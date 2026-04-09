Neue 4K-Mäuse der Aerox 3 Wireless GEN 2-Serie

Mit einer 4K-Abtastrate ist die 2. Generation der Aerox 3 Wireless nicht nur schnell - sie ist 4K-schnell

Die neue Aerox 3 Wireless Gen 2 Serie bietet nahezu sofortige Reaktionsfähigkeit dank einer Abtastrate von 4K (4000 Hz) und einer Klick-Reaktionszeit von 1,2 ms, angetrieben von einem leistungsstarken optischen TrueMove 26K-Sensor mit echtem 1:1-Tracking.

All dies ist in einem ultraleichten, extrem robusten und wasserabweisenden Design verpackt und wird durch fortschrittliche Leistungsoptimierung in der SteelSeries GG-Software-Suite zusätzlich verbessert.

Die preisgekrönten Mäuse der Aerox-Serie sind seit jeher die erste Wahl für Spielende, die in die Welt des kompetitiven PC-Gamings einsteigen, und die SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 führt diese Tradition fort – entwickelt für Geschwindigkeit, Präzision und Langlebigkeit. Langlebigkeit ist entscheidend: Mechanische Schalter mit einer Lebensdauer von 80 Millionen Klicks werden mit der AquaBarrier-Technologie kombiniert, die vor Staub, Schweiß und Flüssigkeiten schützt – und das in einem ultraleichten 68-g-Design. Anpassbare RGB-Beleuchtung, eine lange Akkulaufzeit von bis zu 200 Stunden und umfassende Konfigurationsmöglichkeiten über SteelSeries GG runden diese Maus ab, die für Spieler entwickelt wurde, die ein vielseitiges, leistungsstarkes Allround-Kraftpaket suchen.

Aerox 3 Wireless Gen 2

• Nicht nur schnell, sondern 4K-schnell – Eine 4K-Abtastrate (4000 Hz) sorgt für nahezu verzögerungsfreie Reaktionszeiten und präzise Steuerung über die drahtlose Verbindung, sodass der Mauszeiger bei ultraschnellen Klicks perfekt mit der Hand der Spielerelenden synchronisiert ist. Der Cursor auf dem Bildschirm wird bis zu 4000 Mal pro Sekunde aktualisiert, um die Vorteile hochauflösender Monitore voll auszuschöpfen und sicherzustellen, dass das Fadenkreuz der Spielerenden Handbewegungen auf dem Bildschirm viermal schneller registriert als bei Standardmäusen mit 1000 Hz (0,25 ms gegenüber 1 ms).

• Quantum 4K Wireless – Spielende minimieren Verzögerungen mit der fortschrittlichen Quantum 4K-Funktechnologie, die 2,4-GHz-Gaming-Funk mit voller Unterstützung für 4K-Polling bietet. Umschaltbarer Dual-Funk sorgt für zusätzliche Flexibilität bei der Verbindung mit anderen Geräten über Bluetooth 5.0. Der wiederaufladbare Akku bietet bis zu 200 Stunden Nutzungsdauer über Bluetooth oder 120 Stunden bei 2,4 GHz (abhängig von Polling-Rate, Beleuchtung und Energieeinstellungen).

• TrueMove 26K-Sensor – Der leistungsstarke optische TrueMove-Sensor mit 26.000 DPI erfasst jede Bewegung mit außergewöhnlicher Präzision und Beständigkeit und sorgt so für präziseres Zielen und flüssigere Steuerung. Dank einer Tracking-Geschwindigkeit von 400 IPS und einer Beschleunigung von 40 G profitieren Spielende von schnelleren Bewegungen mit weniger Aussetzern – wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, behalten Spielerinnen & Spieler die Kontrolle. Dank der einstellbaren Abhebedistanz können sie ihre Maus neu positionieren, ohne ihre Zielgenauigkeit zu beeinträchtigen, und so in jedem Moment die volle Kontrolle behalten.

• Ultraleicht. Wasserdicht. – Die Aerox 3 Gen 2 spielt in einer ganz anderen Liga. Mit nur 68 g ist sie ultraleicht und auf Langlebigkeit ausgelegt, ohne zusätzliche Ermüdung zu verursachen. Wenn schnelle Bewegungen gefragt sind, ermöglicht das ultraleichte Design der Aerox 3 schnellere und präzisere Reaktionen. AquaBarrier™ schützt vor Staub, Schmutz und Wasser – mit einem robusten Design, das im Gegensatz zu anderen Wabengehäusen die Schutzklasse IP54 erfüllt.

• Langlebiger Akku – Bis zu 200 Stunden Akkulaufzeit über Bluetooth und 120 Stunden über 2,4 GHz, dazu Schnellladefunktion über USB-C.

