Kompromisslos Gamen mit dem AGON PRO AG276QKD2

Die rasante Bildwiederholrate des AGON PRO AG276QKD2 von 500 Hz und die exzellente Bildqualität der QD-OLED-Technologie mit kristallklaren Darstellungen verschaffen professionellen und ambitionierten Gamern entscheidende Vorteile im Wettkampf.

Dank der QHD-Auflösung (2560 x 1440) im optimalen 26,5“-Format bietet dieser Monitor die perfekte Balance für modernes PC-Gaming. Mit 110,84 Pixeln pro Zoll liefert das Display gestochen scharfe Details und lässt gleichzeitig eine Bildwiederholrate von 500 Hz zu, ohne High-End-Grafikkarten zu überlasten.

Optimierte HDR-Performance

Im Vergleich zu früheren AGON PRO QD-OLED-Modellen mit DisplayHDR True Black 400 bietet der AG276QKD2 ein noch intensiveres Erlebnis, dank DisplayHDR True Black 500. Das heißt, der User kann sich auf eine Spitzenhelligkeit von 1000 cd/m² (APL 3 %), 515 cd/m² (APL 10 %) und 300 cd/m² (APL 100 %) bei einem vollständig weißen Bildschirm freuen, was eine deutliche Steigerung gegenüber früheren Modellen darstellt. In Kombination mit dem quasi unendlichen Kontrastverhältnis der QD-OLED-Technologie sorgt dies für perfekte Schwarztöne und brillante Highlights, sodass jedes Detail – sowohl in den dunkelsten Ecken als auch in den hellsten Blitzen – sichtbar wird. Der Monitor unterstützt eine Farbtiefe von 10 Bit und 1,07 Milliarden Farben, mit einer außergewöhnlichen Farbabdeckung von 99,1 % DCI-P3 und 98,0 % Adobe RGB sowie einem sRGB-Farbraum von 147,6 %. Er eignet sich daher sowohl für Wettkampfspiele als auch für die professionelle Erstellung von Inhalten.

Die Reaktionszeit von 0,03 ms GtG eliminiert praktisch Ghosting und Bewegungsunschärfe, während die Antireflexbeschichtung des Panels auch in hellen Turnierumgebungen für eine optimale Sichtbarkeit sorgt.

„Der AG276QKD2 verkörpert alles, was wir über die tatsächlichen Anforderungen von Wettkampfspielern gelernt haben“, sagt César Acosta, Gaming Product Manager bei AGON by AOC. „Unser neuestes Modell der Reihe AGON PRO bietet eine Leistung von 500 Hz und die beeindruckende Bildqualität von QD-OLED. Professionelle Gamer profitieren damit von extremen Bildwiederholraten und einem überragenden Kontrast für ihre Wettkämpfe sowie einer Farbgenauigkeit auf professionellem Niveau für die Nutzung und Erstellung von Inhalten.“

Zukunftssichere Konnektivität mit hochwertigem Zubehör

Der AG276QKD2 verfügt über einen hochmodernen DisplayPort-2.1-(UHBR 20)-Anschluss, der eine Bandbreite von bis zu 80 Gbit/s bietet – eine Seltenheit auf dem heutigen Markt für Gaming-Monitore, die eine volle Leistung von 500 Hz bei QHD-Auflösung mit 10-Bit-Farbtiefe gewährleistet. Im Lieferumfang des Monitors ist ein hochwertiges 1,8 m langes DisplayPort-2.1-Kabel enthalten, das die volle Bandbreite bereitstellt, die erforderlich ist, um das gesamte Potenzial des Displays auszuschöpfen. Darüber hinaus garantieren zwei HDMI-2.1-Anschlüsse und ein mitgeliefertes 1,8 m langes HDMI-2.1-Kabel die Kompatibilität mit Konsolen der nächsten Generation und Konfigurationen mit mehreren PCs.

Der umfängliche USB 3.2 Gen 1 Hub mit Schnellladefunktion versorgt Gaming-Peripheriegeräte mit Strom und hält sie verbunden, während der Audioausgang Anschlussmöglichkeiten für professionelle Gaming-Setups bietet. Die Adaptive-Sync-Technologie sorgt für ruckelfreies Gaming im gesamten Bereich von 48 bis 500 Hz. Die Konsolenkompatibilität unterstützt sowohl PlayStation 5 als auch Xbox Series X|S mit optimaler QHD-Auflösung und 120 Hz.

Entwickelt für Marathon-Gaming-Sessions

Der AG276QKD2 kommt im hochwertigen schwarz-/dunkelgrauen Design mit strukturierter Oberfläche und behält damit die charakteristische Ästhetik der Reihe AGON PRO bei. Über den ergonomischen Standfuß lässt sich das Display um 130 mm in der Höhe verstellen, neigen (-5°/+23°), schwenken (±20°) und drehen. Wer will, kann das Display auch vom Standfuß trennen und es über eine VESA 100×100 Halterung an einer Wand oder einen schwenkbaren Arm montieren.

Hinzu kommen integrierte 5-W-Doppel-Lautsprecher für den Alltagsgebrauch sowie umfassende Gaming-Funktionen wie Shadow Control für verbesserte Sichtbarkeit in dunklen Bereichen, anpassbare Game-Color-Einstellungen und mehrere für verschiedene Genres optimierte Gaming-Modi.

Pflege und Garantie

Wie alle AGON PRO OLED-Monitore verfügt auch der AG276QKD2 über umfangreiche OLED Care-Funktionen zur Maximierung der Lebensdauer des Panels. Hinzu kommt, dass die 3-jährige Garantie eventuelle Pixel-Einbrennungen bei bestimmungsgemäßer Nutzung des Monitors abdeckt – eine branchenführende Leistung, die Gamern Sicherheit für ihre Investition in dieses Premium-Produkt gibt.

Der AG276QKD2 ergänzt die wachsende OLED-Gaming-Monitorreihe von AGON by AOC und bietet die optimale Kombination aus Leistung auf E-Sport-Niveau und erstklassiger Bildqualität im QHD-Format, die ambitionierte Wettkampfspieler verlangen.

Der AGON PRO AG276QKD2 ist zum Preis von 949,00 Euro verfügbar.

https://aoc.com/de/gaming