23. April 2026

IFA 2026 Registrierung für Fachbesucher ist live

20. April 2026 Peter Lanzendorf
IFA 2026 Registrierung für Fachbesucher

IFA 2026 Fachbesucher können sich bis 7. Mai den Early-Bird-Preis sichern.

Vom 4. bis 8. September 2026 dreht sich auf der IFA Berlin alles um die Zukunft von Tech und Consumer Electronics – und mit Ihrem Fachbesucher-Ticket sind Sie mittendrin.  

220.000+ Besucher, 1.900+ Aussteller aus 140 Ländern – fünf Tage, die zeigen, wohin sich Ihre Branche entwickelt. Und fünf Tage, um genau die richtigen Kontakte zu knüpfen, neue Produkte vor allen anderen zu sehen und die Deals zu machen, die Ihr Geschäft wirklich nach vorne bringen. 

Jetzt Ticket bis zum 7. Mai zum Early-Bird-Preis sichern und bis zu 33% gegenüber dem regulären Vor-Ort-Preis sparen. Nur solange der Vorrat reicht.

Das steckt im Fachbesucher-Ticket
Mit dem Fachbesucher-Ticket holen Sie das Maximum aus der IFA für sich heraus – egal ob Sie auf der Suche nach den neusten Produkten und Businessdeals sind oder Ihr Netzwerk erweitern wollen. Das sind Ihre Vorteile:
Früher Zugang zur IFA – mehr Zeit für Networking & Produktentdeckungen 
Zugang zur Retail Innovation Zone – inklusive Frühstück & Kaffee 
Exklusive Keynotes – Einblicke von führenden Branchen- & Tech-Experten 
Event-Einladungen – Zugang zu ausgewählten Aktivierungen & Partys 
Zugang zu IFA Global Markets – Europas führender B2B-Sourcing-Plattform 
Exklusive Hotel- & Reisedeals – Zeit & Kosten sparen mit Angeboten 
Fast-Track-Check-in – bevorzugter Einlass & eigene Informationsschalter 
Kostenloser Shuttle-Service – schneller Transport auf dem Messegelände 
Exklusive IFA App Funktionen – Meetings planen & persönliche Agenda 
Kostenloses Highspeed-WLAN – jederzeit vernetzt auf dem Gelände 
Buchbare geführte Touren – kompakte Einblicke in Trends & Innovationen  1
00+ Stunden Programm – Live-Demos, Meet & Greets & viele weitere Formate 

Hier Ticket sichern

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