Neue Hisense TVs mit RGB Display Technologie

Im 2026er TV-Portfolio präsentiert Hisense die zwei neuen RGB MiniLED Serien UR8S und UR9S, die die Spitzentechnologie jetzt auch in gängigen Formaten ab 55 Zoll für eine breitere Zielgruppe zugänglich macht.

In punkto Farbgenauigkeit, Helligkeit und Kontrast sind die Hisense RGB MiniLED Modelle unübertroffen. Grund hierfür: Anstatt des üblichen weißen oder blauen Mini-LED-Backlight kommen rote, grüne und blaue MiniLEDs zum Einsatz. Diese können, je nachdem welche Farbe für das Bild gerade benötigt wird, präzise angesteuert werden.

In den 2026er RGB-Modellen konnte Hisense die Farbraumabdeckung sogar noch steigern. Sie liegt jetzt bei bis zu 100% des BT. 2020 Farbraums. Ein breiteres Farbspektrum steht für noch realistischere und lebendigere Bilder, die Immersion und Farbgenauigkeit deutlich verbessern.

Der Hi-View AI Engine RGB Prozessor sorgt für eine präzise Rechenleistung und Farbdarstellung. Darüber hinaus bietet die UR9S Serie eine Spitzenhelligkeit von bis zu 5000 Nits und ist mit einem matten Anti-Reflection & Glare-Free Display ausgestattet. Selbst bei hellem Tageslicht lässt sich so die Lieblingsserie ohne störende Spiegelungseffekte genießen. Höchste Ansprüche von Gamern, Sport- und Filmliebhabern werden dank des Native 180 Hz Game Mode samt vollwertiger HDR-Ausstattung inklusive Dolby Vision IQ und IMAX Enhanced erfüllt.

Um das visuelle Erlebnis durch beeindruckenden Klang abzurunden, arbeitet Hisense mit den Sound-Experten von Devialet zusammen: Das integrierte 4.1.2. Multi Channel Surround-System ist präzise nach Vorgaben von Devialet abgestimmt und hat den Anspruch, ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk zu bieten. Das Design orientiert sich an der UX-Serie mit seitlich ausgerichteten Rahmenlautsprechern und Upfiring Speakern, um den besten Sound für ein ultimatives audiovisuelles Erlebnis zu liefern.

Die komfortable Benutzeroberfläche der neuesten VIDAA Version und innovative Details, wie die Solar-Fernbedienung, unterstreichen diesen Anspruch. Erhältich ist die UR9S Serie in Größen zwischen 65 und 85 Zoll.

UR8S: herausragende RGB Bildqualität jetzt auch in 55 Zoll

Noch mehr Displaygrößen-Auswahl für die revolutionäre RGB MiniLED Bildqualität bietet die UR8S Serie. Von 55 bis 100 Zoll findet sich hier für jeden Raum das richtige Modell.

So bietet die UR8 Serie den perfekten Einstieg in das RGB MiniLED Erlebnis, denn die Ausstattung lässt nichts vermissen. Auch hier kommt der Hi View AI Engine RGB Prozessor zum Einsatz, der für präzise Farb- und Rechenleistung sorgt. Für Gamer bietet der Native 180Hz Game Mode pures Spielvergnügen inklusive 4x HDMI 2.1 Unterstützung (180Hz@4K) und einer praktischen Game Bar. Freesync Premium PRO sorgt für eine dynamische Anpassung der Bildwiederholfrequenz von Videoinhalten für eine ruckelfreie Darstellung.

In punkto Spitzenhelligkeiten liegen die UR8 Modelle mit bis zu 3800 Nits unterhalb der UR9 Serie, sind aber dennoch in hellen Umgebungen problemlos einsatzbereit. Zumal das matte Anti-Reflection & Glare-Free Display störende Spiegelungseffekte mühelos beseitigt. Darüber hinaus werden sämtliche HDR-Formate inklusive Dolby Vision IQ unterstützt. Mit IMAX Enhanced können Bild- und Soundqualität wie im Kino erlebt werden. Dank 2.1.2 Multi Channel Soundintegration samt eingebautem Subwoofer und Dolby Atmos Unterstützung wird eine reiche Klangpower erzeugt.

Liebe fürs Detail beweist Hisense mit der smarten Ausstattung: Neben den AI-Funktionen, bei dem der Fernseher Bilder, Sound, Inhalte und den Energieverbrauch intelligent optimieren kann, findet sich auch bei der UR8S Serie eine solarbetriebene Fernbedienung im Lieferumfang.

Verfügbarkeiten, Zollgrößen und UVPs im Überblick:

UR9S: ab Mai verfügbar

UVP 85 Zoll: 4.499 Euro / 75 Zoll: 3.499 Euro / 65 Zoll: 2.399

UR8S: ab Juni/Juli verfügbar

UVP 100 Zoll: 5.999 Euro / 85 Zoll: 3.499 / 75 Zoll: 2.699 Euro / 65 Zoll: 1.999 Euro / 55 Zoll: 1.499 Euro

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