahmen, erstklassige Bearbeitung

Ein weiteres Highlight: Mit dem zeitgleichen Start des GoPro-Service profitieren Nutzer jetzt doppelt.

Ab sofort erhalten Käufer ausgewählter ASUS Notebooks eine exklusive GoPro-Premium+ Mitgliedschaft: Beim Kauf eines ProArt Laptops gibt es ein sechsmonatiges kostenloses GoPro-Premium+ Abonnement sowie einen fünfzehnprozentigen Rabattgutschein für den GoPro-Store. Dank der engen Integration von GoPro-Cloud und der ASUS StoryCube App wird der Zugriff auf GoPro 360-Grad-Videos und die hochqualitative Bearbeitung am Notebook zum Kinderspiel – für dynamische Social-Media-Clips und professionelle Produktionen. Die smarte Verwaltung, Organisation und Bearbeitung von GoPro-Clips gelingt jetzt einfacher, schneller und sicherer als je zuvor.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen ASUS ProArt P16 (H7606) Modelle inklusive GoPro-Service sind mit NVIDIA GeForce RTX 5080 Grafikkarte ab 3.899 Euro und mit NVIDIA GeForce RTX 5090 Grafikkarte ab 4.799 Euro verfügbar.

www.asus.de