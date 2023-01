Asus ROG Strix SCAR 18 mit 18-Zoll-Nebula Display

Republic of Gamers präsentiert zur CES 2023 zahlreiche Produktneuheiten und Innovationen

Republic of Gamers (ROG) stellt im Rahmen der CES 2023 zahlreiche neue Notebooks und Peripheriegeräte vor.

Darunter sind die Gaming-Notebooks der Strix SCAR- und Strix G-Serie in 16-, 17- und 18-Zoll-Versionen. Diese Gaming-Kraftpakete sind mit den neuesten AMD Ryzen 9 Zen 4 und Intel Core Prozessoren der 13. Generation ausgestattet, die mehr Leistung für maximale Performance freisetzen. Darüber hinaus stellt ROG das neue Zephyrus M16 mit ROG Nebula HDR und AniMe Matrix-Display sowie das Zephyrus G16 und das Zephyrus G14 vor – alle mit starker Leistung, die Gamern den nötigen Spielvorteil verschafft. Dazu hat ROG die ROG Flow X16, Flow X13 und Flow Z13 Modelle erneuert – die für extra Gaming Power alle mit der externen ROG XG Mobile GPU kompatibel sind. Diese vielseitigen Modelle kommen in einem kompakten Format, das sich an jede Situation anpassen lässt und eine ausgewogene Mischung aus Leistung und Portabilität bietet.

ROG Strix SCAR und Strix G Serie: Volle Gaming Power für E-Sportler

Die neue Strix-Reihe ist speziell für E-Sports Enthusiasten entwickelt. Das neue Gaming-Flaggschiff ROG Strix SCAR 18 (G834) vereint die Leistung und den Komfort eines Desktop-PCs in einem Notebook, das mit erstklassigen Komponenten für Gamer ausgestattet ist. Zudem ist das SCAR 18 das erste ROG-Notebook überhaupt, das mit einem 18-Zoll-Nebula-Display und einer QHD-Auflösung glänzt.

Das ROG Strix SCAR ist auch als 16- (G634 mit Nebula HRD Display) oder 17-Zoll-Modell (G734 mit Nebula Display) erhältlich. Die 16- und 18-Zoll-Modelle sind mit bis zu Intel Core i9-13980HX Prozessoren der 13. Generation ausgestattet, das ROG Strix SCAR 17 hingegen mit einem AMD Ryzen 9 Zen 4 Prozessor. Alle Strix-Modelle warten mit einem NVIDIA GeForce RTX 40-Grafikprozessor mit Advanced Optimus Technologie auf und sind für Spiele mit hoher Bildwiederholrate entwickelt. Mit Conductonaut Extreme Liquid Metal auf der CPU, der Tri-Fan-Technologie, den umlaufenden Belüftungsöffnungen und der intelligenten Kühlung steht auch bei hoher Auslastung maximale Leistung zur Verfügung.

Um in der Hitze des Gaming-Gefechts eine klare Klangkulisse zu bieten, sind die Notebooks mit Dolby Atmos Virtual Surround ausgestattet. Dazu filtert die Zwei-Wege-KI-Rauschunterdrückung Hintergrundgeräusche heraus. Für langanhaltendes Gaming-Vergnügen enthalten die Modelle einen 64-Wh- oder 90-Wh-Akku, sowie einem 100-W-Type-C-Ladeanschluss. WiFi 6E und ein Ethernet-Anschluss bieten modernste Netzwerktechnik für minimale Verzögerungen in kabelgebundenen und kompatiblen drahtlosen Netzwerken. Für eine glasklare Bildqualität ohne Screen-Tearing haben alle Bildschirme Dolby Vision HDR und NVIDIA G-SYNC verbaut. Die großen Gaming-Tastaturen der Strix-Serie sorgen für mehr Komfort beim Spielen. Dank Aura Sync-kompatibler RGB-Beleuchtung pro Taste, der Lichtleiste und anpassbarer Armor Caps, können Gamer ihren persönlichen Stil frei entfalten.

ROG Zephyrus-Serie: Elegante Kraftpakete mit verbesserten Displays

Die neue Zephyrus-Reihe ist mit leistungsstarken Chips von Intel, AMD und NVIDIA a und vereint schlankes und stylisches Design mit ultrastarker Performance.

