Intuitive kabellose Maus für kleinere Hände von Logitech

Logitech präsentiert die Lift Vertical Ergonomic Mouse, eine kabellose Maus, die für ganztägigen Komfort am Schreibtisch konzipiert ist.

Das natürlich geformte Design eignet sich hervorragend für kleine bis mittelgroße Hände und ist in drei Farben erhältlich: Rosa, Off-White und Graphit. In der Farbe Graphit ist in Nordamerika und Europa auch eine Linkshänderversion erhältlich.

„Ergonomie und Komfort spielen eine wichtige Rolle für das allgemeine Wohlbefinden am Arbeitsplatz“, sagt Olessia Hageman, Leiterin der Geschäftseinheit ergo bei Logitech. „Aufbauend auf unserer Philosophie, dass wir alle besser arbeiten, wenn wir uns besser fühlen, haben wir Lift entwickelt. Damit helfen wir dabei, stundenlang bequem zu arbeiten und sich am Ende eines langen Tages am Schreibtisch besser zu fühlen.“

Lift ist die neueste Ergänzung der Ergo-Serie von Logitech und steht für den menschenzentrierten und wissenschaftlich fundierten Ansatz des Unternehmens beim Produktdesign. Die Lift Vertical Ergonomic Mouse wurde in mehreren Runden von Benutzertests im Ergo-Labor von Logitech sorgfältig entwickelt und von führenden ergonomischen Instituten geprüft.

Diese einzigartige Maus vereint eine Vielzahl von Vorteilen und Produktivitätsfunktionen in einem kompakten Design, das für hervorragenden Komfort am Schreibtisch sorgt. Der weiche Gummigriff und die bequeme Daumenauflage sorgen dafür, dass auch kleinere Hände stundenlang bequem mit Lift arbeiten können. Das vertikale 57-Grad-Design bietet Rechts- und Linkshänder:innen einen entspannten Griff und entlastet das Handgelenk, während es den ganzen Tag über eine natürlichere Haltung des Unterarms fördert. Das geräuschlose magnetische SmartWheel bietet sowohl Geschwindigkeit als auch Präzision für zeilengenaues Bearbeiten oder schnelles Scrollen durch lange Dokumente. Über Bluetooth Low Energy oder den sicheren Logi Bolt USB-Empfänger lässt sich Lift unkompliziert und kabellos Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS und Android verbinden. Mit Logitech Flow können zeitgleich auf bis zu drei Geräten mit verschiedenen Betriebssystemen arbeiten.

Bei Logitech werden die Produkte so entwickelt, dass sie ein großartiges Benutzererlebnis bieten und die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Lift bildet da keine Ausnahme. Aus diesem Grund besteht ein Teil der Kunststoffteile von Lift aus recyceltem Kunststoff (PCR): 70 % in der Farbe Graphit und 54 % bei Rosa und Off-White. Das PCR-Programm von Logitech unterstreicht das Engagement der Marke für nachhaltiges Design und stellt sicher, dass Kunststoffe in ausgedienter Unterhaltungselektronik ein zweites Leben erhalten. Aktuelle Initiativen zur Ausweitung dieses Engagements bedeuten, dass etwa 65 % der Mäuse und Tastaturen von Logitech PCR-Kunststoff enthalten und dass bei der Einführung neuer Produkte PCR-Kunststoff verwendet wird, wo immer dies möglich ist. Alle Logitech-Produkte, einschließlich Lift, sind als klimaneutral zertifiziert. Der CO2-Fußabdruck der Produkte wurde durch die Unterstützung von Forstwirtschaft, erneuerbaren Energien und klimabeeinflussten Gemeinden, die Kohlenstoff reduzieren, auf Null reduziert.

Preis und Verfügbarkeit

Die Lift Vertical Ergonomic Mouse ist für 79,99 Euro verfügbar.

