ASUS ExpertBook PM3 mit Copilot+ und AMD Ryzen AI-Prozessor

Das neue ASUS ExpertBook PM3 in zwei Größen, 14 Zoll (PM3406) und 16 Zoll (PM3606), erhältlich. Es ist der erste gemeinsam mit AMD entwickelte Copilot+ PC, der smarte AI-Leistung in einem mobilen und sicheren Design vereint.

Angetrieben von einem bis zu AMD Ryzen AI 7-Prozessor und einer AI-Leistung von insgesamt bis zu 50 TOPS bewältigt er alle Workloads und Anwendungen mit Bravour. Das neue ExpertBook richtet sich speziell an Berufstätige, die viel unterwegs sind.

Leistung in Perfektion

Das ASUS ExpertBook PM3 ist ein leistungsstarker Copilot+ PC, der mit einem AMD Ryzen AI 7 Prozessor mit bis zu 45 W TDP und 50 NPU TOPS ausgestattet ist, um auch anspruchsvolle Aufgaben mühelos zu bewältigen. Es verfügt über bis zu 3 TB Dual-SSD-Speicher und bis zu 64 GB DDR5-Dual-Channel-Speicher. Diese Konfiguration gewährleistet eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, nahtloses Multitasking und schnellen Datenzugriff – ideal für AI-gestützte Produktivität. Neben einem Vollmetallgehäuse und einer vollständigen Palette an E/A-Anschlüssen verfügt der Laptop über die ASUS ExpertCool-Wärmetechnologie, die es sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand kühlt. Ein 2,5K-Anti-Glare-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz bietet außergewöhnliche Klarheit und schont gleichzeitig die Augen bei längeren Arbeitssitzungen. Da sich die zwei SSDs erweitern lassen, können Anwender ihre Speicherkonfiguration flexibel an sich ändernde Geschäftsanforderungen anpassen. Diese leistungsstarke und dennoch tragbare Lösung garantiert Nutzern, sowohl im Büro und zu Hause als auch unterwegs zwischen verschiedenen Kundenstandorten Spitzenleistungen.

Leicht. Stark. AI.

Entwickelt für mobile Berufstätige, kombiniert das ASUS ExpertBook PM3 eine widerstandsfähige Aluminiumkonstruktion, die den US-Militärstandard MIL-STD 810H5 erfüllt, mit einem ultraleichten Gehäuse und einem Gewicht ab 1,37 kg. Darüber hinaus bietet der leistungsstarke 70-Wh-Akku eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 18,5 Stunden. Der AI-PC ermöglicht dank seiner smarten Features eine außergewöhnliche Leistung. Das mit ASUS AI ExpertMeet ausgestattete ExpertBook PM3 revolutioniert die virtuelle Zusammenarbeit dank intelligenter AI-gestützter Funktionen. Die fortschrittliche Meeting-Lösung bietet Echtzeit-Übersetzungsfunktionen, automatisierte Meeting-Zusammenfassungen und smarte Geräuschunterdrückung, wodurch Remote-Arbeit und Kundeninteraktionen produktiver und direkter als je zuvor werden.

ASUS ExpertGuardian: Immer geschützt

ASUS ExpertGuardian bietet Unternehmen umfassende Sicherheits-Features: Mit einem NIST SP 800-155-konformen BIOS, fünf Jahren ASUS BIOS- und Treiber-Updates sowie TPM 2.0-Schutz gewährleistet ExpertGuardian einen Hardware- und Softwareschutz, der sowohl die Privatsphäre als auch wichtige Daten sichert. Zusätzliche Funktionen wie ein Nano-Kensington-Schloss und eine kostenlose, einjährige Mitgliedschaft für McAfee+ Premium verbessern die Datensicherheit, sodass sich Unternehmen ohne Sorgen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Preis und Verfügbarkeit

Das ASUS ExpertBook PM3 (PM3406, PM3606) ist ab sofort ab 958 EUR verfügbar.

www.asus.de