Neue FRITZ!Box 6825 für 4G/LTE

Die Mobilfunkbox FRITZ!Box 6825 4G bietet stabiles Internet mit bis zu 300 MBit/s über 4G/LTE und ist weltweit einsetzbar.

Über schnelles Wi-Fi 6 und einen Gigabit-LAN-Anschluss können unterwegs auf Reisen, im Camper oder der Ferienwohnung weitere Geräte ganz einfach vernetzt werden. Durch das kleine und kompakte Design lässt sich die FRITZ!Box 6825 4G sowohl zu Hause als auch unterwegs einfach nutzen. Erstmals setzt eine FRITZ!Box auf USB-C für die Stromversorgung. Dies ermöglicht sowohl den Einsatz geeigneter Ladegeräte, etwa von Smartphones, als auch von Powerbanks mit USB-C-Anschluss für große Flexibilität unterwegs.

Die kleine Mobilfunk-FRITZ!Box eignet sich dank FRITZ! Failsafe außerdem als Ausfallschutz für eine weitere FRITZ!Box für Glasfaser, DSL und Kabel. Die FRITZ!Box 6825 4G erweitert das Mobilfunk-Router-Portfolio von FRITZ! um eine kompakte und leistungsstarke Alternative zu den 5G-Modellen FRITZ!Box 6860 5G und 6850 5G sowie 6850 4G. Im Handel und auf FRITZ.com ist die FRITZ!Box 6825 4G ab sofort für 129 Euro (Handels-UVP 03/26) erhältlich.

4G/LTE-Mobilfunkmodem

Die FRITZ!Box 6825 4G ermöglicht mobilen Internetzugang von bis zu 300 MBit/s, ist abwärtskompatibel zu anderen Mobilfunkfrequenzen und somit überall in Europa einsetzbar. Durch Carrier Aggregation – mit bis zu zwei gebündelten 4G-Frequenzen (2CC) und einer Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten – wird die verfügbare Bandbreite optimal genutzt. Eine praktische Ausrichthilfe unterstützt zudem bei der optimalen Platzierung der FRITZ!Box für besten Empfang.

Wi-Fi 6 und Gigabit-LAN

Mit ihrem handlichen Format passt die FRITZ!Box 6825 4G problemlos in jedes Handgepäck oder in den Wanderrucksack und liefert unterwegs eine zuverlässige und schnelle 4G-Internetverbindung. Auch zu Hause, im Büro oder im Homeoffice lässt sie sich platzsparend, beispielsweise auf der Fensterbank, aufstellen. Die FRITZ!Box funkt im 2,4-GHz-Band mit bis zu 600 MBit/s nach Wi-Fi-6-Standard und bietet dank WPA3 eine sichere Verschlüsselung. Auch in Hotspots, beispielsweise auf Campingplätzen, ist sie schnell eingebunden und kann dann komfortabel für alle Reisenden Internet drahtlos oder per Gigabit-LAN-Anschluss zur Verfügung stellen.

Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen

Die FRITZ!Box wird über Updates von FRITZ!OS kontinuierlich weiterentwickelt und erhält viele Funktionen. So integriert sie sich nahtlos in bestehende Mesh-Netzwerke und erweitert so flexibel die WLAN-Abdeckung im gesamten Zuhause. Mit der Zeitschaltung lässt sich das WLAN ganz nach Bedarf steuern. Gleichzeitig bietet ein gesicherter Gästezugang die Möglichkeit, das Internet zu nutzen, ohne das Heimnetzwerk freizugeben. Für die Sicherheit der Kommunikation sorgen VPN-Verbindungen über WireGuard und IPSec. Umfassende Kindersicherungsfunktionen wie Zeitbudgets, Jugendschutzfilter und Gerätesperren sorgen für Schutz und Kontrolle bei der Internetnutzung in der Familie. Die kleine FRITZ!Box 6825 4G eignet sich auch sehr gut als Gerät für die FRITZ!-Failsafe-Lösung. Auch dann, wenn der Hauptinternetanschluss ausfällt – sei es Glasfaser, Kabel oder DSL – übernimmt die FRITZ!Box 6825 4G die Verbindung, sofern diese per WAN oder LAN an die FRITZ!Box angeschlossen ist.

www.fritz.com