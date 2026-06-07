DigitalMarkt e-paper Juni 2026
➡ Samsung hat sich für die WM gerüstet: Mit einer Verkaufsaktion und Entertainer Friedrich Liechtenstein als Verkaufsbrater mit dem Slogan „Wer braucht den so was?“ bietet Samsung dem Handel alle Voraussetzungen für einen erfolgreiche WM.
➡ IFA Berlin 2026, Impulsgeben für Handel und Industrie. Künstliche Intelligenz wird eines der Leithemen der diesjährigen IFA. Sie bietet zudem einen zentralen Anlaufpunkt für den Handel und attraktive Konditionen für Anreise und Hotel-
➡ LG erhält TÜV-Zertikat fürt True Wireless. Damit bekommt LG die Bestätigung einer absolut verlustfreien Übertragung von Bild und Ton bei seinen Wireless TV-Geräten.
➡ Lichtstimmung für Gamer. Philips Evnia hat seine KI-gestützte Ambiglow-Technologie mit neuen Features für Helligkeit und Farben. So kann die Raumbeleuchtung an die Bildstimmung des Spieles angepasst werden.
Hier können Sie die komplette Ausgabe lesen