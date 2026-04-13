Homematic IP Türschlossantrieb – pro für mehr Sicherheit

Zutrittsberechtigungen lassen sich individuell verwalten und zeitlich genau festlegen. Anwender definieren genau, wer die Tür an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit öffnen kann und versehen die Berechtigungen optional mit einem Start- und Ablaufdatum

Der Homematic IP Türschlossantrieb – pro ist ab sofort in vier Designvarianten im Handel erhältlich. Der digitale Türsteher vereint komfortable Zutrittssteuerung mit Rundumschutz für die Tür.

Einbruchschutz beginnt an der Haustür. Deshalb ist der neue Homematic IP Türschlossantrieb – pro mit umfassender Sensorik ausgestattet, die den Eingang rundum absichert. Lage- und Erschütterungssensoren erkennen sofort, wenn sich jemand an der Tür zu schaffen macht. Bei Auffälligkeiten informiert das System per Push-Nachricht auf dem Smartphone und kann auf Wunsch auch eine verbundene Homematic IP Alarmsirene aktivieren. Die Sabotageerkennung meldet zudem Manipulationen am Gerät selbst.

Alle Öffnungs- oder Schließvorgänge werden in der kostenlosen Homematic IP App protokolliert. Der Türschlossantrieb unterscheidet dabei sogar zwischen manueller Bedienung von innen per Drehrad oder von außen mit einem Schlüssel. So können Nutzer sichergehen, dass sich niemand unbemerkt mit einem Zweitschlüssel Zutritt verschafft.

Praktische Softwarefunktionen sorgen für zusätzliche Sicherheit. Die Eingangstür kann zu festgelegten Zeiten, etwa in der Nacht, selbstständig abgeschlossen werden. Auf Wunsch verriegelt sie sogar nach jedem Öffnen wieder automatisch. Eine Türzustandserkennung stellt sicher, dass die Tür vor dem Verriegeln auch richtig geschlossen ist. Das macht die Frage „Habe ich die Tür eigentlich abgeschlossen?“ endgültig überflüssig.

Komfortable Zutrittssteuerung im Alltag

Doch der Homematic IP Türschlossantrieb – pro schützt nicht nur, er macht den Zugang zum Zuhause auch deutlich komfortabler. Nutzer können ihre Tür bequem per Homematic IP App, Keypad, Fernbedienung oder Sprachsteuerung bedienen. So lässt sich die Tür vom Sofa aus, unterwegs oder direkt vor dem Haus flexibel öffnen, entriegeln und verriegeln.

Besonders praktisch: Zutrittsberechtigungen lassen sich individuell verwalten und zeitlich genau festlegen. Anwender definieren genau, wer die Tür an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit öffnen kann und versehen die Berechtigungen optional mit einem Start- und Ablaufdatum. Reinigungskräfte, Pflegedienste oder Urlaubsgäste kommen nur dann ins Haus, wenn es wirklich gewünscht ist. Das schafft Flexibilität, ohne Ersatzschlüssel aus der Hand geben zu müssen.

Leise, ausdauernd und einfach nachrüstbar

Der kraftvolle Motor des Türschlossantriebs arbeitet im optionalen Flüstermodus nahezu geräuschlos. Mit 1,5 Jahren Batterielaufzeit bei vier Fahrten pro Tag ist das Smart Lock zudem besonders ausdauernd. Für einen umweltschonenden Betrieb können Nutzer statt Batterien auch NiMH-Akkus vom Typ HR6 verwenden.

Der smarte Türsteher passt auf alle gängigen Euro-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion. Separat erhältliche Adapter* erlauben die Installation auf Knaufzylindern, ganz ohne Austausch des Schließzylinders. Die flache Bauform ermöglicht außerdem den Einsatz an nach außen öffnenden Türen zum Beispiel im Objektbereich. Zur Montage wird das Gerät einfach an der Innenseite der Tür auf den Zylinder geklemmt, anstelle einer Oval-Rosette angeschraubt oder einfach geklebt. Es lässt sich rückstandslos wieder entfernen und kann damit auch in Mietobjekten verwendet werden.

Der Homematic IP Türschlossantrieb – pro ist ab sofort in vier Designvarianten zum Preis von 249,- Euro in Weiß, anthrazit, weiß-silber und anthrazit-silber erhältlich.

www.homematic-ip.com