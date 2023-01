Acer Nitro und Swift Notebooks mit neuesten Prozessoren

Acer stellt die neue Generation seiner Nitro Gaming-Notebooks sowie das neue Swift Go 14 mit AMD Ryzen Prozessoren der 7000er Serie vor.

Die neuen Nitro 16 und Nitro 17 Notebooks bieten Gamern ein immersives Spielerlebnis auf einem 40,6 cm (16 Zoll) WUXGA/WQXGA- bzw. einem 43,9 cm (17,3 Zoll) Full HD/QHD-Display. Flüssigmetall-Wärmeleitpaste am Prozessor sorgt für eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit. Das besonders flache und leichte Swift Go 14 vereint die neuen Prozessoren mit einem farbintensiven OLED-Display und ganztägiger Akkulaufzeit.

Neue AMD Ryzen 7000 Prozessoren

Die neuen AMD Ryzen Prozessoren bieten eine energieoptimierte Leistung, was zu einer ganzen Fülle an Verbesserungen bei der Nutzererfahrung führt. Dank der neuen Zen-4-Architektur profitieren User beim Spielen als auch beim mobilen Arbeiten von beschleunigter Leistung und herausragender Energieeffizienz. Darüber hinaus verfügen ausgewählte Modelle der neuen Nitro- und Swift-Notebooks von Acer über die AMD Ryzen+AI-Technologie. Die Technologie unterstützt einzigartige Videoeffekte und optimiert beispielsweise die Blickkorrektur in Onlinekonferenzen.

Acer Nitro 16

Das Nitro 16 (AN16-41) Gaming-Notebook verfügt über ein WUXGA- oder WQXGA-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz. Der 40,6 cm (16 Zoll) Bildschirm ist 5 Prozent größer als der des Vorgängermodells. Dank NVIDIA GeForce RTX Notebook-GPUs der 40er Serie unterstützt es auch NVIDIA Advanced Optimus¹. Die Technologie ermöglicht es Gamern, während des Betriebs zwischen den diskreten Grafikprozessoren und der integrierten Grafikkarte mit geringerer Leistung zu wechseln und so den Stromverbrauch des Gerätes zu reduzieren. Die 100 Prozent sRGB-Farbabdeckung und eine Screen-to-Body-Ratio von satten 84 Prozent sorgen für ein farbintensives und authentisches Seherlebnis. Außerdem verfügt das Notebook über ein 125,0 mm x 76,7 mm großes Touchpad und eine 4-Zonen-RGB-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung.

Acer Nitro 17

Neben den neuesten AMD Ryzen 7000 Series Prozessoren beherbergt auch das Nitro 17 (AN17-41) die NVIDIA GeForce RTX Notebook-GPUs der 40er Serie in seinem schlanken, modernen Gehäuse. Das 40,6 cm (17,3 Zoll) große Display ist entweder als FHD-Display mit 144 Hz beziehungsweise 165 Hz Bildwiederholfrequenz oder als Quad-High-Definition-Display (QHD) mit 165 Hz Bildwiederholfrequenz erhältlich. Das Gaming-Erlebnis wird durch ein 125,0 mm x 81,6 mm großes Touchpad und eine RGB-Tastatur mit 4-Zonen-Hintergrundbeleuchtung abgerundet.

Die Acer Nitro 16 und Nitro 17 Gaming-Notebooks bieten leistungsstarke Performance für Gamer dank der neuesten AMD Ryzen Prozessoren mit Zen-4-Architektur

Sowohl Gamer als auch Kreative, die mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen möchten, können sich dank bis zu 32 GB DDR5 4800 MHz Arbeitsspeicher und bis zu 2 TB M.2 PCIe Gen 4 Speicher auf die beiden neuen Acer Nitro Notebooks verlassen. Beide Geräte verfügen über zwei Lüfter, vier optimal platzierte Lüfterauslässe an den Seiten und an der Rückseite sowie einen oberen Lufteinlass. Flüssigmetall-Wärmepaste verbessert die Kühlung zusätzlich. Außerdem sind die Notebooks mit der NitroSense-Software und einer NitroSense-Taste ausgestattet. So haben User die Temperatur ihres Gerätes jederzeit im Blick und können sie in den Einstellungen einfach steuern.

