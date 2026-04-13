Samsung Galaxy A57 5G und Samsung Galaxy A37 5G ab sofort erhältlich

Samsung präsentiert das neue Galaxy A57 5G und Galaxy A37 5G. Mit den Smartphones können noch mehr Nutzer die Vorteile intuitiver AI im Alltag erleben.

Dafür wird die Samsung Galaxy A-Serie mit erweiterten Awesome Intelligence-Funktionen ausgestattet. Darüber hinaus wurde die Kamera und das Display verbessert. Neben Performance-Steigerungen stehen beim Samsung Galaxy A57 5G und Galaxy A37 5G die Langlebigkeit im Fokus: Beide Modelle erhalten 6 Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates. Die Smartphones sind ab sofort verfügbar.

Das Samsung Galaxy A57 5G und Galaxy A37 5G sind mit dem neuesten One UI 8.5-Betriebssystem ausgestattet. Dadurch erhalten noch mehr Kunden Zugang zu den neuesten AI-Innovationen von Samsung. Die Awesome Intelligence-Funktionen unterstützen bei alltäglichen Aufgaben und eröffnen neue Möglichkeiten in Sachen Kreativität und Produktivität.

So ermöglicht der Transkriptions-Assistent für Sprachaufzeichnungen, wichtige Informationen aus Besprechungen, Vorträgen oder Anrufen nachzulesen. Dafür werden Memos schnell transkribiert und übersetzt oder Voicemail-Audiodateien in Text umgewandelt.

AI Select ist nun durch langes Drücken auf das Seiten-Panel zugänglich. Mit der Funktion können Inhalte direkt auf dem Bildschirm markiert und passende Aktionen ausgeführt werden. Dazu gehören je nach Inhalt zum Beispiel Text extrahieren oder Inhalte erstellen. AI Select unterstützt Drag & Drop im Multi-Window-Layout, sodass Nutzende Bilder in Samsung Notes oder für eine schnelle Bearbeitung in den Foto-Editor verschieben können.

Awesome Intelligence macht die Fotobearbeitung einfacher denn je. Der Objektradierer⁵ liefert natürlichere Ergebnisse und entfernt zuverlässig unerwünschte Ablenkungen wie Passant*innen im Hintergrund oder einen vollen Kaffeetisch. Die Funktion Bestes Gesicht auf dem Samsung Galaxy A57 5G unterstützt daneben mehr Fotos und Serienaufnahmen. Dadurch wird es einfacher, Gruppenfotos aufzunehmen, auf denen alle von ihrer besten Seite zu sehen sind. Beliebte Tools wie Filter und Bearbeitungsvorschläge⁷ verfeinern eingefangene Momente ohne großen Aufwand, während das Samsung Galaxy A57 5G über die Automatisch-zuschneiden-Funktion für eine schnelle Videobearbeitung verfügt.

Circle to Search mit Google erkennt nun mehrere Objekte. Vom Outfit bis hin zu den passenden Accessoires – Nutzer können in einer einzigen Suche mehrere Elemente in einem Bild erkunden. Die erweiterten Awesome Intelligence-Erlebnisse halten zudem eine Auswahl an Agenten bereit. Sie vereinfachen alltägliche Aufgaben wie das Suchen, die Organisation von Plänen oder die Anpassung von Einstellungen. Das funktioniert auch mit natürlicher Sprache: Bixby erlaubt die intuitive Steuerung der Galaxy Einstellungen und Funktionen, während Gemini komplexe Aufgaben über native Galaxy Apps und ausgewählte Programme von Drittanbietern erledigt.

Klare Fotos und Videos bei Tag und Nacht

Neben AI-Funktionen ist die Kameraleistung ein entscheidender Faktor für ein tolles Nutzungserlebnis. Das Samsung Galaxy A57 5G und das Galaxy A37 5G liefern deswegen hellere, klarere Bilder dank eines optimierten Bildsignalprozessors (ISP)¹². Hinzu kommt ein Dreifach-Kamerasystem mit einem 50-MP-Hauptsensor. Dieser liefert unter unterschiedlichsten Bedingungen scharfe, detailreiche Bilder. Dank verbesserter Nightography entstehen selbst bei schlechten Lichtverhältnissen klare und naturgetreue Fotos und Videos.

