Samsung Galaxy Tab A11 und Galaxy Tab A11+ im Premium-Design

Das Samsung Galaxy Tab A11+ und das Galaxy Tab A11 sind ebenso schlicht wie elegant und in den Farben Gray und Silver erhältlich

Samsung stellt das Galaxy Tab A11 und das Galaxy Tab A11+ auch in Deutschland vor. Die kompakten und leichten Geräte versprechen Unterhaltung und Produktivität für unterwegs.

Mit ihrem brillanten Display und den Galaxy AI-Funktionen geben sie noch mehr Nutzern intelligente Tools an die Hand. Das Samsung Galaxy Tab A11+ ist zudem kompatibel zur neuen Benutzeroberfläche One UI 8.0.

Das Samsung Galaxy Tab A11+ und das Galaxy Tab A11 sind ebenso schlicht wie elegant und in den Farben Gray und Silver erhältlich. Der Fotosensor und die Seitentasten sind vom ikonischen Design der Samsung Galaxy Smartphones und der Galaxy Tab S11-Serie inspiriert. Schlank und kompakt sind die Tablets schnell und einfach griffbereit und können Nutzer von überall unterstützen.

Serien-Fans werden den 90-Hz-Bildschirm (11 Zoll beim Samsung Galaxy Tab A11+ und 8,7 Zoll beim Galaxy Tab A11) und den Dolby Atmos Sound des Quad-Lautsprechers zu schätzen wissen. Über die Audiobuchse können Nutzer, die keine Bluetooth-Kopfhörer zur Hand haben, kabelgebundene Kopfhörer oder Ohrhörer verwenden. Mit seinem ausdauernden Akku (7.040 mAh beim Samsung Galaxy Tab A11+ und 5.100 mAh beim Galaxy Tab A11) bleibt das Tablet den ganzen Tag einsatzbereit. Und ist anschließend schnell wieder aufgeladen, das Samsung Galaxy Tab A11+ mit 25-W-Schnellladefunktion.

128 oder 256 GB Speicher für das Samsung Galaxy Tab A11+, 64 GB oder 128 GB für das Galaxy Tab A11 und die Option, über eine MicroSD-Karte auf bis zu 2 TB zu erweitern – damit bieten die Geräte jede Menge Platz, um Fotos und Videos zu speichern. Ein paar Selfies extra werden damit nicht gleich zum Problem und die 5-MP-Frontkamera macht sich auch bei Video-Telefonaten mit Familie und Freunden nützlich.

Samsung Galaxy Tab A11+: intuitiv und beeindruckend

One UI 8.0 als Benutzeroberfläche sorgt auf dem Samsung Galaxy Tab A11+ für eine einfache und flüssige Navigation. Google Gemini findet auf Anfrage Informationen über die auf dem Display gezeigte Umgebung der Nutzer. Die Interaktion mit dem AI-Assistenten geht in natürlicher Sprache. Mit einer einfachen Geste lässt sich auf dem Samsung Galaxy Tab A11+ der DeX-Modus aktivieren. Damit gestaltet sich der Workflow deutlich effizienter: Die Benutzeroberfläche des Tablets ähnelt dann der eines PCs, auf dem sich mehrere Fenster gleichzeitig öffnen, Dateien per Drag & Drop in eine E-Mail ziehen oder per Rechtsklick weitere Funktionen anzeigen lassen. Mit Samsung Notes haben Nutzer ihre Notizen direkt griffbereit, sie sind einfach zu erstellen und zu organisieren. Smarter zusätzlicher Support: Die App löst auf Wunsch auch kompliziertere Rechenaufgaben. Tschüss Taschenrechner.

Das Samsung Galaxy Tab A11 und das Galaxy Tab A11+ sind in Deutschland verfügbar und können Nutzer lange sicher begleiten: Sie unterstützen 7 Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates ab globaler Markteinführung.

Für das Samsung Galaxy Tab A11 mit Wi-Fi liegen die UVP bei 179 € (64 GB Speicher) und 229 € (128 GB Speicher). Für das Samsung Galaxy Tab A11 mit LTE liegen die UVP bei 219 € (64 GB Speicher) und 269 € (128 GB Speicher).

Für das Samsung Galaxy Tab A11+ mit Wi-Fi liegen die UVP bei 279 € (128 GB Speicher) und 339 € (256 GB Speicher). Für das Samsung Galaxy Tab A11+ 5G liegen die UVP bei 329 € (128 GB Speicher) und 389 € (256 GB Speicher).

www.samsung.de