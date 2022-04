Neue OLED-Kraftpakete ASUS Zenbook 14 und Flip 14 OLED

Die leistungsstarken ASUS Zenbook 14 OLED (UM3402 und UX3402) und Zenbook 14 Flip OLED (UN5401) mit hochauflösendem OLED-HDR-NanoEdge-Display sind ab sofort verfügbar.

Das scharfe und kontrastreiche 14 Zoll Display der Notebooks sorgt für ein brillantes Seherlebnis. Angetrieben von einem Ryzen 9-Prozessor (UN5401) mit AMD Radeon Prozessorgrafik oder einem Intel Core i7-Prozessor der neuesten Generation mit Intel Iris Xe Grafik (UX3402) und jeweils bis zu 16 GB Arbeitsspeicher vereinen die schlanken und leichten ASUS Zenbook 14 (Flip) OLED Modelle in allen Varianten starke Leistung mit höchster Mobilität.

Einfach mehr sehen

Die hochwertigen OLED-NanoEdge-Displays der Zenbooks stellen gestochen scharfe Bilder im beliebten 16:10-Format dar, mit einer Bildwiederholungsrate von 90 Hz und einer Helligkeit von bis zu 400 Nits. Für satte, lebensechte Farben, hohe Kontraste und tiefe Schwarztöne unterstützen sie 100 Prozent des DCI-P3 Farbraums, sind PANTONE-validiert und DisplayHDR True Black 500-zertifiziert. Ein weiterer wichtiger Faktor für die professionelle Nutzung ist die TÜV Rheinland-Zertifizierung für eine augenschonende Darstellung. Die besonders dünnen Blenden sorgen darüber hinaus für ein Screen-to-Body-Verhältnis von 90 Prozent – beziehungsweise 88 Prozent beim Flip-Modell – und somit für eine maximal große Arbeitsfläche – ideal für hohe Produktivität oder entspannte Unterhaltung. Das Display des Flip-Modells bietet zudem 4.096 Druckstufen für den optionalen Stylus. Damit können Nutzer im Handumdrehen schriftliche Notizen oder Zeichnungen anfertigen.

Starke Performance mit bis zu AMD Ryzen 9 oder Intel Core i7-Prozessor und bis zu 16 GB Arbeitsspeicher

Leistung trifft auf Mobilität

Sowohl das ASUS Zenbook 14 OLED als auch das Zenbook 14 Flip OLED vereinen starke Performance in einem kompakten Formfaktor. In der höchsten Ausstattung verfügen die Notebooks über einen leistungsstarken AMD Ryzen 7 5825U- (UM3402) oder Ryzen 9 5900HX-Prozessor (UN5401) und eine AMD Radeon Prozessorgrafik oder den Intel Core i7-1260P-Prozessor in Kombination mit einer Intel Iris Xe Grafik (UX3402). In Verbindung mit jeweils bis zu 16 GB LPDDR4X (UM3402 / UN5401) oder LPDDR5 (UX3402) Arbeitsspeicher bieten die unterschiedlichen Ausstattungsvarianten auch bei aufwendigen Projekten und großen Datenmengen maximale Leistung. Dazu liefert die bis zu 1 TB große M.2-SSD großzügigen Speicherplatz für Bilder, Filme oder Videos und diverse Arbeitsprojekte.

Die Kraftpakete schaffen zudem den Spagat zwischen einer extrem robusten Bauweise und äußerst kompakten Maßen: Trotz des 16,9 mm schlanken und 1.390 g leichten Designs (15,9 mm und 1.400 g beim UN5401) entsprechen die Notebooks dem Militär-Standard MIL-STD 810H. Dank kompakter Größe sind sie schnell verstaut und bieten in Verbindung mit dem 75 Wh Akku (63 Wh beim UN5401) ausgezeichnete Nutzungsmöglichkeiten. Damit sind die drei Zenbooks ideale Begleiter für jede Alltagssituation.

Mühelose Produktivität und bestes Entertainment

Die ErgoSense Tastatur und das innovative NumberPad sorgen für müheloses Arbeiten und einen entspannten Workflow. Für reibungslose Videokonferenzen sind die Notebooks zudem mit AI-Noise-Cancelling-Audiotechnologie und einer Webcam mit 3DNR-Algorithmus für perfekte Bild- und Tonqualität ausgestattet. Zudem wartet sowohl das Zenbook 14 OLED als auch das Zenbook 14 Flip OLED mit smarten Features auf, wie dem One-Touch-Power / Login mit Fingerabdrucksensor auf der Power-Taste.

Neben dem OLED-NanoEdge-Display lässt auch das Harman Kardon-zertifizierte Dolby Atmos Stereo-Soundsystem mit intelligentem Verstärker Kinofeeling auf dem heimischen Notebook aufkommen. Für die Verbindung mit Peripheriegeräten verfügen die Zenbooks außerdem über eine große Anschlussvielfalt – einschließlich zwei USB-C Ports, einem USB 3.2 Typ-A Gen.2 (zwei Thunderbolt 4-Ports und ein USB 3.2 Typ-C Gen.2 beim UX3402), sowie einem HDMI 2.0 Anschluss, MicroSD-Kartenslot und eine Audio-Combo.

Preise & Verfügbarkeit

Das ASUS Zenbook 14 OLED (UM3402) ist ab sofort ab 999 EUR (UVP) verfügbar.

Das ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402) ist ab sofort ab 1.199 EUR (UVP) verfügbar.

Das ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UN5401) ist ab sofort ab 1.299 EUR (UVP) verfügbar.

www.asus.de