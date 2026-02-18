ViewSonic verteidigt erneut Spitzenposition bei  interaktive Displays

ViewSonic im dritten Jahr weltweit führender Anbieter von interaktiven Displays.

ViewSonic, ein weltweit führender Anbieter von visuellen Lösungen und EdTech-Lösungen, hat im dritten Jahr in Folge die Marktführerschaft im Bereich der interaktiven Displays errungen. Laut dem neuen Bericht von FutureSource Consulting hielt ViewSonic von 2023 bis 2025 weltweit den höchsten Marktanteil (ohne China). Maßgeblich für diesen Erfolg war die hohe Nachfrage nach interaktiven ViewBoard®-Displays zwischen 80 und 100 Zoll im Bildungssektor.

„Interaktive Displays sind aus modernen Lernumgebungen nicht mehr wegzudenken. Dabei setzen Bildungseinrichtungen verstärkt auf Lösungen, die durch Leistung, Zuverlässigkeit und intuitive Anwendung überzeugen“, erklärt Dominic Mein , Regional Manager DACH & Benelux bei ViewSonic. „Unsere Führungsposition basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz, der skalierbare Hardware mit stabiler Software kombiniert, um eine zukunftssichere Basis für den Unterricht zu schaffen.“

Die Nachfrage nach großformatigen Displays wächst stetig, da Bildungseinrichtungen ihre digitalen Lernmodelle konsequent erweitern. Gerade im Kontext des DigitalPakt Schule 2.0 gewinnen investitionssichere Lösungen an Bedeutung. Große interaktive Displays sind dabei der Schlüssel für moderne, flexible Raumkonzepte: Sie garantieren eine optimale Sichtbarkeit, egal ob im klassischen Frontalunterricht, in dynamischen Gruppenarbeitsphasen oder bei variablen Sitzordnungen. Damit unterstützen sie das kollaborative Arbeiten als Grundvoraussetzung für hybride Lernumgebungen.

Zukunftsweisende Plattform – ViewBoard mit Android 16

Als Branchenvorreiter führt ViewSonic auf ausgewählten ViewBoard-Modellen Android 16 ein. Das Betriebssystem ist speziell für großformatige Displays optimiert. Es ermöglicht eine flüssige Touch-Interaktion, anpassbare Layouts und effizientes Multitasking für eine intuitive Bedienung.

Die Nutzung des neuesten Android-Frameworks gewährleistet eine langfristige Systemleistung sowie einen erweiterten Support-Zeitraum. Dies erleichtert Bildungseinrichtungen die Standardisierung ihrer IT-Infrastruktur, garantiert kontinuierliche Sicherheitsupdates und reduziert den investiven Modernisierungsdruck.

Ganzheitliches Ökosystem für den digitalen Unterricht

Über die Hardware hinaus bietet ViewSonic ein integriertes Ökosystem aus Software wie myViewBoard, myViewBoard Manager und AirSync. Diese Tools optimieren die Zusammenarbeit der Schüler, das Gerätemanagement und die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden.

Das Herzstück bildet die Whiteboard-Plattform myViewBoard, die durch eine verbesserte Benutzeroberfläche und Echtzeit-Kollaboration überzeugt. Ergänzend dazu ermöglicht AirSync kabelloses Casting, während der Manager eine zentrale IT-Steuerung des gesamten Campus erlaubt. ViewSonic unterstützt Bildungseinrichtungen so effizient beim Übergang zu digitalen Lernmodellen und fördert kreatives Engagement im Unterricht.