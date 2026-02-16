Hisense konpakter smarter Laser-Projektor C3

Die mobilen Hisense Laser Projektoren sind klein, smart und bieten eine Projektionsfläche von 65 bis 300 Zoll.

Der Hisense C3 ist der Neuzugang der Serie und punktet mit optischem Zoom und einer höheren Helligkeit als das Einstiegsmodell C2.

4K Bildqualität immer und überall

Beeindruckende Bildqualität in 4K-UHD-Auflösung. Ausgestattet mit einem Triple-Laser für drei separate Lichquellen in den Grundfarben Rot, Grün und Blau liefert der C3 lebendige Farben. Die Farbraumabdeckung von 110% BT.2020 stellt die präzise Darstellung von über einer Millarde Farben sicher und verwandelt jedes Bild in ein visuelles Erlebnis. Standards wie IMAX Enhanced und Dolby Vision stehen für echtes Kino-Feeling im eigenen Zuhause.

Mit einer Helligkeit von 2.500 ANSI-Lumen trotzt der C3 auch hellem Umgebungslicht, während das native Kontrastverhaltnis von 2.000:1 für eine detailreiche Darstellung von tiefem Schwarz bis zu brillanten Highlights sorgt. Das Ergebnis sind scharfe, lebendige Bilder – egal ob beim Public Viewing im Garten oder indoor beim Fernsehabend.

Sofort einsatzbereit

Mit Auto Magic AI Adjusting 2.0 übernimmt der Hisense C3 die perfekte Bildanpassung automatisch. Dank Funktionen wie Seamless Auto Keystone Correction, Auto Screen Fit und Auto Obstacle Avoidance ist das Bild stets optimal ausgerichtet. Der Seamless Auto Focus sorgt zusätzlich dafür, dass das Bild jederzeit gestochen scharf bleibt und entspannt genossen werden kann. Selbst unterschiedliche Untergründe und Wandfarben können dem C3 nichts anhaben. Der smarte Projektor passt das projizierte Bild automatisch an bis zu sieben verschiedene Wandfarben an. So bleibt die Bildqualität immer klar und farbtreu.

Angenehmes Seherlebnis

Übrigens: Wie bequem wäre es, die Lieblingsserie vom Bett aus an der Zimmerdecke zu schauen? Kein Problem! Dank des intelligenten Schwenk- & Neigekopfes kann der C3 vertikal um 90 Grad nach oben gedreht werden. Und wenn der Serien-Marathon kein Ende nehmen will oder das Fußball-Finale in die Verlängerung geht, muss man sich keine Sorgen machen: Das Seherlebnis mit dem C3 ist äußerst angenehm – dank der Projektion an die Wand entsteht 0 % des für die Augen schädlichen blauen Lichts.

Der Hisense C3 Smart Miniprojektor (1.699 Euro UVP) ist ab sofort im Handel verfügbar.