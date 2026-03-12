Loewe vega – 4K Ultra HD Smart TV im edlen, kompakten Design

Der Loewe vega basiert auf Ultra HD (3.840 x 2.160) VA-LCD-Panels mit Full-Array-Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung.

Die deutsche AV-Premium-Marke Loewe hat heute die Markteinführung von Loewe vega bekannt gegeben. Vega steht für eine neue Generation leistungsstarker 4K Ultra HD Smart TVs, die fortschrittliche Bildtechnologien mit einem eleganten, platzsparenden Design vereinen. Erhältlich in den Bildschirmgrößen 32 Zoll und 43 Zoll wurde vega entwickelt, um selbst in kleinen Wohnräumen Home-Entertainment in Premium-Qualität zu bieten.

Loewe vega basiert auf Ultra HD (3.840 x 2.160) VA-LCD-Panels mit Full-Array-Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die 390 LED Dimming Zonen (bei 43″) und 260 LED Dimming Zonen (bei 32″) sorgen für einen breiten Farbraum und hohen Kontrast sowie für höchste Helligkeit bei maximaler Auflösung – jetzt auch erstmalig in einem kompakten 32″ Smart TV in 4K Ultra HD. Die neuen Smart-TV Modelle unterstützen das vollständige Spektrum an HDR-Formaten, einschließlich Dolby Vision IQ. So werden eine gleichbleibende Bildqualität und eine flüssige Bewegungsdarstellung für TV, Streaming und Gaming gleichermaßen sichergestellt.

Unterstützt vom SL8-Dual-Channel-Chassis und der intuitiven Loewe os9 Smart-TV-Plattform auf Basis von VIDAA lädt vega zu einem umfassenden, immersiven Erlebnis ein. Zusätzlich sind Netzwerk-Streaming-Technologien wie DLNA, Miracast, Apple AirPlay und Matter integriert. Mit dem kuratierten App-Store stehen beliebte Streaming-Dienste wie Netflix, YouTube, Disney+ und Apple TV zur Verfügung. Nutzer erleben so die Made-in-Germany-Philosophie von Loewe, die konsequente Innovation in einem intuitiven Gesamtpaket widerspiegelt.

Beim Klang überzeugt Loewe vega mit einer integrierten Soundbar mit 60 Watt Class-D-Verstärkerleistung. Diese wurde von Loewe-Audioingenieuren im eigenen Haus entwickelt und abgestimmt. Für ein immersives Hörerlebnis sorgt Dolby Atmos, während HDMI eARC den einfachen Anschluss externer Soundsysteme für erweiterte Heimkino-Setups ermöglicht. Eine KI-gestützte Klangoptimierung mit dynamischer Lautstärkeanpassung gewährleistet zudem eine moderne, aufgeräumte und stressfreie Einrichtung.

Mit Blick auf Vielseitigkeit und moderne Nutzungsszenarien entwickelt, bietet jede Bildschirmgröße Ultra-HD-Auflösung und weite Betrachtungswinkel von bis zu 178 Grad. Dank beeindruckender Spitzenluminanz von 880 cd/m² beziehungsweise 550 cd/m² liefern beide Modelle auch in hellen Umgebungen eine überzeugende Bilddarstellung. Die Fernseher sind mit vier HDMI-Eingängen ausgestattet, darunter zwei HDMI-2.1-Anschlüsse. Diese unterstützen Ultra HD mit bis zu 120 Hz beim 43-Zoll-Modell oder 60 Hz beim 32-Zoll-Modell. VRR und ALLM sorgen zudem für flüssiges Gaming mit geringer Latenz. Mit der neuen Cloud-Gaming-Zone von Vidaa mit der Unterstützung von Blacknut und Boosteroid sowie einer vollständigen Integration von Spielkonsolen-Controllern hebt das System jedes Spielerlebnis auf eine ganz neue Ebene. HDMI eARC ermöglicht die hochwertige Audioübertragung an externe Soundsysteme. Bluetooth, Wi-Fi, LAN, USB-A und USB-C bieten umfassende Optionen für Zubehör, Speicher und Netzwerkintegration.

Ein gebürsteter Aluminiumrahmen, ein hochwertiges Lautsprechergitter und ein drehbarer Metall-Tischstandfuß mit massiver Chromoberfläche schaffen ein anspruchsvolles 360-Grad-Erscheinungsbild. Sämtliche Anschlüsse sind verborgen, und eine integrierte Kabelführung sorgt für eine saubere Installation. Darüber hinaus bietet Loewe eine breite Auswahl modularer Aufstelllösungen für Tisch-, Boden- oder Wandmontage. So lässt sich der Fernseher nahtlos an unterschiedliche Innenräume und Lebensstile anpassen.

Mit der Kombination aus erstklassiger Bildqualität, kraftvollem Klang, smarten Funktionen und zeitlosem Design setzt Loewe vega einen neuen Maßstab für kompakte High-End-Fernseher.

Unverbindliche Preisempfehlung: 32”: 1.500 €, 43”: 1.700 €