Das Samsung Galaxy A57 5G geht einen Schritt weiter in Sachen Fotografie: Durch eine verbesserte Bildverarbeitung werden Details schärfer und das Bildrauschen reduziert. Das Ergebnis sind noch klarere, lebendigere Aufnahmen – selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Nutzer können außerdem dank einer kürzeren Verschlusszeit flüchtige Momente schneller und mit verbesserter Schärfe festhalten.

Das Samsung Galaxy A57 5G und das Galaxy A37 5G profitieren daneben von einer AI-basierten Motiverkennung und Szenenoptimierung. Bei Porträts bewahrt diese den natürlichen Hautton und trennt den Hintergrund klar von der Person. Wenn der Moment eine breitere Perspektive erfordert, kommt das Ultraweitwinkelobjektiv zum Einsatz. Die 5-MP-Makrokamera wiederum fängt feine Details aus nächster Nähe ein und sorgt so für zusätzliche kreative Flexibilität.

Streaming und Multitasking? Kein Problem!

Das Samsung Galaxy A57 5G kombiniert modernes Design und starke Leistung. Das Smartphone besitzt eine verbesserte CPU, GPU und NPU, was für flüssiges Streaming, verbessertes Multitasking und eine reibungslose Erstellung von Inhalten sorgt. Daneben besticht es durch sein unverwechselbares, modernes Design, das angenehm in der Hand liegt.

Trotz seiner schlanken Bauweise bietet das Samsung Galaxy A57 5G einen 5.000-mAh-Akku. Dieser hält lange durch und lädt über Super Fast Charging 2.0 in rund 30 Minuten auf bis zu 60 %. Die um 13 % größere Vapor Chamber wiederum trägt durch eine effiziente Kühlung zu einer konstanten Leistung auch bei längeren Gaming- oder Aufnahme-Sessions bei. Dabei sorgt das helle Super-AMOLED+-Display mit Vision Booster für ein beeindruckend klares Seherlebnis drinnen und draußen.

Das Samsung Galaxy A57 5G und das Galaxy A37 5G sind für den täglichen Gebrauch konzipiert und verfügen über die Schutzklasse IP68. Die Zertifizierung bestätigt den Schutz vor Wasser und Staub. Das sorgt für ein ruhiges Gewissen beim alltäglichen Einsatz.

Langzeit-Support für langanhaltende Freude

Das Samsung Galaxy A57 5G und das Galaxy A37 5G unterstreichen das Engagement von Samsung in Sachen Langlebigkeit. So erhalten die Geräte für 6 Jahre Betriebssystems-, One UI- sowie Sicherheitsupdates. Damit bleiben die Smartphones auch in den kommenden Jahren aktuell und sicher.

Für einen umfassenden Gerätschutz steht die hardwarebasierte, manipulationssichere Sicherheitslösung Knox Vault bereit. Hinzu kommen innovative Sicherheits- und Datenschutzfunktionen wie das Sicherheits- und Datenschutz-Dashboard, Auto Blocker, Private Share, Diebstahlschutz sowie das neue Private Album. Darüber lassen sich persönliche Medien schnell und einfach sperren. Zudem benachrichtigen die neuesten Geräte der Samsung Galaxy A-Serie die Nutzer proaktiv über potenzielle Risiken. Diese Meldungen geben Transparenz und mehr Kontrolle über Standortberechtigungen oder verdächtige Überwachungen sensibler Daten.

Für noch mehr Sicherheit gibt es Samsung Care+. Das Versicherungspaket bietet zusätzlichen, auf die Bedürfnisse zugeschnittenen Schutz sowie passende Leistungen, die den Wert der Geräte sichern.

Verfügbarkeit und Preise

Das Samsung Galaxy A57 5G ist es in den Farben Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue und Awesome Lilac erhältlich. Das Samsung Galaxy A37 5G ist in Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen und Awesome White verfügbar. Das Samsung Galaxy A57 5G ist ab 529,- Euro und das Galaxy A37 5G ab 429,- Euro verfügbar.

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