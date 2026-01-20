Samsung startet mit den Mix & Match Dea!s ins neue Jahr 

Neues Jahr, neue Mix & Match Dea!s: Wer bis zum 10. Mai 2026 einen Aktions-TV und eine Soundbar von Samsung kauft, erhält zwischen 100 Euro und 2.500 Euro zurück.

Teil der Aktion ist zum ersten Mal auch der Micro RGB-TV in 115 Zoll. Außerdem gibt es satte Rabatte auf aktuelle OLED-, Neo QLED- und Lifestyle-Modelle. Damit nicht genug: Zum Cashback gibt es bis zu 12 Monate Streaming-Content im Rahmen der „Made for Germany“-Aktion on top.

Der Januar ist traditionell der Monat der guten Vorsätze. Wer sich für 2026 vorgenommen hat, dem eigenen Home Entertainment ein Update zu gönnen und dabei noch clever zu sparen, kommt bei den aktuellen Mix & Match Dea!s von Samsung auf seine Kosten. Die Teilnahme ist denkbar einfach: Aktions-TV und -Soundbar bis zum bis 10. Mai 2026 kaufen und gemeinsam bis zum 24. Mai 2026 online registrieren – und schon winkt der Cashback. Das Beste dabei: Beide Geräte können zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in verschiedenen teilnehmenden Geschäften gekauft werden. So bleibt genug Zeit, das persönliche Perfect Match zu finden.

Neue Ära des Home Entertainments

Teil der Mix & Match Dea!s ist zum ersten Mal der Micro RGB-TV in 115 Zoll, dessen Display 100 % des BT.2020-Farbraums der Internationalen Fernmeldeunion (ITU abdeckt. Möglich wird dieses brillante Farbspektakel durch rote, grüne und blaue Leuchtdioden. Diese sind kleiner als 100 Mikrometer und in einem äußerst feinen Raster hinter dem TV-Panel angeordnet. Für eine realitätsgetreue Darstellung von Filmen, Serien und Dokumentationen wird jede Leuchtdiode einzeln angesteuert.

Unterstützt wird dieses immersive Seherlebnis durch die von Samsung eigens entwickelte Micro RGB AI, Micro RGB Precision Color und Micro RGB Color Booster Pro, welche Bild- und Toninhalte intelligent und in Echtzeit anpassen. Dazu kommt Glare Free, das Reflexionen auf dem Bildschirm reduziert – für ein angenehmeres, ablenkungsfreies Seherlebnis auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

AI trifft auf Neo QLED und OLED

Mit von der Partie sind außerdem zahlreiche aktuelle Samsung Neo QLED- und OLED-Modelle, die durch intelligente AI-Features für beeindruckende Unterhaltung und Komfort im Alltag sorgen. So liefert beispielsweise Click to Search detaillierte Informationen zum laufenden Programm, während Live Translate Western-Klassiker, Animes und andere fremdsprachige Filme und Serien durch die Übersetzung der Untertitel in Echtzeit zugänglich macht. Darüber hinaus sorgen AI Upscaling und Adpative Sound Pro für scharfe Details in bis zu 8K und einen an Inhalt und Raum angepassten Sound.

Ermöglicht wird dieses intelligente Heimkino-Erlebnis durch die von Samsung entwickelten Neural Quantum Prozessoren und das leistungsstarke Tizen-Betriebssystem. Dieses wird 7 Jahre lang durch Updates auf dem aktuellen Stand gehalten. Außerdem tragen alle TV-Modelle aus dem 2025er Line-up von Samsung das IT-Sicherheitskennzeichen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Für alle leidenschaftlichen Cineasten sind die Supersize-TVs von Samsung ein absolutes Muss. Neben dem 115 Zoll Micro RGB, sorgen auch der Neo QLED 4K QN90F in stattlichen 115 Zoll¹² und der Neo QLED 8K QN990F mit einer Bildschirmdiagonale von 98 Zoll für ein echtes Heimkino-Erlebnis. Doch die Neo QLED-TVs von Samsung überzeugen nicht nur durch schiere Größe – dank Quantum-Mini-LEDs Pro, die nur rund 1/50 so groß wie herkömmliche LEDs sind, liefern die Modelle auch klare Bilder in bis zu 8K.

