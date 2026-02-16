FUJIFILM insta präsentiert neuen instax mini Link+ Smartphonedrucker

FUJIFILM insta erweitert sein Smartphonedrucker-Portfolio nit dem mini Link+ als Premiummodell.

Der neue Smartphonedrucker richtet sich gezielt an eine kreative, designaffine Zielgruppe, die Wert auf Ästhetik, Kunst und individuellen Ausdruck legt. Der neue instax mini Link+™ ist ein kreatives Werkzeug für persönlichen, künstlerischen Ausdruck. Er ermöglicht es, persönliche Bildwelten und Designs auszuwählen und als instax™ Sofortbilder auszudrucken – für die individuelle Gestaltung von Wohnräumen, als kreatives Statement oder als Bestandteil persönlicher Moodboards.

Von digitaler Inspiration zum analogen Ausdruc

Die instax mini Link+ App verfügt erstmals über eine direkte Verknüpfung zu Pinterest®. Nutzerinnen und Nutzer können Illustrationen, Typografie, Poster, Porträts und Kunstwerke aus Pinterest® oder der eigenen Smartphone-Galerie auswählen und gebündelt in die App importieren. Anschließend können die Motive direkt in der App visualisiert werden, etwa in einem Bilderrahmen, an der Wand, auf einem Regal oder in einer Smartphone-Hülle. So lässt sich bereits vor dem Druck beurteilen, wie das insta™ Sofortbild später im Raum wirkt. Die neuen Funktionen werden auch für weitere Modelle der instax mini Link™ Serie über ein App-Update verfügbar sein

Präzise Druckmodi für kreative Ansprüche

Exklusiv für den instax mini Link+ steht der neue Design-Druck zur Verfügung. Die deutlich verbesserte Bildverarbeitungsleistung ermöglicht eine scharfe Darstellung selbst feinster Linien, Grafiken und Schrift – ideal für komplexe Illustrationen wie Magazine, Poster oder künstlerische Arbeiten. Für Alltagsmotive bietet sich der Einfache Druck an. Mit seinen weichen Farbtönen eignet er sich besonders für Porträts und klassische Fotografien. Weitere Funktionen wie Fit Mode (automatisches Zuschneiden), mehrere Drucke (bis zu zehn Motive gleichzeitig), Change Print Quality Mode (Drucken im instax-Rich Modus oder instax-Natural Modus) sowie ein individuell wählbarer Dark- oder Light-Mode für die App bieten Nutzerinnen und Nutzern maximale kreative Flexibilität.

Ein Design-Statement in Schwarz und Orange

Optisch setzt der instax mini Link+™ ein klares Statement: Tiefes Schwarz trifft auf einen markanten orangefarbenen Akzent, ergänzt durch einen hochwertigen Metall-Strap-Hook. Das reduzierte, ausdrucksstarke Design richtet sich an eine designaffine, kreative Zielgruppe, die Technik als Teil ihrer persönlichen Ästhetik versteht.

instax mini Link+ Smartphonedrucker UVP 149,99 Euro. Die neuen App-Funktionen werden zeitgleich per Update auch für instax mini Link, instax mini Link 2 und instax mini Link 3 im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar sein. Der Design-Druck bleibt eine Exklusivfunktion des instax mini Link+. Eine passende Tasche ist separat zu einer UVP von 24,99 Euro erhältlich.