4. März 2026

EURONICS wählt neuen Aufsichtsrat auf der Generalversammlung 2026

3. März 2026 Peter Lanzendorf
EURONICS Aufsichtsrat 2026

Der EURONICS Aufsichtsrat 2026 v.l.n.r.: Daniel Kirberg, Naweed Ayubyar, André Bücker, Marlene Raddei, Jörg Thonnet, Uwe Baumann, Christoph Lux (c) EURONICS Deutschland eG

Bei den turnusmäßigen Wahlen des Aufsichtsrats wurden drei Posten im Aufsichtsrat der EURONICS Deutschland eG neu vergeben.

Am 28. Februar 2026 wurden im Rahmen der Generalversammlung der EURONICS Deutschland eG in Hannover Naweed Ayubyar und Jörg Thonnet neu in den Aufsichtsrat der Genossenschaft berufen. Christoph Lux wurde in seinem Amt bestätigt und im Nachgang von seinen Aufsichtsratskollegen erneut zum Vorsitzenden gewählt. Die Amtszeit beträgt jeweils drei Jahre. Die weiteren Mitglieder sind Uwe Baumann (stellv. Vorsitzender), André Bücker, Daniel Kirberg und Marlene Raddei. 

Christoph Lux, Geschäftsführer der LUX-Team GmbH in Köthen, wurde als Vorsitzender des Aufsichtsrats bestätigt: „Ich freue mich sehr darüber, die Zukunft der EURONICS als Vorstandsvorsitzender des Aufsichtsrats weiterhin aktiv mitzugestalten. Unsere Genossenschaft muss ihren Mitgliedern echten Mehrwert bieten, durch klare Vermarktungsimpulse und spürbare Entlastung im Tagesgeschäft. Genau darin liegt ihre Stärke. In den kommenden Jahren werde ich mich dafür einsetzen, dass wir unsere gemeinsamen Werte konsequent leben, Themen, die uns alle betreffen, regelmäßig prüfen und, wenn nötig, auch korrigieren.“ 

Naweed Ayubyar, Geschäftsführer der N.A. Mobile GmbH & Co.KG in Söden, hat klare Ziele für seine erste Amtszeit im EURONICS Aufsichtsrat: „Das Thema Liquidität hat für mich oberste Priorität. Auszahlungen an die EURONICS Mitglieder müssen schneller und verlässlicher erfolgen. Des Weiteren möchte ich die Kommunikation zwischen den Mitgliedern und der Zentrale weiter verbessern und transparenter gestalten. Unser Anspruch GENAU RICHTIG muss von innen heraus gelebt werden.“

Jörg Thonnet, Geschäftsführer der EURONICS Thonnet GmbH in Goch, möchte seine Jahrzehnte lange Erfahrung aktiv einbringen: „Erfolg haben wir nur, wenn wir geschlossen auftreten und gemeinsam handeln. Wir verkaufen Lösungen und müssen mit unserer Arbeit nachhaltig Geld verdienen, ohne uns in destruktive Preiskämpfe treiben zu lassen. Unser Geschäft entsteht im direkten Kontakt mit dem Kunden vor Ort. Dieser persönliche Mehrwert ist ein klarer Wettbewerbsvorteil, den kein Onlineanbieter ersetzen kann und den wir konsequent weiter stärken müssen.“

EURONICS-Deutschland-KOOP

Tags:

More Stories

Kooperationsmesse KOOP

KOOP 2026: Gelungene Premiere von expert und euronics in Hannover  

3. März 2026 Peter Lanzendorf
Euronics Kongress 2026 Hannover

Euronics Kongress mit klarer Ausrichtung und neuem Vorstand

3. März 2026 Peter Lanzendorf
Der Fachhandel ist für die IFA die Nummer 1.

Fachhandel bleibt Schlüsselpartner: IFA Berlin setzt auf Dialog bei der KOOP

2. März 2026 Peter Lanzendorf
Kooperationen und Wertgarantie bestätigen Recht auf Reparatur

Verbundgruppen setzen bei Recht auf Reparatur klares Zeichen

2. März 2026 Peter Lanzendorf
Panasonic Mobile-Phone KX-TF60 EXB

Panasonic kommt mit neuen Mobile-Phones

25. Februar 2026 Peter Lanzendorf
Panasonic TV in Zukunft bei Skyworth im Vertrieb.

Panasonic TV ab 1. April unter der Führung von Skyworth

25. Februar 2026 Peter Lanzendorf