Samsung präsentiert seine Galaxy Tab S11-Serie

Samsung hat die neue Samsung Galaxy Tab S11-Serie vorgestellt. Angetrieben von One UI 8 und ausgestattet mit den aktuellen Galaxy AI-Funktionen ist das Samsung Galaxy Tab S11 Ultra das bisher dünnste und leistungsstärkste Galaxy Tab Gerät von Samsung.

Mit dem überarbeiteten Samsung DeX und einem neu gestalteten S Pen soll das Samsung Galaxy Tab S11 Ultra fokussiertes Multitasking und nahtlose Workflows unterstützen. Gleichzeitig ermöglichen die Geräte kreative Entfaltung in einem schlanken, mobilen Format. Ob beim Festhalten von Ideen im Meeting, beim Zusammenfassen von Notizen oder beim Skizzieren visueller Konzepte: Das Samsung Galaxy Tab S11 Utra hilft Nutzern, viel zu erledigen, egal wo sie gerade sind.

Alltag meistern mit intelligenten AI-Funktionen

Mit One UI 8 rückt die Samsung Galaxy Tab S11-Serie multimodale AI in den Mittelpunkt: Sie kann verstehen, was Nutzer schreiben, sagen und sehen und reagiert wie in Echtzeit mit Vorschlägen. So entsteht ein flüssiges Arbeiten, kreatives Gestalten und produktives „Im-Flow-Sein“ bei vielen Aufgaben.

Gemini Live ermöglicht Bildschirmfreigabe und visuelle Eingaben wie in Echtzeit. Nutzer können sich annähernd natürlich mit Gemini über das unterhalten, was sie gerade sehen. Sei es ein Inhalt auf dem Display oder ein Objekt, das per Kamera gezeigt wird. Beispielsweise können Studenten ihre Notizen teilen und Gemini bitten, ein Diagramm zu erklären oder Lerninhalte zusammenzufassen.

Durch langes Drücken der Seitentaste lässt sich Gemini aktivieren und mit einem einzigen Sprachbefehl über mehrere Apps hinweg steuern. Wenn etwa keine Zeit bleibt, einen langen Artikel zu lesen, kann der Befehl: „Fasse diesen Artikel zusammen und speichere ihn in Samsung Notes“ gegeben werden, und schon wird das ausgeführt.

Die Samsung Galaxy Tab S11-Serie bietet darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Tools für Produktivität und kreative Freiheit, inklusive der vollständigen Galaxy AI-Funktionen, die für große Displays angepasst wurden:

Mit dem Zeichnungs-Assistent lassen sich grobe Skizzen in saubere Visualisierungen verwandeln. Bilder können direkt aus Samsung Internet in die Notes App gezogen werden, was praktisch für Brainstorming, visuelle Planung oder Ausleben der Kreativität ist.

Schreib-Assistent hilft dabei, Ton und Stil eines Textes zu überarbeiten, sodass die Aussage klar und passend ist. Das hilft beim Formulieren von E-Mails, Dokumenten oder andere Anwendungen.

Während des Multitaskings bleibt Galaxy AI als kompakte, verschiebbare PopUp-Ansicht stets griffbereit. So lassen sich Inhalte auf dem Bildschirm zusammenfassen, ohne den Fokus zu verlieren.

Dank Circle to Search mit Google genügt ein Fingertipp, um mehr über alles zu erfahren, was auf dem Bildschirm auftaucht. Während Nutzer*innen durch Nachrichtenartikel oder Social-Media-Posts scrollen, können sie zum Beispiel Texte in Echtzeit übersetzen lassen und direkt in ihrer bevorzugten Sprache lesen.

Der neu gestaltete S Pen, der im Lieferumfang enthalten ist, wurde für konzentriertes Arbeiten und kreative Ausdrucksformen entwickelt. Dank der konischen Spitze und des großen Neigungswinkels lassen sich Zeichen- und Schreibtechniken so natürlich umsetzen wie mit einem Bleistift. Das sechseckige Design sorgt für ein natürliches, ergonomisches Schreibgefühl. Quick Tools sollen schnelle Anpassungen beim Zeichnen oder Bearbeiten ermöglichen und mit Haft-Notizen lassen sich spontane Gedanken direkt über Samsung Notes festhalten, ganz ohne App-Wechsel.

