TCL-Projektoren machen aus jeder Wand ein Großbild

TCLs neue portable Projektoren sind auf moderne Sehgewohnheiten zugeschnitten: unkompliziert, flexibel und immer vernetzt.

Ab sofort erhältlich in Deutschland, umfasst die neue Projektoren-Reihe von TCL den PlayCube und den A1s. Diese beiden smarten, kompakten und reisefreundlichen Modelle ermöglichen Unterhaltung überall ohne zusätzliches Equipment. Alle Projektoren hat TCL für den Alltag entwickelt: Sie kombinieren intuitive Funktionen mit gestochen scharfen Bildern und kraftvollem Sound.

Keine Kabel. Keine Deckenhalterung. Einfach drehen, ausrichten und Play drücken. Mit seinem kompakten Würfeldesign projiziert der PlayCube von TCL Inhalte mühelos auf jede Fläche. Der integrierte Akku ermöglicht bis zu drei Stunden kabellose Wiedergabe – perfekt zum Bingen einer Serie oder für einen ganzen Film. Dank Schnellladefunktion gibt es bereits nach 30 Minuten am Strom eine zusätzliche Stunde Laufzeit.

Mit 1,4 Kilogramm ist der Playcube ein echtes Leichtgewicht. Trotzdem überzeugt er mit Premium-Features wie 750 ISO Lumen Helligkeit und Dolby Digital Plus Audio – für ein echtes Kinoerlebnis, auch am helllichten Tag. Mit integriertem Google TV und Netflix sind keine zusätzlichen Geräte oder Umwege nötig. Einfach App öffnen und losstreamen. Der PlayCube ist erhältlich ab 799 Euro UVP auf Amazon.

Großbild im Garten

Wer Großbild-Unterhaltung gerne vom Wohnzimmer in den Garten oder zu Freunden mitnimmt, ist mit dem A1s bestens ausgestattet. Leicht tragbar und einfach aufzubauen, schafft dieser Projektor selbst da einen großen Bildschirm, wo eigentlich kein Platz dafür ist. Der A1s kombiniert 600 ISO Lumen Helligkeit mit echter 1080p-Auflösung– so bleiben Serien und Filme gestochen scharf, drinnen wie draußen. Sein integrierter Griff dient zugleich als verstellbarer Standfuß. Die automatische Bildanpassung optimiert selbstständig Fokus und Rahmen und nimmt die Keystone-Korrektur (Trapezkorrektur) vor. Auch Gelegenheitsnutzer bekommen so ohne Aufwand das perfekte Bild.

Der A1s ist außerdem ein Bluetooth-Lautsprecher mit reaktiver Beleuchtung –für Musik-Sessions. Mit integriertem Google TV, Netflix und Google Assistant wirkt er mehr wie ein Smart Device als ein reiner Projektor. Der TCL Projektor A1s ist erhältlich ab sofort in Deutschland über Amazon erhältlich für 379 Euro UVP.

www.tcl.com/de/de