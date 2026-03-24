Samsung erweitert seinen Art Store

Nutzer des Samsung Art Stores können schon heute Meisterwerke aus einigen der renommiertesten Kunstmuseen der USA entdecken – darunter auch das Museum of Modern Art (MoMA) und das Metropolitan Museum of Art (The Met).

Nun kommt erstmals eine Sammlung aus einem Kunsthaus der amerikanischen Westküste hinzu. Gemeinsam mit dem San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) präsentiert Samsung eine exklusive Debütkollektion mit 34 Werken aus dem Bestand des renommierten Museums. Darunter finden sich ikonische Arbeiten einiger der einflussreichsten Künstler*innen des 20. Jahrhunderts. Mit dieser Erweiterung baut Samsung seine Partnerschaften mit weltweit führenden Kulturinstitutionen aus.

Zur Kollektion gehören unter anderem ikonische Werke wie Diego Riveras „The Flower Carrier“ (1935), Henri Matisses „Femme au chapeau“ (1905), Wayne Thiebauds „Display Cakes“ (1963), Jackson Pollocks „Guardians of the Secret“ (1943) und Piet Mondrians „New York City 2“ (1941). Sie sind erstmals außerhalb des SFMOMA auf ausgewählten Samsung Displays in Museumsqualität zugänglich. Die 34 kuratierten Kunstwerke aus der Sammlung des SFMOMA sind eine bedeutende Erweiterung des Angebots an moderner Kunst im Samsung Art Store, wobei erstmals auch Werke der Künstler Robert Rauschenberg und Wayne Thiebaud auf der Plattform verfügbar sind. Nutzer können damit aus einer noch größeren Vielfalt bedeutender Kunst wählen und jeden Raum in eine persönliche Galerie verwandeln.

Kunst von Weltrang mit dem Samsung Art Store entdecken

Der Samsung Art Store ist auf diversen Modellen des diesjährigen TV Line-Ups verfügbar und macht Kunstwerke von weltweit führenden Künstlern, Museen und Galerien auch zu Hause zugänglich. Dazu gehören auch die Lifestyle-TVs The Frame und The Frame Pro.

The Frame Pro ist der bislang fortschrittlichste Lifestyle-TV von Samsung und bietet ein verbessertes Neo QLED-Display für leuchtende Farben, scharfe Kontraste und tiefe Schwarztöne. Darüber hinaus sorgt die Glare Free Technologie für eine entspiegelte, matte Oberfläche, die Kunstwerke nahezu naturgetreu wiedergibt. Die Wireless One Connect Box ermöglicht eine unterbrechungsfreie kabellose Installation bis zu einer Entfernung von 10 Metern, wodurch der galerieähnliche Charakter des Fernsehers seine Wirkung entfalten kann. Abgerundet wird der Frame Pro durch ein anpassbares Design – vom Rahmen6 bis zur Bildschirmgröße – das sich in jede Einrichtung einfügt.

Nachdem Samsung seine digitale Kunstgalerie bereits im vergangenen Jahr auf die Serien Neo QLED 8K, Neo QLED 4K sowie QLED ausgeweitet hat, wird die Art Store-Integration nun auch auf die Modellreihen OLED und Mini LED sowie die fortschrittlichen Micro RGB-TVs erweitert.

Hochkarätige Kooperationen zwischen Technologie und Kunst

Die SFMOMA-Kollektion ist die jüngste Ergänzung in einer Reihe von über 80 Partnerschaften zwischen Samsung und weltweit führenden Kulturinstitutionen. Im Zusammenspiel mit marktführenden Display-Lösungen bietet Samsung Nutzer*innen die Möglichkeit, eine ständig wachsende Auswahl herausragender Kunstwerke verschiedener Strömungen, Stile und Epochen in den eigenen vier Wänden zu entdecken. So erhalten Menschen auf der ganzen Welt einen breiten Zugang zu Kunst und Kultur. Gleichzeitig unterstützt Samsung die Museen dabei, ihre Sammlungen einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen – auch jenen Menschen, die die physischen Ausstellungsräume möglicherweise nie betreten können.

Die Sammlung ist ab sofort exklusiv über den Art Store auf ausgewählten Samsung TVs verfügbar.

www.samsung.de