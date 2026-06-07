HomeTec e-paper Juni 2026
➡ Braun IPL Skin i-expert Haarentfernung: Wir haben Sommer und unschöne Haare unter den Achseln und im Bikinibereich könnten die Sommerfreude stören. Doch schon nach wenigen Anwendungen der Braun IPL-Haarentfernung ist die Haut wieder angenehm glatt.
➡ Mit Fakir kann der Handel Umsatz generieren: Im Interview spricht der neue Fakir Geschäftsführer Scott Taylor über die Änderungen in der Fakir-Produkpalette, die Erweiterung des Sortiments und Maßnahmen wie Fakir für den Fachhandel attraktiver werden soll.
➡ JURA C9 überzeugt mit Sehr Gut im ETM-Test: Der kompakte Vollautomat aus der Premium-Economy-Klasse beweist, dass abwechslungsreiche Vielfalt, hoher Komfort und modernes Design nicht an Größe oder Preis gebunden sind.
➡ Liebherr die Nummer 1 bei Kühl-/Gefriergeräten: Auch in diesem Jahr wird Liebherr seine Händlet mit vielen Maßnahmen unterstützenm und mit attraktiven Marketingmaßnahmen die Endkunden direkt ansprechen.
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