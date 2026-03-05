POLYTRON HDMI Modulator HDM 1 multi mit Fernbedien-Option

POLYTRON erweitert die Funktionalität des kompakten HDMI Modulators HDM 1 multi mit einer optionalen IR-Fernbedienung zum Modell HDM 1 multi IR. Damit lässt sich das angeschlossene HDMI-Quellgerät bequem fernsteuern.

Mit dieser neuen Funktion wird der HDMI Modulator noch vielseitiger einsetzbar. Zusätzlich unterstützt der HDMI Modulator HDM 1 multi nun auch die Video-Encodierung im MPEG-2-Format und bietet damit noch mehr Flexibilität bei der Integration in bestehende TV-Verteilstrukturen.

Der HDMI Modulator HDM 1 multi IR setzt ein HDMI-Signal in ein Signal der gängigen Kabel- oder terrestrischen Standards DVB-T/-C / DTMB, ISDB-T oder ATSC-T/-C* für die Einspeisung in TV-Empfangs- und Verteilanlagen um. Der HDMI-Eingang unterstützt alle Video-Auflösungen bis 1080p60, beispielsweise von Mediaplayern, Computern, Kameras oder anderen HDMI-kompatiblen Geräten. Dabei bleiben die HD-Videosignale ohne Verluste von Inhalt und Qualität erhalten. Die optionale IR-Link-Funktion, aktivierbar mit dem als Zubehör erhältlichen HDM IR Remote Control Set, ermöglicht dabei die Fernsteuerung der angeschlossenen Quelle.

Mögliche Anwendungen für den POLYTRON HDMI Modulator HDM 1 multi IR sind beispielsweise in Kliniken oder Wohnanlagen zur Einspeisung von Informationen für die Bewohner und Patienten oder in Hotels zur Einspeisung von Veranstaltungs- und Ausflugstipps, des eigenen Restaurantangebots oder Imagefilmen. In Sportsbars und Sportstätten können mit dem Modulator die Sportübertragungen auf allen TV-Schirmen gezeigt werden. Für Ladengeschäfte eignet sich der Modulator ebenfalls zur Einspeisung eines einheitlichen Programms für alle Bildschirme.

Der HDMI-Modulator unterstützt die Video-Encodierung in den Standards H.264/AVC und MPEG-2. Das Ausgangssignal im Frequenzbereich zwischen 174 bis 1.000 MHz kann direkt in eine Koax-Verteilung einspeist werden, so dass alle TV-Geräte das Videosignal neben den schon vorhandenen TV-Programmen empfangen können. Die Modulationsfehlerrate (MER) ist mit typisch 38 dB hervorragend, der Ausgangspegel ist zwischen 50 und 95 dBµV einstellbar. Dank des integrierten HF-Durchschleifeingangs lässt sich das Gerät mühelos in bestehende Verteilnetze und zum Zusammenschalten mit externen Signalquellen einbinden.

Der POLYTRON Modulator HDM 1 multi IR ist über ein Dreh-/Druckknopf-System mit Display schnell, intuitiv und ohne zusätzliche Software zu installieren. Durch die kleine Bauform benötigt der HDMI Modulator wenig Platz und ist so flexibel einsetzbar, beispielsweise auch als nachträgliche Erweiterung bestehender Anlagen. Er zeichnet sich zudem durch einen geringen Energieverbrauch aus. Die Energieversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Steckernetzteil.

www.polytron.de