Samsung Galaxy Z Flip7  Olympic Edition für Milano Cortina 2026

Mit der Olympic Edition können alle teilnehmenden Athlet*innen ihre Highlights der Winterspiele festhalten.

Samsung, seit fast 30 Jahren weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, hat die Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition vorgestellt. Das Smartphone wurde exklusiv für alle Athleten designet, die an den Olympischen und Paralympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 teilnehmen, insgesamt 3.800 Olympioniken und Paralympioniken aus 90 Ländern. Es begleitet sie im Olympischen Dorf und ermöglicht ihnen, wichtige Momente vom Wettkampf bis zur Feier festzuhalten und zu teilen.

Die Olympic Edition ermöglicht die Sieges-Selfies auch bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026. Zum 1. Mal wird es das Sieges-Selfie auch in Mannschaftssportwettbewerben geben, sodass alle teilnehmenden Athleten ihren größten Moment selbst dokumentieren können. Außerdem können Athleten²ausgewählter Nationaler Olympischer Komitees ihre persönliche Sicht auf die Spiele über ihr „Victory Profile“ teilen, eine neue Fotoserie, aufgenommen mit dem Samsung Galaxy S25 Ultra.

Das Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition wird seit dem 30. Januar an den Samsung Open Stations in den Athletenunterkünften in 6 Städten verteilt. An den Samsung Open Stations erhalten exklusiv die Athleten außerdem Support, etwa um ihre Geräte zu aktivieren oder Daten zu übertragen.