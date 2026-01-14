High-End-Gaming-Monitor AGON PRO AG276QSG2

AGON by AOC setzt seine langjährige und intensive technische Zusammenarbeit mit NVIDIA fort. Neustes Ergebnis der engen Partnerschaft ist der 68,6 cm (27“) AGON PRO AG276QSG2.

Das High-End-Gaming-Modell führt die NVIDIA G-SYNC Pulsar-Technologie in die professionelle E-Sport-Produktreihe von AGON by AOC ein, was zu echten Wettbewerbsvorteilen für Gamer führt.

Herzstück des AG276QSG2 ist die NVIDIA G-SYNC Pulsar Technologie, die entwickelt wurde, um den Gamer beim Zielen zu unterstützen und auch bei schnellen Bewegungsabläufen ein klares Bild zu ermöglichen. NVIDIA G-SYNC Pulsar nutzt Backligth Strobing mit variabler Frequenz und synchronisiert die Bildwiederholrate und auch die Rate vom Backlight Strobing des Monitors dynamisch mit der Bildrate der Grafikkarte, um Tearing und Stottern zu verhindern und die Latenz zu verringern. Dadurch wird das Spielerlebnis flüssiger und reaktionsschneller – besonders in schnellen, kompetitiven Spielen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Backlight-Strobing-Lösungen, bei denen Gamer zwischen Bewegungsdarstellung und ruckelfreier Grafik wählen müssen, bietet G-SYNC Pulsar beides gleichzeitig. Sich schnell bewegende Objekte werden deutlich klarer dargestellt, was eine verbesserte Zielverfolgung, schnellere Reaktionszeiten und eine höhere Konsistenz bei intensiven Wettkämpfen ermöglicht.

Darüber hinaus passt sich der AG276QSG2 dank der ebenfalls integrierten NVIDIA G-SYNC Ambient Adaptive Technologie automatisch an ein verändertes Umgebungslicht an. Helligkeit und Farbtemperatur werden mithilfe eines integrierten Sensors dynamisch abgestimmt, um jederzeit – Tag und Nacht – visuelle Klarheit zu gewährleisten.

G-SYNC HDR sorgt für eine kalibrierte Farbgenauigkeit und automatische Anpassung der HDR-Helligkeit an das Umfeld. Auf diese Weise wird, sowohl unter Windows™ als auch in Spielen, eine präzise und konsistente SDR- und HDR-Leistung geboten, ohne dass eine manuelle Einstellung erforderlich ist.

Entwickelt für E-Sport und ein verbessertes Nutzererlebnis

Der AG276QSG2 besticht durch sein charakteristisches, auf E-Sport ausgerichtetes AGON PRO Design, das speziell für professionelles und wettbewerbsorientiertes Gaming entwickelt wurde und die Premium-Positionierung des Produkts unterstreicht. Ausgestattet mit einem 360-Hz-Fast-IPS-Panel liefert er dank Overdrive-Technologie eine Reaktionszeit von 1 ms GtG für extrem schnelle Pixelübergänge. Hinzu kommt die individuell anpassbare Light FX Gaming-Beleuchtung von AGON PRO für eine stimmungsvolle Atmosphäre während des Spiels.

Der Monitor verfügt über einen vollständig ergonomischen Standfuß, der umfangreiche Einstellmöglichkeiten für lange Gaming-Sessions und den professionellen Einsatz bietet.

Eine umfassende Auswahl an I/O-Anschlüssen unterstützt Multi-Plattform-Gaming-Setups und gewährleistet die Kompatibilität mit verschiedenen Gaming-Systemen und PCs.

Der AGON PRO AG276QSG2 ist ab Februar 2026 zum Preis von 749,00 Euroerhältlich.

https://aoc.com/de/gaming/products/monitors/ag276qsg2?utm_campaign=ag276qsg2_launch&utm_medium=pr&utm_source=press