Das ROG Zephyrus G14 (GA402) ist ein 14-Zoll-Gaming-Bolide mit einem hell leuchtenden ROG Nebula HDR Mini LED Display mit QHD Auflösung und 165 Hz, das Pantone-validiert ist und ein Seitenverhältnis von 16:10 aufweist. Eine weitere Panel-Option ist FHD mit 144 Hz. Das ROG Zephyrus G14 bietet dank AMD Ryzen 9 Zen 4 CPU, einem NVIDIA GeForce RTX 40-Grafikprozessor mit maximal 125 W TGP, einem MUX-Switch und NVIDIA Advanced Optimus maximale Power. Überhitzung ist trotz starker Leistung dank der effektiven Kühlung kein Thema. Dafür sorgen eine Vapor Chamber für CPU und GPU, die einzigartige Flüssigmetall-Kühlung für die CPU sowie zwei 84-Blatt Arc Flow Fans. Der 76-Wh-Akku ermöglicht es Gamern langanhaltend aktiv zu bleiben.

Das ROG Zephyrus G16 (GU603) und das ROG Zephyrus M16 (GU604) sind mit einem Intel Core i9-13900H Prozessor der 13. Generation und einer NVIDIA GeForce RTX 40 Serie Laptop-GPU, mit maximal 145 W TGP (M16, 120 W TGP beim G16) ausgestattet. Hinzu kommen ein MUX Switch und NVIDIA Advanced Optimus. Das ROG Nebula Display mit 94 Prozent Screen-to-Body-Verhältnis im 16:10-Format sorgt beim ROG Zephyrus G16 für ein optimales Seherlebnis und der 90-Wh-Akku für lange Gamingsessions. Das ROG Zephyrus M16 kommt mit einem ROG Nebula HDR Display in QHD Auflösung, mit Mini LEDs und 240 Hz bei 3 ms. Außerdem besticht es durch G-SYNC und einem 92 Prozentigen Screen-to-Body-Verhältnis und einem 16:10 Format. Gegen die entstehende Wärme verfügt das M16 über die ROG Intelligent Cooling Tri-Fan-Technologie mit einem Kühlkörper über die gesamte Breite sowie einem großen, schnell aufladbaren 90-Wh-Akku mit Power Delivery 3.0.

Das G16 und das M16 haben beide Thunderbolt 4 Schnittstellen, das M16 verfügt zudem über das individuell anpassbare AniMe Matrix-Display, das die Persönlichkeit des Nutzers voll zur Geltung bringt. Alle Zephyrus-Modelle haben ein 180°-ErgoLift-Scharnier für maximalen Komfort, Dolby Atmos-Lautsprecher sowie eine 3D-Mikrofon-Array mit mehreren Modi und Zweiwege-AI Noise Cancelling für klare Kommunikation. Die G14 und M16 Modelle sind mit einer FHD IR-Kamera ausgestattet, das G16 mit einer HD 720P IR-Kamera.

Alle Modelle kommen mit Windows Hello-Unterstützung. Zu den zahlreichen Konnektivitätsoptionen gehören ein 100-W-USB-Typ-C-Anschluss mit DisplayPort 1.4 und Power Delivery, PD-Ladeunterstützung und WiFi 6E.

