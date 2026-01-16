Samsung bringt Fender Play auf seine TVs

Spielerische Fähigkeiten können vor dem Samsung TV interaktiv und individuell weiterentwickelt werden

Samsung Electronics hat eine exklusive globale Partnerschaft mit Fender, einer der weltweit führenden Gitarrenmarken, geschlossen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird im 1. Halbjahr 2026 die weltweit erste optimierte TV-Edition von Fender Play auf Samsung TVs verfügbar sein.

„Mit videobasierten Lerneinheiten auf unseren TVs kann das Erlernen eines Instruments ganz natürlich in den Alltag integriert werden, sodass Lernziele schneller erreicht werden“, sagt Hun Lee, Executive Vice President des Visual Display (VD) Business bei Samsung Electronics. „Fender Play auf dem heimischen Bildschirm macht das Zuhause zu einem Ort, an dem man gemeinsam lernen und musizieren kann.“

Musizierende können 4 verschiedene Instrumente erlernen: E-Gitarre, Akustikgitarre, Bass oder Ukulele. Angeboten werden auch On-Demand-Kurse, abgestimmt auf das jeweilige Fertigkeitsniveau, mit einer Vielzahl von Schritt-für-Schritt-Lektionen rund um populäre Songs und Musiktitel. Im Jam-Modus können Musiker verschiedene witzige Backgrounds auswählen und bei kuratierten Tracks in verschiedenen Genres mitspielen. Damit wird der Bildschirm zur Bühne.

Die App wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 auf den Markt kommen.

