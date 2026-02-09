Samsung OLED TVs und Gaming-Monitore überzeugen mit NVIDIA G-Sync

2026er Modelle von Samsung bieten eindrucksvolle Bildwiederholraten und fortschrittliche Display-Technologien für flüssiges Gameplay.

Samsung steigert besonders bei Gamern die Vorfreude auf die neuesten OLED TVs und Odyssey Gaming Monitore. Grund dafür ist, dass die OLED TVs S95H, S90H und S85H sowie die neue Odyssey G6-Reihe Nvidia G-Sync unterstützen. Die G-Sync-Technologie synchronisiert die Bildwiederholfrequenz des Displays mit der Bildrate der Nvidia GeForce-GPU und reduziert so Tearing und Ruckler. Das Ergebnis: Ein flüssigeres Spielerlebnis auch bei hitzigen Game-Sequenzen und rasanten Rennsimulationen.

„Unser Ziel ist es, den Nutzern ein durchweg großartiges Gaming-Erlebnis zu bieten – unabhängig davon, was oder wo sie spielen“, sagt Kevin Lee , Executive Vice President der Visual Display Business Unit bei Samsung Electronics. „Dank fortschrittlicher Technologie bei OLED TVs und Gaming-Monitoren bieten wir Spielern noch mehr Leistung, Präzision und Immersion als bei den Vorgängermodellen.“

Dual Mode bietet enorme Bildwiederholraten und Reaktionsgeschwindigkeiten



Zu den Monitoren, die mit G-Sync kompatibel sind, zählen der Odyssey G60H und der OLED G61SH. Die beiden Modelle der Odyssey G6-Modellreihe von Samsung bieten damit ein dynamisches, ruckelfreies Gameplay – unabhängig davon, ob Gamern Wert auf extrem hohe Bildraten, eine hohe Auflösung oder beides legen.

Hohe Maßstäbe im kompetitiven Gaming setzt der 27 Zoll Odyssey G60H: Als erster Monitor erreicht er eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 1.040 Hz. Möglich macht das der Dual Mode, der es Gamern erlaubt zwischen HD-Auflösung (1.280 x 720 Pixel) mit ultrahohen Bildraten und nativem WQHD (2.560 x 1.440 Pixel) mit bis zu 600 Hz umzuschalten. Dadurch sorgt der Dual Mode auch in hochrasanten Game-Sequenzen für die nötige Klarheit, Geschwindigkeit und Reaktionsschnelligkeit.

Unterdessen überzeugt der G61SH OLED Monitor alle, denen ein kinoreifes Bild ebenso wichtig ist wie ein leistungsstarker Prozessor, mit seinem hochauflösenden QD-OLED-Panel. Der Odyssey Gaming-Monitor in 27 Zoll gibt Spiele in WQHD-Auflösung und mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz wieder. Dazu kommen eine Reaktionszeit von 0,03 ms GTG³ und der HDR10+ Gaming-Standard. Gamern erleben dadurch satte Kontraste, lebendige Farben und ein flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay.

Samsung OLED TVs: Optimierte Gaming-Performance der 2026er Modelle



Die 2026er OLED TVs von Samsung sind für leistungsstarkes Gaming ausgelegt. Nachdem schon das letztjährige OLED-Flaggschiffmodell S95F mit NVIDIA G-Syncüberzeugte, unterstützen erstmalig auch die Modellreihen S90H und S85H die Gaming-Technologie. Die Modelle S95H und S90H unterstützen dabei Bildwiederholraten von bis zu 165 Hz, der S85H bis zu 120 Hz. Das ermöglicht flüssige Bewegungen und geringe Latenzzeiten bei rasanten Spielen. Ausgewählte Modelle des aktuellen Jahrgangs unterstützen neben NVIDIA G-Sync außerdem AMD FreeSync Premium Pro für stabiles, ruckelfreies HDR-Gaming am PC oder der Konsole.

Die neueste OLED Produktreihe verfügt außerdem über HDR10+ Advanced. Das HDR-Format der nächsten Generation verbessert Helligkeit, Kontraste, Bewegungen und Farbgenauigkeit bei allen Inhalten. Daneben sind der S95H und S90H mit der von Samsung entwickelten Glare Free Technologie ausgestattet. Für ein angenehmes Seherlebnis reduziert sie Reflexionen auch bei direkter Sonneneinstrahlung, ohne die OLED-Bildqualität zu mindern.