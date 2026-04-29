Samsung bietet Cashback für hochauflösendes Entertainment und satten Sound

Den Start seines neuen TV und Sound Line-ups feiert Samsung mit einem einmaligen „Launch Offer 2026¹“: Wer vom 27. April bis zum 17. Mai ein Aktionsgerät kauft, erhält bis zu 900 Euro zurück. On top gibt es bis zu 12 Monate Streaming-Content im Rahmen der „Made for Germany“-Aktion.

Teil des „Launch Offer 2026“ ist erstmals auch der Micro RGB R95H. Der Premium-TV besticht durch realistische Farben und seine beeindruckende Leuchtkraft. Daneben sind auch die Sound-Neuheiten Music Studio 5 und 7 sowie die All-in-one-Soundbar HW-QS9GH Teil der Aktion. Die drei neuen Audio-Produkte verbinden moderne Eleganz und kompaktes Design mit raumfüllendem sattem Sound.

Samsung ist seit 20 Jahren Marktführer im TV-Bereich und auch bei Soundbars⁴ hält Samsung seine Position an der Spitze des globalen Markts. Das will gefeiert werden! Und zwar mit attraktiven Cashback-Angeboten auf die neuesten Home-Entertainment-Produkte: Wer bis zum 17. Mai einen ausgewählten Micro RGB-, Mini LED- oder Lifestyle-TV oder ein Aktions-Soundgerät kauft, erhält bis zu 900 Euro zurück. Dazu gibt es im Rahmen von „Made for Germany“ bis zu 12 Monate lang kostenlosen Streaming-Content.

Neuartige Bildschirmtechnologie mit VDE-Dreifachzertifizierung

In diesem Jahr integriert Samsung eine neue Display-Technologie in sein TV-Portfolio: Micro RGB. Der R95H in 85 , 75 und 65 Zoll ist auch Teil des „Launch Offer 2026“ und besticht durch ein brillantes, realitätsgetreues Farbspektakel. Für ein farbgewaltiges, strahlendes und dennoch präzises Bild sorgen die unabhängig voneinander leuchtenden roten, grünen und blauen LEDs im Mikrometerbereich, die über die integrierte Micro RGB AI Engine individuell angesteuert werden. Dazu kommen Micro RGB Precision Color und Micro RGB Color Booster Pro, sodass Bildpixel detailgetreu wiedergegeben werden können.

Dank des Zusammenspiels aus Hardware und Software deckt der Premium-TV den BT.2020-Farbraum zu 100 % ab. Darüber hinaus wurden die Modelle vom Verband der Elektrotechnik (VDE) gleich dreifach zertifiziert – mit „Micro RGB Precision Color“, „Safety for Eyes“ und „Circadian Rhythm Display (CRD)“. Wer auf Micro RGB setzt, kann sich also auf brillante Bildqualität ohne Kompromisse freuen. Die Glare Free-Technologie mit mattem, entspiegeltem Display sorgt dabei für ein ablenkungsfreies Seherlebnis auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

Entertainment ganz nach dem eigenen Geschmack

Teil der „Launch Offers 2026“ ist außerdem die neue Mini LED-Reihe mit dem Spitzenmodell M80H¹⁰. Die Geräte setzen auf kleinste Leuchtdioden, die im Zusammenspiel mit der LCD-Technologie eine 4K-Auflösung und die Darstellung von bis zu 1 Milliarde Farben ermöglichen. Der integrierte NQ4 AI Gen2 Prozessor analysiert jede Szene in Echtzeit, um Bildschärfe, Farbwiedergabe sowie Kontrast zu optimieren. Niedrigauflösende Inhalte skaliert er auf bis zu 4K hoch, während Auto HDR Remastering SRD-Inhalte in HDR umwandelt und der Real Depth Enhancer für einen 3D-ähnlichen Tiefeneffekt sorgt.

Wer dagegen Kunst und Film miteinander verbinden möchte, findet im The Frame oder The Frame Pro sein Perfect-Match. Die Lifestyle-TVs verwandeln sich zu einem Kunstwerk, wenn sie nicht aktiv genutzt werden. Dafür haben Nutzer über den Art Mode Zugang zu über 5.000 professionell kuratierten Kunstwerken. Gleichzeitig zählt The Frame Pro zu den 14 aktuellen Modellen von Samsung, die jüngst das „Product Carbon Reduction“-Zertifikat des TÜV Rheinland erhalten haben.

Beeindruckendes Entertainment in jeder Lebenslage bietet dagegen der Movingstyle. Der abnehmbare 27-Zoll-QHD-Touchscreen lässt sich wie ein großes Tablet bedienen und ist durch einen rollbaren Bodenständer und den integrierten Griff besonders flexibel. Der Wechsel vom Sofa, an den Esstisch oder auch auf den Balkon ist dadurch einfach möglich – ohne die Lieblingsserie unterbrechen zu müssen. Darüber hinaus bietet der Movingstyle weitere praktische Anwendungsmöglichkeiten: Neben den Smart TV-Funktionen gibt es unter anderem die Whiteboard-App Sketch Now und das Daily Board für persönliche Informationen. Immer mit dabei ist der Vision AI Companion. Er ermöglicht natürliche Gespräche mit dem TV und liefert Echtzeit-Infos zu laufenden Inhalten. Wer sich im Aktionszeitraum für einen Movingstyle entscheidet, kann sich 150 Euro Cashback sichern.

Top-Klang im Designer-Gewand

Neben einem brillanten Bild kommt es im Home Entertainment auch auf einen satten Ton an. Besondere Highlights der Cashback-Aktion sind deshalb die Music Studio 5 und 7. Deren ikonisches Design mit Dot-Optik stammt vom französischen Designer Erwan Bouroullec. Im Inneren des Music Studio 7 vibrieren 3 Lautsprecher, 1 Hoch- und 1 Tieftöner für 3.1.1-Kanal-Raumklang. Die AI Dynamic Bass Control sorgt für einen klaren, druckvollen Bass ohne Übersteuerung.

Im Heimkino können bis zu 5 Music Studio 7 über Q-Symphony mit einem Samsung TV verbunden werden. Die Funktion sorgt für ein reibungsloses Zusammenspiel zwischen separaten Boxen und TV-Lautsprechern.

Daneben ist die kompakte Soundbar QS95H Teil der Cashback-Aktion. Die kompakte Unibody-Soundbar bietet intensiven 7.1.2 Kanal-Sound und benötigt dafür weder separate Subwoofer noch zusätzliche Lautsprecher. Sie ist damit besonders geeignet für alle, die sich kinoreifen Klang trotz kleinem Platzangebot wünschen.

On top: Streamingspaß mit „Made für Germany“

Im Rahmen von „Made for Germany“ gibt es zusätzlich zum Cashback bis zu 12 Monate lang kostenlosen Streaming-Content. Kunden können aus einem breiten Angebot namhafter Partner wählen. Mit dabei sind unter anderem WOW, RTL+, ARD Plus und Blacknut. Über den Cloud-Gaming-Anbieter können ohne Umwege über 1.000 Games direkt auf dem Samsung TV gespielt werden.

Aktionszeitraum bis Mitte Mai

Das „Launch Offer 2026“ läuft vom 27. April bis zum 17. Mai 2026 im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de und bei allen teilnehmenden Händlern. Um das Cashback zu erhalten, müssen Kunden das erworbene Aktionsgerät unter Angabe des Modellcodes und weiterer Informationen bis zum 28. Juni 2026 unter samsung.de/launchoffer registrieren.

www.samsung.de