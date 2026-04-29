Smartwatch Arion von Hama

Ob Training, Organisation oder Kommunikation: Hama stellt mit der neuen Smartwatch „Arion“ einen zuverlässigen Begleiter durch den Tag vor.

Perfekt für alle, die aktiv leben, ihre Fitnessziele erreichen und den Alltag effizient organisieren möchten. Dank integriertem GPS erfasst sie Strecken weltweit präzise – unterstützt durch GLONASS, GALILEO, BEIDOU und GPS, die selbst in Städten mit hohen Gebäuden zuverlässige Positionsdaten liefern. Das 1,32 Zoll große AMOLED-Display sorgt mit satten Farben, hoher Reaktionsgeschwindigkeit und bester Ablesbarkeit auch bei Sonnenschein für klare Sicht. Über Bluetooth lässt sich direkt über die Uhr telefonieren, während Sprachbefehle an Siri oder Google Assistant die Organisation des Alltags erleichtern – vom Termin bis zur Smart-Home-Steuerung.

Umfangreiche Fitness- und Gesundheitsfunktionen wie VO2max, Herzratenvariabilität, SpO₂-Messung, Schlafanalyse, Stresslevel und über 110 Sportarten liefern eine solide Basis für gezieltes Training. Automatische Aktivitäts- und Pausenerkennung, Musiksteuerung, Benachrichtigungen und Laufkurse für Neulinge erweitern den Funktionsumfang.

Mit bis zu acht Tagen Akkulaufzeit, IP68- und 3-ATM-Wasserschutz sowie der App „Hama FIT Move“ bietet die Smartwatch „Arion“ eine leistungsstarke Kombination aus Sportuhr, Organizer und Kommunikationszentrale. Im Handel ist die Smartwatch für etwa 119 Euro erhältlich.

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