EURONICS wählt neuen Aufsichtsrat auf der Generalversammlung 2026

Bei den turnusmäßigen Wahlen des Aufsichtsrats wurden drei Posten im Aufsichtsrat der EURONICS Deutschland eG neu vergeben.

Am 28. Februar 2026 wurden im Rahmen der Generalversammlung der EURONICS Deutschland eG in Hannover Naweed Ayubyar und Jörg Thonnet neu in den Aufsichtsrat der Genossenschaft berufen. Christoph Lux wurde in seinem Amt bestätigt und im Nachgang von seinen Aufsichtsratskollegen erneut zum Vorsitzenden gewählt. Die Amtszeit beträgt jeweils drei Jahre. Die weiteren Mitglieder sind Uwe Baumann (stellv. Vorsitzender), André Bücker, Daniel Kirberg und Marlene Raddei.

Christoph Lux , Geschäftsführer der LUX-Team GmbH in Köthen, wurde als Vorsitzender des Aufsichtsrats bestätigt: „Ich freue mich sehr darüber, die Zukunft der EURONICS als Vorstandsvorsitzender des Aufsichtsrats weiterhin aktiv mitzugestalten. Unsere Genossenschaft muss ihren Mitgliedern echten Mehrwert bieten, durch klare Vermarktungsimpulse und spürbare Entlastung im Tagesgeschäft. Genau darin liegt ihre Stärke. In den kommenden Jahren werde ich mich dafür einsetzen, dass wir unsere gemeinsamen Werte konsequent leben, Themen, die uns alle betreffen, regelmäßig prüfen und, wenn nötig, auch korrigieren.“

Naweed Ayubyar , Geschäftsführer der N.A. Mobile GmbH & Co.KG in Söden, hat klare Ziele für seine erste Amtszeit im EURONICS Aufsichtsrat: „Das Thema Liquidität hat für mich oberste Priorität. Auszahlungen an die EURONICS Mitglieder müssen schneller und verlässlicher erfolgen. Des Weiteren möchte ich die Kommunikation zwischen den Mitgliedern und der Zentrale weiter verbessern und transparenter gestalten. Unser Anspruch GENAU RICHTIG muss von innen heraus gelebt werden.“

Jörg Thonnet , Geschäftsführer der EURONICS Thonnet GmbH in Goch, möchte seine Jahrzehnte lange Erfahrung aktiv einbringen: „Erfolg haben wir nur, wenn wir geschlossen auftreten und gemeinsam handeln. Wir verkaufen Lösungen und müssen mit unserer Arbeit nachhaltig Geld verdienen, ohne uns in destruktive Preiskämpfe treiben zu lassen. Unser Geschäft entsteht im direkten Kontakt mit dem Kunden vor Ort. Dieser persönliche Mehrwert ist ein klarer Wettbewerbsvorteil, den kein Onlineanbieter ersetzen kann und den wir konsequent weiter stärken müssen.“

EURONICS-Deutschland-KOOP