• Extrem robustes Design – Mit extrem geringer Latenz, knackigen Klicks und einer Lebensdauer von 80 Millionen Klicks sorgen diese mechanischen Schalter Spiel für Spiel für schnelle und konsistente Reaktionen. Sechs programmierbare Tasten ermöglichen es Spielerinnen & Spielern, ihren Spielstil individuell anzupassen. Der integrierte Speicher unterstützt bis zu 5 gespeicherte Profile, um Empfindlichkeitsstufen (X- und Y-DPI) zusammen mit Abhebedistanz, Abtastrate, Scroll-Jump-Schutz, Bluetooth-Glättung, Verbesserung der WLAN-Stabilität, Energiesparmodus und Beleuchtungshelligkeit anzupassen und direkt auf der Maus zu speichern – für sofortigen Zugriff auf jedem System.

• Erweiterte Tuning-Software – GG ist vergleichbar mit einer persönlichen Boxencrew für ein F1-Auto. Alle Spielenden haben andere Ansprüche und Ziele – daher ist die Aerox 3 Wireless Gen 2 darauf ausgelegt, getunt zu werden, nicht nur benutzt.

• DPI/CPI und Empfindlichkeit einstellen – Spielerinnen & Spieler können präzise X/Y-DPI-Stufen bis zu 26.000 CPI in feinen Schritten konfigurieren, um sie an jeden Spielstil oder jede Monitorauflösung anzupassen.

• Abfragerate und Reaktionsgeschwindigkeit optimieren – Die Einstellungen für Abfragerate, Entprellung und Glättung sind präzise justierbar, um ein Gleichgewicht zwischen ultimativer Reaktionsgeschwindigkeit und Akkulaufzeit zu finden.

• Mausverhalten feinabstimmen – Mausbeschleunigung, Rotationssteuerung, einstellbare Abhebedistanz und Scroll-Sprung-Schutz können genutzt werden, um unerwünschte Eingaben zu vermeiden und die Bewegung des Fadenkreuzes vorhersehbar zu halten.

• Bis zu 5 Onboard-Profile speichern – Bevorzugte CPI-Stufen, Abtastraten und Tastenbelegungen können direkt auf der Maus gespeichert werden, für sofortigen Zugriff auf jedem System – sobald die Profile eingerichtet sind, ist keine Software mehr erforderlich.

Anlässlich der Markteinführung der Aerox 3 Wireless Gen 2 erhält die QcK Heavy-Serie von Mauspads eine frische, saisonale Farbpalette, die sowohl zur Farbpalette der Aerox 3 Wireless Gen 2 als auch zur Arctis Nova 7 Gen 2 passt. Die QcK Heavy-Mauspads sind in Schwarz sowie in den neuen Farbvarianten Weiß und Magenta erhältlich, sodass Gaming-Fans ihr Setup aufeinander abstimmen und ihren persönlichen Stil zum Ausdruck bringen können.

Seit Jahrzehnten vertrauen die weltbesten E-Sport-Profis auf SteelSeries QcK als ihr bevorzugtes Mauspad. Das QcK Heavy bietet dank seiner dickeren, dichteren Gummiunterlage und der hochwertigen Oberfläche aus mikrogewebtem Stoff eine absolut rutschfeste Grundlage. Es wurde für optimale Abtastleistung und Präzision entwickelt und von dem führenden Sensorhersteller PixArt Imaging ausgiebig getestet und zertifiziert.

Entwickelt, um bei den beliebtesten Spielen der Welt, darunter Fortnite, Grand Theft Auto, Valorant und vielen anderen, Spitzenleistung zu liefern. Ob taktische Shooter, Battle-Royale-Spiele, MOBA-Titel oder rasante Action-Spiele – das Aerox 3 Wireless Gen 2 ist darauf ausgelegt, mit dem Meta Schritt zu halten – und mit den Spielerinnen & Spielern.

Die Aerox 3 Wireless Gen 2 wurde für die beliebtesten Wettkampfspiele der Welt entwickelt und hilft Spielenden, von der ersten Runde bis zum letzten Einsatz in Topform zu bleiben. Das ultraleichte 68-g-Design unterstützt sowohl den Claw- als auch den Fingerspitzen-Griff, sodass schnelle Bewegungen und Feinjustierungen in hektischen Feuergefechten mühelos gelingen. Dank der Kombination aus Quantum 4K Wireless, dem TrueMove 26K-Sensor und der langen Akkulaufzeit können Spielerinnen & Spieler Ranglisten erklimmen, Routinen üben und Marathon-Wochenendsessions absolvieren – mit einer Maus, die sich in der hundertsten Stunde genauso präzise anfühlt wie in der ersten.

Die Mäuse der Aerox 3 Gen 2-Serie und das Mauspad der QcK Heavy-Serie wurden speziell dafür entwickelt, kompetitiv Spielenden zum Sieg zu verhelfen, und sind auf SteelSeries.com sowie bei Händlern weltweit zu folgenden Preisen erhältlich:

• Aerox 3 Wireless Gen 2 (Shadow, Ghost, Magenta) – €109.99 (EMEA)

• QcK Heavy Series (L) – €39.99 (EMEA)

• QcK Heavy Series (XXL) – €49.99 (EMEA)

https://steelseries.com