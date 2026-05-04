5. Mai 2026

Spiegel analysiert TV-Markt und den TV Preisverfall

4. Mai 2026 Peter Lanzendorf
LG OLED TV 2026

Spiegel online veröffentlicht Preisanalyse für aktuelle TV-Gerät der führenden Hersteller

Was bedeutet der UVP für die Marktentwicklung? Soll der Kunden die neuesten Modelle kaufen oder ist ein Gerät aus dem Vorjahr gut genug. Auf jeden Fall empfiehlt ce-Redakteurin Ulrike Kuhlmann mit dem Kauf der 2026-Geräte noch zu warten, bis der Preisverfall einsetzt. Eine gute Empfehlung für Kunden und eine schlechte für den Hande?

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