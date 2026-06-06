Lifestyle trifft TV: Hisense stellt neue Design-TVs in 2026 vor

Der Hisense Fernseher als Kunstwerk an der Wand oder als flexibel einsetzbar.

Die Hisense Lifestyle-TV-Modelle basieren auf einer einfachen Überzeugung: Bildschirme sollten sich natürlich in das Leben der Menschen einfügen – nicht umgekehrt. Hisense präsentiert im 2026er TV-Portfolio Neuheiten, die diesen Anspruch auf ganzer Linie erfüllen.

Immer dabei: S6S mit Touchscreen Display

Als Newcomer unter den Hisense Lifestyle-Modellen wird der S6S für Aufsehen sorgen. Erstmals bringt Hisense ein 32 Zoll großes 4K Touchscreen Display inklusive mobil einsetzbarem Standfuß auf den deutschen Markt. Sechs robuste Rollen lassen das Display mühelos auch über Teppichböden gleiten – der Akku mit bis zu 10 Stunden Laufzeit sorgt für volle Flexibilität. Entwickelt für den nahtlosen Einsatz von Raum zu Raum, vereint der S6S intuitive Mobilität, Touchscreen-Interaktion und smarte Konnektivität in einem eleganten, freistehenden Design.

Ob Streaming von TV-Inhalten, Videotelefonie, das Durchsuchen von Rezepten, das Präsentieren von Kunstwerken oder die Steuerung von Smart-Home-Funktionen – der S6S passt sich dem Alltag und den Anwendungsfällen des jeweiligen Raums an. Ausgestattet ist der S6 mit dem Android Betriebssystem, hilfreichen Anschlüssen wie HDMI 2.1 & USB 3.0 und einer integrierten Kamera, die durch eine Schieberegelung auch abgedeckt werden kann.

Ein TV wie ein Kunstwerk: S7S Canvas

Mit der neuen Generation der S7 Canvas Hi-QLED Serie bringt Hisense auch in diesem Jahr die Kunstgalerie nach Hause. Neben der 55 Zollgröße ist jetzt auch ein 65 Zoll-Display für ein noch ansprechenderes Seherlebnis erhältlich. Der Rahmen in Teakholz unterstreicht den hochwertigen Look und fügt sich ideal in edle Wohnumgebungen ein. Das 4K-Display mit einer Bildwiederholungsrate von 144 Hz ist mit einem matten Display ausgestattet, das Lichtreflektionen verhindert und optisch einer Leinwand ähnelt. Mit dem speziellen Art Modeverwandelt sich der Fernseher schließlich in ein Kunstwerk.

Das perfekte Fernseh- und Entertainment-Erlebnis in bester Bildqualität ist durch die vollwertige HDR Unterstützung inklusive Dolby Vision gewährleistet. Für die passende Soundkulisse ist ebenso gesorgt: 2.0.2 Kanal System mit DTS Virtual:X Unterstützung sprechen für sich.

Über das enthaltene VIDAA Smart OS lassen sich eine Vielzahl an Apps und Streamingdiensten je nach persönlicher Vorliebe nutzen. Eine Solarfernbedienung sorgt für das gewisse Extra.

Highlight für Design-Liebhaber: S5 DécoTV

Mit seinem weißen Unibody Design sticht der S5 DécoTV sicherlich optisch aus der Masse hervor. Der Standfuß geht nahtlos ins Display über, somit findet das Modell auch auf kleinen Sideboards Platz. Mit Größen von 43 und 32 Zollist der S5 DécoTV ohnehin zurückhaltend und für alle die richtige Wahl, die einen dezenten, aber stilvollen Technik-Auftritt bevorzugen.

Die Bildqualität ist dank FHD Auflösung und 60 Hz in der 32 Zoll Variante gesichert. Das 43 Zoll Modell punktet mit UHD Auflösung.