Denon AVR-S980H für Premium-Heimkino-Erlebnisse

Denon präsentiert den neuen Denon AVR-S980H. Der Denon AVR-S980H wurde für für intensivere Musik-, Film- und Spieleerlebnisse entwickelt.

Bei dem Denon AVR-S980H handelt es sich um einen 7.2-Kanal-AV-Receiver für all diejenigen, die von einer Soundbar oder einfachen Audiosystemen kommend aufrüsten möchten, dabei aber eine Lösung suchen, die zugänglich ist und sich unkompliziert in den Alltag integrieren lässt.

„Denon war schon immer davon überzeugt, dass etwas besser klingt, wenn man es besser macht – und genau dieses Prinzip hat jede Innovation geprägt, mit der wir unsere Branche vorangebracht haben“, sagte Lyle Smith, President of Sound United bei HARMAN. „Besserer Klang ist kraftvoll – er bringt Menschen näher an die Geschichten, Musik und Momente heran, die sie lieben. Mit dem AVR-S980H geben wir Nutzerinnen und Nutzern eine einfache Möglichkeit, alltägliche Erlebnisse intensiver und deutlich schöner zu machen.“

Entwickelt für ein intensiveres Erlebnis

Der AVR-S980H setzt auf eine starke technische Basis. Sein Verstärker liefert 90 Watt pro Kanal und bietet damit genug Leistung für actionreiche Filme, dynamische Musik und zahlreiche leistungsstarke Lautsprecher, die mit AV-Receivern kombinierbar sind. Sorgfältig ausgewählte neue Komponenten arbeiten zusammen, um klarere Details und präziseren Surround-Sound zu liefern, sodass selbst alltägliches Hören spürbar voller und hochwertiger wirkt.

Flexible kabellose Optionen mit HEOS

Der AVR-S980H ist mit HEOS kompatibel, einer Plattform für Multiroom-Audio. Damit können kompatible Geräte im Heimnetzwerk zusammengefasst und Inhalte in mehreren Räumen wiedergegeben werden. So lässt sich beispielsweise Musik in verschiedenen Zimmern abspielen oder der TV-Ton an andere kompatible Lautsprecher übertragen. Die Einrichtung und Steuerung erfolgen über die HEOS-App.

Der AVR-S980H soll künftig auch die Möglichkeit unterstützen, die neuen Denon Home 200, 400 und 600 Lautsprecher als Wireless-Surround-Lautsprecher einzusetzen. Die kabellose Surround-Funktion wird per künftigem Firmware-Update zur Verfügung gestellt und ist zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar. Weitere Details werden später bekannt gegeben.

Bereit für Gaming

Neben Filmen bietet der AVR-S980H auch spürbare Verbesserungen für das Gaming zu Hause. Die Unterstützung von 1440p-Pass-through und AMD FreeSync™ sorgt für flüssigere Bilddarstellung und reaktionsschnelleres Gameplay, sodass schnelle Szenen sauberer und leichter nachzuvollziehen sind. Spielerinnen und Spieler erhalten so das Gefühl, noch stärker „mitten im Geschehen“ zu sein – ohne zusätzliche Komplexität.

Einfache, individuelle und smarte Einrichtung

Das Design des AVR-S980H ist für eine nutzerfreundliche Einrichtung konzipiert und führt Nutzerinnen und Nutzer mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen auf dem Bildschirm durch die Einrichtung. Über das Bildschirmmenü des Fernsehers, per Remote-App oder über eine webbasierte Nutzeroberfläche auf dem Smartphone oder PC lässt sich der Receiver personalisieren.

Zudem lässt er sich mühelos in den Alltag integrieren und unterstützt Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect sowie HEOS Multiroom Audio.

Der AVR-S980H kann mit einem einfachen Zwei-Lautsprecher-Setup betrieben werden und das System im Laufe der Zeit auf ein vollständiges 5.1-Surround-System oder ein noch immersiveres 5.1.2-Dolby-Atmos-Setup erweitern, ohne den Receiver im Zentrum des Systems austauschen zu müssen.

Der Denon AVR-S980H ist zum Preis von 899 Euro verfügbar.

www.denon.com