Inside Samsung 2026: Neues TV Line-up mit Vision AI Companion feiert Premiere in Deutschland.

Samsung Electronics kündigt beim diesjährigen Event „Inside Samsung“ die weltweite Markteinführung seines TV-Sortiments für 2026 an, das neben Premium-Modellen wie Micro RGB, OLED und Neo QLED auch Mainstream-Modelle mit Mini-LED- und UHD-Technologie umfasst. In seinem 20. Jahr als weltweit führende TV-Marke erweitert Samsung seine AI-gestützten Funktionen auf weitere Modelle und bietet damit weltweit noch mehr Verbrauchern Zugang zu AI-optimiertem Bild- und Sound sowie personalisierten Unterhaltungsmomenten.

Im Jahr 2026 erweitert Samsung die Funktionen des „Vision AI Companion“ (VAC) auf sein gesamtes aktuelles TV-Sortiment mit 4K-Auflösung und höher. Dieser Schritt spiegelt die übergreifende Strategie wider, AI zu einem zentralen Bestandteil des TV-Erlebnisses zu machen. Damit wird das AI-gestützte Seherlebnis auf weitere Kategorien und Bildschirmgrößen ausgeweitet und damit zugänglich für viele Verbraucher mit ganz individuellen Bedürfnissen.

„Unser Erfolg als globaler Marktführer im TV-Bereich seit 20 Jahren beruht auf technischer Exzellenz und kontinuierlichen Innovationen. AI nimmt dabei neben der hardwaregestützten Bildqualität eine entscheidende Rolle ein“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH. „Unsere TVs bieten Millionen von Menschen die Möglichkeit, neueste intelligente Funktionen ohne Umwege und intuitiv vom Sofa aus zu erleben. Dabei setzen wir auf eine Kombination aus intelligenten Bedienelementen, AI-Assistenzsystemen und smarten Features, die im Hintergrund laufen. Sie passen das Bild automatisch an den Inhalt an und können das Seherlebnis merklich steigern.“

Dank AI bereit für den Fußballsommer

Vision AI Companion (VAC) integriert vielfältige AI-Funktionen und Dienste, darunter Bixby, Perplexity und Microsoft Copilot, um das Fernseherlebnis intelligent an persönliche Vorlieben anzupassen. Im Mittelpunkt stehen AI Suche, AI Übersicht und AI Empfehlungen. AI Suche analysiert die Metadaten dessen, was gerade auf dem Bildschirm läuft, und schlägt anhand dessen passende Inhalte, Informationen oder Aktionen vor. Auch kann dank Bixby per Spracheingabe nach Kanälen, Themen oder Personen gesucht werden. AI Empfehlungen analysiert wiederum das Nutzungsverhalten und gibt Tipps für passende Inhalte, während AI Übersicht einen nahtlosen Zugang zu den intelligenten Funktionen wie Google Fotos5 bietet. Speziell für den Sportsommer 2026 hat Samsung einige Features im Gepäck, die Sportfans die volle Kontrolle über ihren Fernsehabend geben:

Wer beim Fußballfinale lieber den Torjubel der Fans als das Fachsimpeln der Kommentatoren genießen möchte, hat mit dem AI Sound Controller volle Entscheidungsfreiheit. Über die Funktion kann die Stimme des Kommentators, der Jubel des Publikums oder der Sound auf dem Spielfeld separat verstärkt oder abgeschwächt werden – wie ein virtueller Sound Mix.

volle Entscheidungsfreiheit. Über die Funktion kann die Stimme des Kommentators, der Jubel des Publikums oder der Sound auf dem Spielfeld separat verstärkt oder abgeschwächt werden – wie ein virtueller Sound Mix. Der AI Soccer Mode optimiert zugleich Kontrast, Farben und Schärfe, damit das Spielfeld, die Trikots und die Bewegungen der Spieler scharf wiedergegeben werden

optimiert zugleich Kontrast, Farben und Schärfe, damit das Spielfeld, die Trikots und die Bewegungen der Spieler scharf wiedergegeben werden Der Color Booster Pro sorgt für lebendige, natürliche Farben in Spielszenen und Sportdokumentationen, indem Bildinhalte analysiert und kategorisiert werden.

sorgt für lebendige, natürliche Farben in Spielszenen und Sportdokumentationen, indem Bildinhalte analysiert und kategorisiert werden. Wer gern historischen Sport-Content schaut, profitiert von AI Upscaling Pro. Hier kommt AI zum Einsatz, um Inhalte mit niedriger Auflösung in Echtzeit zu analysieren und zu verbessern, wodurch mehr Details, Tiefe und Kontrast erzielt werden.

Samsung Micro RGB: Lebendige Farben für die neueste Display-Technologie

Mit dem 2026er Micro RGB Line-up prägt Samsung eine neue Display-Technologie: Ab diesem Jahr bietet Samsung das farbgewaltige Seherlebnis in den Größen 55-, 65-, 75-, 85-, 100- und 115-Zoll. Der Marktstart markiert eine neue Ära immersiven Home Entertainments bei Samsung, das dank der breiten Größenauswahl in vielen Wohnzimmern der Deutschen ankommen wird.

Das Geheimnis hinter der beeindruckend leucht- und farbstarken Bildqualität ist winzig klein: Die Micro RGB Technologie basiert auf roten, grünen und blauen LEDs im Mikrometerbereich. Sie leuchten unabhängig voneinander und können dadurch präzise lebendige Farben und Helligkeiten wiedergeben. Details werden präzise sowohl in hellen als auch dunklen Bereichen dargestellt. Unterstützt wird die Hardware durch die Samsung-eigene Micro RGB AI Engine, Micro RGB Precision Color und Micro RGB Color Booster Pro. Das Zusammenspiel aus Bildsoftware und der hochpräzise ansteuerbaren Hardware sorgt dafür, dass der Premium-TV den BT.2020-Farbraum zu 100 % abdeckt. Hierin zeigt sich die Bilddarstellungsphilosophie von Samsung: Anstatt einzelne Bildwerte maximal zu erhöhen, optimiert Samsung die Bilddarstellung ganzheitlich. Für Zuschauer*innen bedeutet das, dass sie spannungsgeladene Inhalte wie Action Blockbuster, Sporthighlights und Live-Übertragungen gleichermaßen unglaublich intensiv erleben können – der Micro RGB bringt das Stadiongefühl ins eigene Zuhause. Darüber hinaus wurden die Micro RGB TVs vom Verband der Elektrotechnik (VDE) mit der Zertifizierung „Micro RGB Precision Color“, „Safety for Eyes“6 und „Circadian Rhythm Display (CRD)“ ausgezeichnet.