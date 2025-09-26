CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless mit Aluminiumrahmen und Display

Die flache CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless bietet einen dreifachen Verbindungsmodus mit einer Abtastrate von 8000 Hz und einer Akkulaufzeit von bis zu 900 Stunden

Die mechanische Gaming-Tastatur CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless mit Aluminiumgehäuse, CHERRY MX LOW PROFILE 2.0-Switches, Drehregler und LCD-Display ist ab sofort im Handel.

Mit der CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless können Spieler:innen dank einer drahtlosen Abtastrate von 4000 Hz und einer kabelgebundenen Abtastrate von 8000 Hz ihre Gegner übertrumpfen. Die Tastatur sendet bis zu achtmal pro Millisekunde Signale an den Computer und ermöglicht so schnellere Reaktionszeiten mit jedem Tastendruck.

„Wir freuen uns sehr über die Markteinführung der MX 10.1 Wireless. Mit diesem Produkt heben wir flache Tastaturen in jeder Hinsicht auf ein neues Niveau: extreme Geschwindigkeit, erstklassiges Tippgefühl, ein praktisches Display, ein Drehregler sowie eine äußerst robuste Aluminiumkonstruktion. Sie eignet sich sowohl für kompetitive Gamer als auch für alle, die den Großteil ihres Tages mit Tippen verbringen“, sagt Joakim Jansson, Head of Product & Portfolio bei CHERRY.

CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless – Die ultraschnelle Low-Profile-Gaming-Tastatur im Vollformat-Layout

Gamer können jetzt Geschwindigkeit und Komfort wie nie zuvor erleben. Die brandneuen CHERRY MX LOW PROFILE 2.0-Switches mit PBT-Tastenkappen ermöglichen ein weiches und schnelles Tippgefühl. Das ausgefeilte Design und das präzise aufgetragene Premium-Schmiermittel sorgen für eine verbesserte Akustik und bieten eine Lebensdauer von über 100 Millionen Tastenanschlägen ohne Verlust der Eingabequalität. In Kombination mit dem robusten Aluminiumgehäuse, für höchste Strapazierfähigkeit, werden so auch besonders langanhaltende Gaming-Sessions möglich. Das schlanke Design erhöht zudem den Komfort und macht die Tastatur mobiler, ohne dabei auf ein Layout im Vollformat (100 %) zu verzichten.

Ob mit Kabel oder kabellos – die definitive Wahl mit dem ultimativen Keyboard

Die CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless bietet eine dreifache Verbindungsmöglichkeit für ein Höchstmaß an Flexibilität. Spieler können entweder den 2,4-GHz-Funk-Dongle, das USB-Kabel oder die Verbindung mit bis zu drei verschiedenen Geräten über Bluetooth nutzen. Der Drehregler, der sich neben dem praktischen Display befindet, ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen den Bluetooth®-Geräten.

LCD-Display und Drehregler für absolute Kontrolle in jedem Moment

Gamer können die RGB-Beleuchtung anpassen, drei unterschiedliche und individuell anpassbare Profile einrichten und zwischen diesen wechseln, auf die Mediensteuerung zugreifen oder den Batteriestatus überprüfen. Das LCD-Display in Verbindung mit dem Drehregler ermöglicht eine unkomplizierte Bedienung der Tastatur, ohne dass für jede Änderung die Software aufgerufen werden muss.

Die hochwertige mechanische Tastatur CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless in Vollformat (100 %) bietet eine individuell anpassbare RGB-Beleuchtung für jede Taste, vollständiges N-Key-Rollover, Anti-Ghosting und einen 4.000-mAh-Akku für eine Laufzeit von bis zu 900 Stunden* über Bluetooth und bis zu 50 Stunden über den 2,4-GHz-Dongle im 4.000-Hz-Verbindungsmodus.

Die CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless ist zum Preis von 199,- Euro verfügbar.

www.cherry.de/de-de