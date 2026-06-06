Samsung G.O.A.T.-Kampagne zum Fußball-Sommer

Mit der G.O.A.T.-Kampagne setzt Samsung auf Humor und AI.

Pünktlich zum Fußball-Sommer launcht Samsung seine G.O.A.T.-Kampagne. Legendäre „Greatest of All Time“ des Weltfußballs stehen Pate für 3 tierischen Fußballexperten, die im Sitcom-Stil ikonische Fußballmomente kommentieren. Für unvergessliche Sport-Highlights setzen die Protagonisten in ihrer WG auf die „Greatest of All TVs & Tech“ von Samsung: einen Micro RGB TV und den Bespoke AI French-Door-Kühlschrank RM94F. Die von Leo Germany und CZAR entwickelten AI-Videos laufen ab sofort auf YouTube, Facebook, Instagram, TikTok und Reddit.

Die Kampagne inszeniert humorvolle Sitcom-Geschichten rund um tierische Fußball-„G.O.A.T.s“, die mithilfe von AI Technologie von Samsung ihr ultimatives Sporterlebnis für den anstehenden Fußball-Sommer kreieren. Mit Augenzwinkern und den bestechenden Charakteren der 3 Bewohner der vernetzten Samsung WG übersetzt die Kampagne bekannte Fußballmomente und Ikonen in smarte Produkt-Features. Heimliche Helden der Spots sind der Micro RGB TV und ein Bespoke AI French-Door-Kühlschrank. Beide Geräte stehen stellvertretend für einen weiteren G.O.A.T.-Status: Samsung ist seit 20 Jahren weltweiter Marktführer im TV-Bereich und die stärkste Marke im Segment Kühlen in Deutschland³.

Die Kampagnen-Videos sind vollständig mit AI generiert und unterstreichen einmal mehr den Anspruch von Samsung, neue technologische Möglichkeiten im Alltag der Menschen zu verankern. Wie das im Fußball-Sommer aussieht, zeigen die smarten Funktionen der Vision AI TVs – etwa der AI Fußballmodus Pro und AI Sound Controller Pro. Letztere Funktion trennt die Tonspur in Echtzeit auf – so lässt sich etwa der Kommentator im Spiel einfach stummschalten und nur die Stadionatmosphäre genießen. Aktuelle Kühlschrank-Modelle von Samsung erkennen wiederum dank AI, welche Lebensmittel bald ablaufen, und schlagen passende Rezepte für die Snacks zum Fußballabend vor.

„Wir sind Vorreiter, wenn es darum geht, AI-Anwendungen mit echtem Mehrwert zu schaffen“, sagt Mike Henkelmann , Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH. „Dieser Pioniergeist zeigt sich auch in unserer G.O.A.T.-Kampagne: Wir brechen mit den klassischen Mustern des Sportmarketings und setzen nicht auf die typischen Fußball-Testimonials, sondern auf ein humorvolles Sitcom-Szenario mit tierischen Protagonisten. Damit schaffen wir die branchenweit erste G.O.A.T.-Kampagne, die den Fußball-Sommer für uns alle noch ein Stück unterhaltsamer macht.“

„Deals of G.O.A.T.s“

Samsung steigert das Fußballfieber zudem mit den „Deals of G.O.A.T.s“: Wer sich bis zum 21. Juni 2026 für einen ausgewählten Neo QLED und QLED entscheidet, erhält ein Galaxy S25 FE oder ein Galaxy Tab A11 kostenlos dazu.

Die TVs bringen dank Real Quantum Dot-Technologie und 100 % Farbvolumen Stadion-Feeling nach Hause. Smartphone und Tablet ergänzen die Aufstellung mit einer nahtlosen Multiscreen-Experience. So kann das Spiel auf dem großen Bildschirm laufen, während der Ballbesitz, die Aufstellung und die Expected Goals auf dem kleineren Display gecheckt werden. Oder der Fußballabend wird zur virtuellen Expertenrunde, indem im Chat live über Spielzüge, Auswechslungen und Schiedsrichterentscheidungen diskutiert wird.

Im Rahmen der G.O.A.T.-Kampagne gibt es außerdem ein exklusives Gewinnspiel. Die dynamische Gewinnspiellogik koppelt den Umfang der Gewinne direkt an den sportlichen Erfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer und sorgt so für steigende Spannung im Kampagnenverlauf: Zum Kick-off am 29. Mai 2026 startet das Gewinnspiel mit einem attraktiven Basispaket aus 2 Micro RGB TVs R85H in 55 Zoll. Mit jeder weiteren erreichten Turnierrunde wächst die Zollgröße der verlosten Micro RGB TVs und damit die Attraktivität der Gewinne. Als Höhepunkt kommt im Finalfall ein exklusiver Bespoke AI French Door hinzu, sodass der mögliche Gesamtgewinn bis zum Ausscheiden des deutschen Teams stetig an Wert gewinnt.

Die Kampagne läuft bis Ende Juli. Die Videos mit den 3 charmanten G.O.A.T.s sind auf YouTube, Facebook, Instagram, TikTok und Reddit zu finden. Außerdem werden sie über Samsung TV Plus, am POS und über weitere Kanäle ausgespielt.