Gerade für Gaming Fans ist der S95F ein echtes Highlight. Neben brillanten Farben und dem vom Verband der Elektrotechnik (VDE) zertifizierten „Real Black“ bietet der OLED-Fernseher Motion Xcelerator 165Hz, AMD FreeSync Premium Pro und die NVIDIA G-Sync Kompatibilität. So läuft das Gameplay selbst in rasanten Situationen flüssig. Hinzu kommen der AI Auto Game Mode für intelligente Bild- und Toneinstellungen sowie die Glare Free-Technologie. Das Ergebnis sind immersive Gaming-Abenteuer und mitreißende Serien-Marathons. Als beeindruckendes Entertainment-Gesamtpaket erhält der S95F in Zollgröße 55 und 65 eine Top-Bewertung von Stiftung Warentest. Auch bei Computer Bild und SATVISION gibt es Top-Noten und von SATVISION den Titel „OLED-Meisterwerk“.

Hightech als Augen- und Ohrenschmaus

Wem der Design-Faktor genauso wichtig ist wie ein brillantes Bild, kann im Line-Up der Lifestyle-TVs von Samsung sein Perfect Match finden. Denn The Frame Pro und The Frame sind bildgewaltiger TV und Kunstwerk in einem. Das Rahmendesign lässt sich nach Wunsch anpassen und über den Samsung Art Store haben Nutzer Zugriff auf über 5.000 Kunstwerke – von bedeutenden Malern des 19. Jahrhundert bis zu ikonischen Disney-Motiven. Beim The Frame Pro sorgt die Wireless One Connect Box außerdem für eine kabellose Installation bis zu einer Entfernung von 10 Metern, wodurch der galerieähnliche Charakter des Fernsehers seine Wirkung entfalten kann.

Neben einem brillanten Bild kommt es im Home Entertainment natürlich auch auf einen satten Ton an. Deswegen gehören zu den Aktions-Geräten der Mix & Match Dea!s auch ausgewählte Soundbars. Die Q-Serie Soundbar HW-Q995GF etwa bietet 11.1.4 Kanäle, einen kraftvollen 8″-Subwoofer und nach oben abstrahlende Rücklautsprecher für kinoreifen Surround-Sound. SpaceFit Pro passt dabei den Klang an den Raum an, während Adaptive Sound Klänge und Dialoge je nach Inhaltstyp anpasst. Der Clou: Dank Q-Symphonie harmonieren die Soundbars perfekt mit den Lautsprechern des Samsung TVs. Bei dieser Klangqualität kann es kaum verwundern, dass die HIFI-Redaktion der Q-Soundbar ein „Sehr gut“ attestiert.

On top: Streamingvielfalt mit „Made for Germany“

Zusätzlich zum Cashback gibt es im Rahmen der Aktion „Made for Germany“ bis zu 12 Monate lang Zugriff auf namhafte Streaming-Anbieter. Unter den Partnern ist beispielsweise WOW. Neben Blockbustern und preisgekrönten Serien gibt es hier den gesamten Live-Sport von Sky Sport – darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga und die komplette 2. Bundesliga, mit Sky Original-Konferenz live und in voller Länge sowie den Bundesliga-Sonntagsspielen direkt nach Abpfiff auf Abruf. Ebenfalls enthalten sind alle Spiele der Premier League und des DFB-Pokals, Formel 1, Tennis und vieles mehr.

Zur Auswahl stehen außerdem ARD Plus, RTL+, Zattoo, der Musikstreaming-Service Qobuz und weitere Streaming-Partner. Alle Partner und Details zur Aktion gibt es unter samsung.de/madeforgermany.

Cashback-Aktion läuft bis zum 10. Mai

Gekauft werden können die Aktionsgeräte vom 19. Januar bis zum 10. Mai 2026 im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de und bei allen teilnehmenden Händlern. Um den Cashback zu erhalten, müssen Kunden den erworbenen Aktions-TV und die Soundbar unter Angabe des Modellcodes und weiterer Informationen bis zum 24. Mai 2026 gemeinsam unter https://samsung.de/mixmatch registrieren.

www.samsung.de