Simon Carstens wird neuer Vertriebsleiter Lautsprecher-Profi Dali

DALI stellt Weichen für die Zukunft und gibt die Ernennung von Simon Carstens zum neuen Vertriebsleiter bekannt.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2026 übernimmt Simon Carstens eine Schlüsselrolle, um die erfolgreiche Premium-Vertriebsstrategie des Unternehmens weiter voranzutreiben und die enge Partnerschaft mit dem Fachhandel und Systemintegratoren zu intensivieren.

Dieser Schritt folgt einer strategischen Planung. Simon Carstens, der seit August 2025 mit seiner Expertise das DALI-Team bereichert, hat bereits zu Beginn des Jahres seine Fähigkeiten als Verantwortlicher für das Außendienstgebiet Norddeutschland eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Seine Beförderung ist die konsequente Fortsetzung seines erfolgreichen Weges im Unternehmen.

Frank Hagemann , Geschäftsführer der DALI GmbH: „Wir freuen uns außerordentlich, mit Simon Carstens einen so kompetenten und passionierten Kollegen an der Spitze unseres Vertriebs zu haben. Seine tiefe Branchenerfahrung und sein exzellentes Netzwerk sind ein entscheidender Faktor, um unsere Aktivitäten im Markt weiter zu stärken. In seiner neuen Rolle wird er gemeinsam mit unserem engagierten Team die Betreuung unserer über 200 Partner auf ein neues Level heben, unser Netzwerk ausbauen und zukunftsweisende Strategien entwickeln, die unsere gemeinsame Leidenschaft für exzellenten Klang widerspiegeln.“

Simon Carstens sagt zu seiner neuen Aufgabe: „DALI, NAD und Bluesound bilden ein Portfolio, das in der HiFi-Welt in Sachen Qualität und Innovationskraft seinesgleichen sucht. Es ist mir eine große Freude, die vertriebliche Verantwortung für diese drei starken Marken in Deutschland zu übernehmen. Mein Fokus liegt klar darauf, die Synergien zwischen unseren erstklassigen Lautsprechern, der exzellenten Elektronik von NAD und der zukunftsweisenden Streaming-Expertise von Bluesound optimal zu nutzen. Gemeinsam mit den Kollegen möchte ich unsere Fachhandelspartner dabei unterstützen, ihren Kunden noch stärker ganzheitliche und begeisternde High-End-Systemlösungen anzubieten.“