Eine Kamera, zwei Mikrofone und zwei Lautsprecher mit DTS:X Ultra für klaren Klang lassen Gamer vollkommen in ihre Spielewelten eintauchen. Natürlich verfügen beide AMD-Gaming-Notebooks auch über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten: ein HDMI 2.1-Anschluss, ein microSD-Kartenleser, USB 2.0, USB 4, ein USB 3.2 Gen 2-Displayanschluss vom Type C, der Power Delivery unterstützt und zwei USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse, von denen einer das Offline-Laden ermöglicht. Für eine größere Bandbreite und schnellere Konnektivität bei kabelgebundenen und kabellosen Verbindungen sind beide Notebooks mit Intel Killer LAN E2600G und Intel Killer Wi-Fi 6E ausgestattet. Außerdem dabei: Zugang zu Hunderten PC-Spielen mit dem Xbox Game Pass oder PC Game Pass für jeweils einen Monat.

Acer Swift Go 14: Leichtbau-Design mit beeindruckendem OLED-Display

Das neue Acer Swift Go 14 (SFG14-42) besticht durch sein leichtes Design mit definierten Kanten und klaren Linien, die zum eleganten Erscheinungsbild der Swift-Linie passen. Das 14,9 mm flache Aluminiumgehäuse mit einer Screen-to-Body-Ratio von 90 Prozent und ultraschmalen Displayrändern von nur 4,15 mm, wiegt weniger als 1,3 kg. Es kombiniert die neuesten AMD Ryzen 7000 Prozessoren mit einem atemberaubenden OLED-Display im Verhältnis 16:10 mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz und sorgt so für Produktivität unterwegs.

Das lebendige Display des Swift Go 14 brilliert durch 500-Nit-Spitzenhelligkeit, 100 Prozent DCI-P3-Farbumfang und VESA DisplayHDR True Black 500-Zertifizierung. Es verfügt über ein 35,6 cm (14 Zoll) 2,8K OLED-Display mit einer Auflösung von 2.880 x 1.800, eine TÜV Rheinland Eyesafe Display-Zertifizierung, hintergrundbeleuchtete Tastatur und ein glattes OceanGlass-Touchpad, das ein glasähnliches Tastgefühl vermittelt.

Das Swift Go 14 bietet den Nutzern eine großartige Leistung und eine ganztägige Akkulaufzeit von bis zu 9,5 Stunden. Um die leistungsstarke Hardware zu unterstützen, sorgen das Acer TwinAir-Kühlsystem mit zwei Lüftern, zwei D6-Kupfer-Heatpipes und eine Air-Inlet-Tastatur für kühle Temperaturen.

Trotz seines ultradünnen Designs bietet das Swift Go 14 eine vollwertige Auswahl an Anschlüssen, darunter USB Type-C, HDMI 2.1 und einen MicroSD-Kartenleser. Außerdem unterstützt es bis zu zwei TB PCIe Gen 4 SSDs und bis zu

16 GB LPDDR5-Speicher. Die 1440p-Webcam mit Acers Temporal Noise Reduction (TNR), gepaart mit der Acer PurifiedView und PurifiedVoice-Technologie mit KI-Rauschunterdrückung sowie dem zuverlässigen Wi-Fi 6E sorgen für ein besseres Streaming- und Videocall-Erlebnis.

Preise und Verfügbarkeit

Das Acer Nitro 16 (AN16-41) wird voraussichtlich ab Mai 2023 ab 1.499 EUR erhältlich sein.

Das Acer Nitro 17 (AN17-41) wird wird voraussichtlich ab Mai 2023 ab 1.599 EUR erhältlich sein.

Das Acer Swift Go 14 (SFG14-42) wird voraussichtlich ab Juni 2023 ab 999 EUR erhältlich sein.