ROG Flow X13 und ROG XG Mobile: vielseitiges Kraftpaket

Im Rahmen der CES 2023 hat ASUS ROG auch die brandneue 2023 Flow-Serie vorgestellt. Das ROG Flow X13 (GV302) war das erste Mitglied der Flow-Familie und wird im Jahr 2023 auch eines der ersten Geräte mit einem 13-Zoll-Nebula-Display sein. Dieses QHD-Panel mit 165 Hz (alternativ mit einem 120 Hz FHD-Panel) und einem Seitenverhältnis von 16:10 sorgt dank seiner unglaublichen Pixeldichte und lebendigen Farben für eine unglaubliche Atmosphäre bei jedem Spiel. Beide Varianten sind Pantone-validiert, mit Dolby Vision-Unterstützung, kratzfestem Corning Gorilla Glass DXC-Touchscreen, G-SYNC und Advanced Optimus-Technologie. Für starke Gaming Power kommt das neue ROG Flow X13 mit bis zu einer AMD Ryzen 9 Zen 4 CPU und bis zu einer NVIDIA GeForce RTX 40 GPU. Im 360° Convertible Design lässt sich das X13 superflexibel in vier Modi nutzen: als Laptop, Tablet, im Zeltmodus oder stehend – das ultrakompakte 13-Zoll-Gehäuse bietet perfekte Mobilität. Um zusätzliche Leistung freizusetzen, lässt sich das X13 mit der externen XG Mobile GPU mit einer NVIDIA GeForce RTX 40 GPU zu einer Desktop-ähnlichen Arbeits- und Gaming-Station erweitern. Dazu sorgt die Flüssigmetallkühlung auf der CPU und drei dedizierte Abluftöffnungen für einen kühlen Kopf bei maximaler Leistung. Für ausgedehnte Sessions sorgt dazu ein 75-Wh-Akku, 100-W-USB-Typ-C-Schnellladung und ein 130-W-Netzteil. Weitere Merkmale sind eine FHD IR-Kamera mit Windows Hello, eine 15 Zoll Full-Size Tastatur in voller Größe für komfortables Tippen, ein erweitertes Touchpad, erstklassiger Dolby Atmos-Sound und Zweiwege-AI-Noise-Cancelling.

ROG Flow X16: Gamingexzellenz in jedem Modus

Auch das ROG Flow X16 (GV601) kommt im 360°-Design, verfügt über Touch-Unterstützung im Tablet-Modus und Stylus-Unterstützung für präzise Notizen und Zeichnungen. Gamer profitieren von dem Intel Core i9-13900H-Prozessor der 13. Generation, dem NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop-Grafikprozessor, dem bis zu 2 TB großen PCIe 4.0 x4 SSD-Speicher und dem bis zu 16 GB großen DDR5-Arbeitsspeicher mit zwei aufrüstbaren SO-DIMMs, für erstklassige Leistung. Das brandneue Tri-Fan-System ist mit Arc Flow-Lüftern ausgestattet, zusätzlich wird eine Flüssigmetall-Wärmeleitpaste für die CPU verwendet und ein Staubfilter sorgt für gleichbleibende Leistung und Stabilität.

Das Nebula HDR Mini LED Display mit bis zu 1.024 individuellen Dimm-Zonen, QHD-Auflösung, 240 Hz Bildwiederholrate, 3 ms Reaktionszeit, bis zu 1.100 Nits und erweitertem Seitenverhältnis von 16:10 sorgt für ein starkes Seherlebnis. Das Display ist Pantone-validiert, mit einem DCI-P3-Farbraum von 100 Prozent und Dolby Vision HDR. Für maximale Konnektivität sind ein HDMI 2.1-Anschluss der nächsten Generation und ein Type-C USB4-Anschluss mit Thunderbolt 4 vorhanden.

ROG Flow Z13: kraftvolles Gaming-Tablet

Das leistungsstarke ROG Flow Z13 (GZ301) Gaming-Tablet wartet mit einem Intel Core i9-13900H-Prozessor der 13. Generation und einer NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop-GPU mit G-SYNC- und DDS 2.0-Unterstützung auf – und das alles in einem 13-Zoll-Gehäuse, das nur 1,1 kg wiegt und mit 12 mm äußerst schlank ist. Gamer können die Leistung von Konsolenspielen dank bis zu 170° verstellbarem Blickwinkel und Unterstützung für externe XG Mobile-GPUs auch unterwegs genießen.

Für starke Gaming Power kommt das neue ROG Flow X13 mit bis zu einer AMD Ryzen 9 Zen 4 CPU und bis zu einer NVIDIA GeForce RTX 40 GPU

Mit dem 13-Zoll-Nebula-Display, einem Seitenverhältnis von 16:10 und einer 100-prozentigen DCI-P3-Abdeckung mit einem QHD-Panel mit 165 Hz, können Nutzer ein kristallklares Bild genießen. Das Flow Z13 ist mit kratzfestem Gorilla Glass DXC-Touchscreen besonders robust und bewahrt auch bei Höchstleistung einen kühlen Kopf, dank des 2-in-1-Formfaktor, der die Effizienz der Luftzirkulation erhöht, einer Vapor Chamber und einer Flüssigmetallkühlung, die die Wärmeübertragungskapazität steigern. Dazu bleibt das Notebook selbst unter Volllast nicht nur kühl, sondern auch ultraleise.