Produktivität in voller Größe

Neben Galaxy AI bietet die angepasste Samsung DeX auf der Samsung Galaxy Tab S11-Serie eine hohe Produktivität, sowohl beim Multitasking über mehrere Apps, beim Mitschreiben im Meeting als auch beim Visualisieren von Ideen. Für Designe, Vielreisende oder Plane: Die Geräte unterstützen vom Recherchieren und Skizzieren bis zum Teilen fertiger Ergebnisse.

Extended Mode verwandelt einen externen Monitor in einen zweiten Bildschirm. Samsung DeX läuft gleichzeitig auf beiden Displays für noch intuitiveres Multitasking und maximale Flexibilität. Nutzer können Apps per Drag-and-drop zwischen den Displays verschieben oder beispielsweise ein Dokument auf dem einen Bildschirm öffnen, während sie es auf dem anderen präsentieren. Neu ist auch die Möglichkeit, bis zu vier separate, individuell gestaltete Arbeitsbereiche zu erstellen. Somit kann zum Beispiel ein Arbeitsbereich ganz fürs Berufliche genutzt werden, ein weiterer für kreative Projekte und ein dritter für die Reiseplanung.

Mit dem neuen Samsung DeX lässt sich praktisch überall ein vollständiger Arbeitsplatz einrichten, sei es im Konferenzraum oder in der Flughafenlounge kurz vor dem Urlaub. In Kombination mit dem Book Cover Keyboard Slim verwandelt sich das Samsung Galaxy Tab S11 wie im Handumdrehen in eine mobile Workstation, inklusive direktem Zugriff auf AI-Funktionen via der AI-Taste.

Kraftvolle Performance für große Unterstützung

Die Samsung Galaxy Tab S11-Serie liefert eine leistungsstarke Performance, kombiniert mit moderner Hardware und beeindruckender Bildqualität in einem schlanken, mobilen Design. Zum ersten Mal kommt der angepasste Samsung 3nm-Prozessor in einem Samsung Galaxy Tab zum Einsatz, der schnelles Arbeiten, flüssiges Multitasking und reaktionsschnelle AI-Funktionen ermöglicht. Das Samsung Galaxy Tab S11 Ultra bietet um 33 % höhere NPU-Leistung, 24 % höhere CPU-Leistung und 27 % höhere GPU-Leistung. Zusätzlich erlauben ein leistungsstarker Akku und effizientes Wärmemanagement zuverlässige, langanhaltende Nutzung.

Die durchdachte Hardware spiegelt die Entwicklungen von Samsung wider: beeindruckend dünn, leicht und dennoch kraftvoll für eine hohe Vielseitigkeit im Alltag. Das Samsung Galaxy Tab S11 Ultra misst nur 5,1 mm in der Tiefe (5,5 mm beim Samsung Galaxy Tab S11), mit schmalen 5,2 mm Displayrändern für viel Bildschirmfläche trotz der kompakten Form. Beide Modelle verfügen über Dynamic AMOLED 2X-Displays mit bis zu 1600 Nits Spitzenhelligkeit für klare, lebensnahe Bilder drinnen wie draußen.

Die Samsung Galaxy Tab S11-Serie soll den Einstieg in Arbeit oder kreative Projekte erleichtern dank umfassender Unterstützung für Drittanbieter-Apps. Nutzer haben einfachen Zugriff auf Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion und Notion und sind somit von Skizzen und Notizen bis hin zu flexibler Projektplanung gut versorgt. Samsung Galaxy Nutzer profitieren zudem von exklusiven Vorteilen, die den Einstieg in diese Premium-Tools erleichtern und kreatives Potenzial freisetzen.

Preise

Für das Samsung Galaxy Tab S11mit 5G liegen die Preise bei 1.049 Euro (128 GB Speicher), 1.109 Euro (256 GB Speicher) und 1.229 Euro (512 GB Speicher). Die Preise für das Samsung Galaxy Tab S11 mit Wi-Fi liegen bei 899 Euro (128 GB Speicher), 959 Euro (256 GB Speicher) und 1.079 Euro (512 GB Speicher).

Das Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G ist zu Preisen von 1.489 Euro (256 GB Speicher), 1.609 Euro (512 GB Speicher) und 1.909 Euro (1 TB Speicher) erhältlich. Die Preise für das Samsung Galaxy Tab 11 Ultra Wi-Fi liegen bei 1.339 Euro (256 GB Speicher), 1.459 Euro (512 GB Speicher) und 1.759 Euro (1 TB Speicher).

www.samsung.de