In Barcelona vorgestellt: Leica Leitzphone, gebaut von Xiaomi 

Mit dem „Leitzphone powered by Xiaomi“ stellt die Leica Camera AG ihr erstes Smartphone vor.

Im Mittelpunkt des Leitzphone steht ein Triple-Kamera-System, das nach den optischen und qualitativen Maßstäben von Leica entwickelt wurde.

Grundlage bildet das Vario-APO-Summilux 1:1,67–2,9/14-100 ASPH. Objektivkonzept, Die Hauptkamera arbeitet mit einem 1-Zoll-Sensor und LOFIC-Techno-logie (Lateral Overflow Integration Capacitor), die den Dynamikumfang deutlich erweitern soll. Ergänzt wird sie durch eine Periskop-Telekamera mit 200-Megapixel-Sensor, deren kompakte optische Konstruktion von klassischen Zoomobjektiven inspiriert ist und optischen Zoom von 75 bis 100 Millimetern, Autofokus sowie optische Bildstabilisierung ermöglicht. Ein zentrales Element ist der mechanische Kameraring für die Bedienung. Über ihn lassen sich Zoom, Belichtungswert, ISO und Verschlusszeit stufenlos steuern, Brennweiten wechseln oder Leica Looks auswählen. Die Benutzeroberfläche des Leitzphone wurde von Leica gestaltet. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.999 Euro.