Mit der abnehmbaren 15 Zoll Full-Size RGB-Tastatur, der USB-C-Stromversorgung über ein 130-W-Ladegerät oder eine Powerbank sind Stil und Spielkomfort garantiert. Der erstklassige Dolby-Atmos-Sound, Hi-Res-Audio, der intelligente Verstärker und die Zwei-Wege-KI-Geräuschunterdrückung sorgen für das ultimative Spielerlebnis. Dazu sind die Geräte mit Thunderbolt-4-Unterstützung und einer FHD IR-Kamera mit Windows Hello ausgestattet.

Der weltweit erste Gaming-Monitor mit 540 Hz: ROG Swift Pro PG248QP

Dank der neuen E-Sport TN (E-TN)-Technologie erreicht der ROG Swift Pro PG248QP einen Leistungsmeilenstein: mit 60 Prozent schnellerer Reaktionszeiten als Standard-TN-Panels, schneller Bildwiederholrate und klarem Bild ist der ROG Swift Pro der weltweit erste 540-Hz-Gaming-Monitor. Der Monitor kommt im neuen Design, mit einklappbarem Standfuß, für mehr Platz auf dem Schreibtisch.

Der Monitor kommt im neuen Design, mit einklappbarem Standfuß, für mehr Platz auf dem Schreibtisch

Der 24,1-Zoll-FHD-Monitor (1920 x 1080) mit einer ultraschnellen Bildwiederholfrequenz von 540 Hz (OC) wurde für professionelle Gamer und fesselndes Gameplay entwickelt. Der G-SYNC-Prozessor verfügt über einen integrierten NVIDIA Reflex Analyzer, der die End-to-End-Systemlatenz erfasst, um ein optimales Spielerlebnis zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet der integrierte ESS-DAC Surround-Sound und Trittschallverbesserungen, die eine Audio-Latenz von nahezu null ermöglichen.

ROG Swift OLED PG27AQDM: 1440p-Endgame-Monitor

Der ROG Swift OLED PG27AQDM ist der erste 1440p OLED-Gaming-Monitor mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz, einer Reaktionszeit von 0,03 ms und 1.000 Nits Spitzenhelligkeit von ROG. Der Monitor ist mit einer Anti-Glare-Mikrotextur-Beschichtung ausgestattet, die Reflektionen bei allen Lichtverhältnissen reduziert. Das thermische Design des Kühlsystems wurde stark verbessert. Es verfügt über einen maßgeschneiderten Kühlkörper und ein neues internes Layout. Die intelligente Spannungsoptimierung sorgt für eine gleichbleibende Leuchtkraft jedes Pixels, indem sie die an das Pixel angelegte Spannung steuert.

Der ROG Swift OLED PG27AQDM verfügt außerdem über die Funktion Uniform Brightness, die die Beleuchtungsstärke anpasst. Die neue DisplayWidget Center Software macht es zudem einfach, Systemfunktionen und OLED-Einstellungen über eine intuitive Oberfläche mit der Maus zu ändern.

ROG Rapture GT-BE98: Weltweit erster Quad-Band WiFi 7 Gaming-Router

Der ROG Rapture GT-BE98 nutzt das volle Potenzial von WiFi 7 mit 320-MHz-Kanalunterstützung im 6-GHz-Band und liefert bis zu 160 Prozent höhere Geschwindigkeiten als die Vorgängergeneration – damit ist er der weltweit erste Quad-Band WiFi 7 Gaming-Router. Dank der 4K QAM-Modulation, die mehr Daten in die Übertragung packen kann, sind die Spitzendatenraten um bis zu 20 Prozent höher, was zu Geschwindigkeiten von bis zu 25.000 Mbit/s führt.

Der ROG Rapture GT-BE98 nutzt das volle Potenzial von WiFi 7 mit 320-MHz-Kanalunterstützung im 6-GHz-Band

Zwei weitere revolutionäre Funktionen, Multi-Link-Betrieb und Multi-RU Puncturing, ermöglichen es dem GT-BE98, effizientere und zuverlässigere drahtlose Verbindungen herzustellen. Darüber hinaus verbessert das exklusive ASUS RangeBoost Plus die Signalreichweite und die Gesamtabdeckung.

www.asus.de