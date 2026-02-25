Panasonic kommt mit neuen Mobile-Phones

Reduziert auf das Wesentliche stellt Panasonic neue drei Mobile-Phones vor.

Die Panasonic Mobile-Phones KX-TF600, KX-TU260 und KX-TU410 sind die neuesten Mitglieder der Panasonic 4G-Handyfamilie. Sie sind ideal für alle, die einfach nur telefonieren und SMS schreiben möchten – ohne sich von Apps oder teuren Upgrades ablenken zu lassen. Dank des Verzichts auf Apps bieten diese Handys eine kompaktere Bauweise mit höherer Akkukapazität.

Da das GSM-Netz in Europa schrittweise abgeschaltet wird (3G ist in vielen Ländern bereits Geschichte), ist ein 4G-fähiges Modell erfordelich, um erreichbar zu bleiben. Die neuen Panasonic-Modelle im bekannten Klapphandy- oder Schokoriegel-Design ermöglichen ein unkompliziertes Upgrade – selbst für Technikmuffel. Ein Upgrade, das jahrelang Freude bereitet. Diese Handys sind nicht einfach nur Retro-Modelle – sie bieten moderne Funktionen wie Bluetooth, LED-Taschenlampe, Wecker, Freisprecheinrichtung und schnelles USB-C-Laden. Da sie 4G-fähig sind, profitieren Nutzer von der VoLTE-Technologie für eine höhere Gesprächsqualität im 4G-Netz.

Die neuen Handys entsprechen dem Wunsch vieler, der digitalen Ablenkung zu entfliehen. Dazu gehören Menschen, die im Urlaub dem Alltag entfliehen möchten, oder Eltern, die ihren Kindern mehr Unabhängigkeit ermöglichen wollen, ohne sich Sorgen um soziale Medien und hohe Rechnungen machen zu müssen. Viele wünschen sich außerdem einfach ein erschwingliches, unkompliziertes und robustes Handy zum Telefonieren – ohne lästiges Herunterladen von Apps oder Erlernen eines neuen Betriebssystems.

TU260 und TU410 richten sich vornehmlich an ältere Menschen, da beide über eine praktische SOS-Taste auf der Rückseite verfügen. Fünf Notfallkontakte können gespeichert werden, die automatisch nacheinander angerufen werden, bis jemand abnimmt. In diesem Fall wird die Freisprechfunktion aktiviert.

Die SOS-Funktion ist auch ideal für das erste Handy jüngerer Familienmitglieder und ermöglicht Kindern mehr Unabhängigkeit. Alle drei Handys bieten zusätzliche Funktionen, die besonders ältere Menschen und alle anderen mit besonderen Bedürfnissen ansprechen: große, taktile und beleuchtete Tasten, Hörgerätekompatibilität und eine praktische Taschenlampe.

Panasonic bietet verschiedene Bauformen an, sodass für jeden etwas dabei ist. TF600 und TU410 sind Klapphandys – sie nehmen Anrufe sofort nach dem Aufklappen an. Das TU260 hingegen ist ein schlichtes Barrenhandy. Alle Modelle sind im zeitlosen und allseits beliebten Schwarz erhältlich. In einigen Märkten sind TF600 und TU410 auch in Rot verfügbar.

TF600 and TU260 UVP €69.90. TU410 UVP €59.90.