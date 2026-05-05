Samsung zeigt wie deutsche Fans Fußball-Highlights der WM sehen wollen

Samsung ließ in einer Studie analysieren, welche Vorlieben die Deutschen beim Home- und Public Viewing haben.

Dass Fußball mehr ist als nur irgendein Sport, ist für eingefleischte Fans selbstverständlich. Auch ohne selbst auf dem Platz zu stehen, entstehen aus den Spielen lebenslange Erinnerungen und ein Gefühl von Zugehörigkeit. Letzteres bestätigen knapp 94% der befragten Deutschen. Darauf angesprochen, welche Faktoren am stärksten zu ihren liebsten Fußball-Erinnerungen beigetragen haben, gab knapp die Hälfte an, dass das Ergebnis den Ausschlag gab. Doch nicht allein der Endstand zählt: Auch die Menschen, mit denen wir das Fußballerlebnis teilen (42,4%), die gemeinsamen Reaktionen (39,8%) und die Atmosphäre (39,0%) tragen entscheidend dazu bei, bleibende Erinnerungen an den Fußball zu schaffen.

Es wundert deswegen wenig, dass die Befragten in Deutschland große Turniere besonders gerne im eigenen Zuhause mit der Familie (52,6%) oder mit Freunden (47,4%) erleben. Fast jeder Vierte genießt sportliche Highlight auch gerne nur für sich. Was im europäischen Vergleich außerdem auffällt, ist, dass die Deutschen ihrem Ruf als Public-Viewing-Nation gerecht werden: Mehr als 16% der befragten Deutschen schaut große Matches häufig beim Public Viewing – mehr als in den anderen befragten europäischen Ländern. Ähnlich einzigartige Vorlieben haben die Engländer und Spanier. Während die englischen Fans Fußball besonders gerne in Pubs oder Sports Bars erleben (40,76%), mögen es die Spanier*innen gediegener. Hier stehen Restaurants und Cafés ungewöhnlich hoch im Kurs (17,3%).

Was zählt: gemeinsame Zeit oder Bildqualität?

Ob im eigenen Zuhause, in einer Sports Bar oder beim Public Viewing – die Entscheidung, wo sie das nächste Spiel anschauen, machen die meisten Deutschen von der Atmosphäre (85%), der Bildschirmgröße (80,8%) und der Bildqualität (79,9%) abhängig. Etwas mehr als 80% der Befragten bestätigt, dass Bild- und Sound-Qualität beeinflussen, wie sehr sie das Spiel genießen können. Gleichzeitig gaben mehr als 70% der befragten Deutschen an, dass sie in den letzten 4 Jahren bereits Qualitätseinbußen bei einem großen Fußball-Turnier erlebt haben, darunter:



Störende Blendungen oder Sonnenreflexionen, die die Sichtbarkeit des TV-Bildschirms beeinträchtigen, erlebten 28,2%.

Über Ton, der nicht synchron zum Geschehen läuft, ärgerten sich 24,7%.

An unklarer oder ungleichmäßiger Lautstärke des Kommentars störten sich 21,6%.

Dass der TV-Bildschirm bei Tageslichtspielen nicht hell genug war, gaben 20,4 % an.

19,7% hatten Schwierigkeiten, den Ball klar zu verfolgen.

Diese Beeinträchtigungen beeinflussen nicht nur das unmittelbare Erlebnis, sondern auch die Entscheidung der Fans, wo sie sich die kommenden Spiele ansehen. Schlechte Bild- und Soundqualität haben mehr als zwei Drittel der Befragten (68%)7 schon mindestens einmal dazu veranlasst, eine Location zu verlassen und einen Ort mit besserem Seherlebnis zu suchen. Gleichwohl kann eine positive Erfahrung bleibenden Eindruck hinterlassen: 40,4% haben schon einmal darüber nachgedacht das eigene Geräte-Set-up zu verbessern, weil sie ein Spiel auf einem anderen TV-Screen besonders genossen haben.

Das Samsung Setup für ein rundes Fußballerlebnis

Fußball-Fans in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, suchen nach Fußball-Momenten, die Atmosphäre und Qualität vereinen. Für ein solches Erlebnis würden beinahe 70% auf Samsung setzen.



Mit den neuesten Micro RGB, OLED und Neo QLED Modellen verfolgt Samsung den Anspruch, das Stadiongefühl nach Hause zu holen und jedes Spiel lebendig, mitreißend und unterhaltsam zu machen. Dafür sorgen diverse Features, die auf die Bedürfnisse der Fans ausgerichtet sind. So sorgt die Glare Free-Technologie mit mattem, entspiegeltem Display dafür, dass ein ablenkungsfreies Seherlebnis auch bei direkter Sonneneinstrahlung möglich ist, während smarte AI Features Fußball-Erlebnisse nach den individuellen Vorlieben ermöglichen:



Wer beim Fußballfinale lieber den Torjubel der Fans als das Fachsimpeln der Kommentator*innen genießen möchte, hat mit dem AI Sound Controller volle Entscheidungsfreiheit. Über die Funktion kann die Stimme des Kommentators, der Jubel des Publikums oder der Sound auf dem Spielfeld separat verstärkt oder abgeschwächt werden – wie ein virtueller Sound Mix.

volle Entscheidungsfreiheit. Über die Funktion kann die Stimme des Kommentators, der Jubel des Publikums oder der Sound auf dem Spielfeld separat verstärkt oder abgeschwächt werden – wie ein virtueller Sound Mix. Der AI Soccer Mode passt zugleich Kontrast, Farben und Schärfe an, damit das Spielfeld, die Trikots und die Bewegungen der Spieler*innen scharf wiedergegeben werden.

passt zugleich Kontrast, Farben und Schärfe an, damit das Spielfeld, die Trikots und die Bewegungen der Spieler*innen scharf wiedergegeben werden. Der Color Booster Pro sorgt für lebendige, natürliche Farben in Spielszenen und Sportdokumentationen, indem Bildinhalte analysiert und kategorisiert werden.

sorgt für lebendige, natürliche Farben in Spielszenen und Sportdokumentationen, indem Bildinhalte analysiert und kategorisiert werden. Wer gern historischen Sport-Content schaut, profitiert von AI Upscaling Pro. Hier kommt AI zum Einsatz, die Inhalte mit niedriger Auflösung in Echtzeit analysiert, um mehr Details, Tiefe und Kontrast zu erzielen.



Innovationen, die direkt auf die Bedürfnisse der Fans ausgerichtet sind – egal ob zuhause oder in der Sportkneipe – tragen dazu bei, dass Samsung seit 20 Jahren in Folge die weltweit führende TV-Marke ist.



Diesen Meilenstein feiert Samsung zusammen mit Fußballlegende Thierry Henry in der gemeinsamen Kampagne „Watch it on a Samsung“: „Beim Fußball geht es darum, Menschen zusammenzubringen, egal ob man das Spiel im Stadion, zu Hause oder in der Stammkneipe verfolgt. Doch in jedem Spiel kann sich in Sekundenbruchteilen alles ändern. Deshalb ist die Qualität, in der Du das Spiel schaust, genauso wichtig wie das Spiel selbst“, sagt Thierry Henry.