IFA 2026: Neue Impulse und exklusive Formate für den Fachhandel

IFA Berlin, die weltweit führende Plattform für Home & Consumer Tech, baut ihr Engagement für den Fachhandel 2026 konsequent aus.

Mit neuen Formaten, kuratierten Erlebnisflächen und exklusiven Services schafft die IFA ein erweitertes Angebot für den Fachhandel aus aller Welt – mit klarem Fokus auf Innovation, Austausch und konkrete Geschäftspotenziale.

„Der Fachhandel ist und bleibt VIP für die IFA und ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Ökosystems“, sagt Leif Linder , CEO IFA Management GmbH. „Auf der IFA schaffen wir gezielt Raum für Austausch, Vernetzung und neue Geschäftsmodelle, die den Fachhandel stärken. Etwa mit dem Retail Leaders Summit oder mit dem neuen Format Retail Innovation Zone.“

Diese Angebote stehen dem Fachhandel auf der IFA 2026 zur Verfügung:

Retail Innovation Zone

Mit der neuen Retail Innovation Zone schafft die IFA einen zentralen Ort für alle Handelsgruppen und IFA Fachbesuchende. Interaktive Erlebnis-Zonen sowie praxisnahe Use Cases bieten den Besucher:innen konkrete Einblicke in zukunftsweisende Store-Konzepte, Omnichannel-Strategien und neue Geschäftsmodelle. Ergänzt wird das Angebot durch Expert Talks, Workshops, Masterclasses sowie gezielte Networking-Formate. Die Integration von europaweit führenden Fachhandelskooperationen stärkt dabei zusätzlich die Relevanz und Vernetzung innerhalb der Branche.

IFA Retail Lounge & Services

Wie auch in den vergangenen Jahren haben Fachbesucher:innen und Fachhandelspartner innerhalb der Retail Innovation Zone Zugang zur IFA Retail Lounge. Dieser zentrale Anlaufpunkt bietet bewährte Services wie Frühstück von 8 bis 10 Uhr. Handelspartner mit IFA Retail Member Status profitieren zudem weiterhin von exklusiven Vorteilen, wie kostenfreien Meeting Spaces und einem täglichen Lunch-Angebot. Ergänzt wird das Serviceangebot für alle Fachbesuchende durch umfassende Reisevorteile für Bahn, Hotel und Flug.

Smart Living Forum

Mit dem Smart Living Forum am 7. September führt die IFA zudem ein neues, zukunftsorientiertes Angebot für den Handel ein. Hier etabliert die IFA ein wirtschaftspolitisches Format, das gezielt C-Level-Vertreter:innen aus Industrie und Handel, Forschung und Entwicklung sowie politische Entscheidungsträger:innen aus Deutschland und Europa zusammenbringt. In Keynotes, Panels und Fireside Chats diskutieren Führungskräfte aus Industrie und Handel die Entwicklungen der kommenden zehn Jahre – von Smart Living über Küche und Wohnen bis hin zu Wellness. Im Mittelpunkt stehen globale Herausforderungen, die Wettbewerbsfähigkeit Europas und strategische Allianzen. Das exklusive Halbtagesformat am IFA Montag startet mit Round-Table-Gesprächen und wird durch hochkarätig besetzte Paneldiskussionen ergänzt.

Retail Leaders Summit

Ein zentrales Highlight wird die zweite Ausgabe des IFA Retail Leaders Summit sein, der am 3. September im Palais am Funkturm stattfindet. Hier bringt die IFA ausgewählte international führende Entscheiderinnen und Entscheider aus Handel und Industrie zusammen, um die Zukunft der Branche zu diskutieren als auch strategisch wichtige Weichen zu stellen. Im Fokus stehen neben Technologie- und Innovationsthemen auch Marketplaces, Omnichannel-Strategien sowie zentrale Themen entlang der Wertschöpfungskette wie Kundenservice, Reparatur, Logistik und Lieferketten.

Fachbesuchertickets

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