Samsung mit neuer Doppelspitze

Samsung hat TM Roh zum Leiter der Device eXperience (DX)-Sparte ernannt und als neuen CEO berufen. Er wird künftig gemeinsam mit dem ebenfalls neu zum CEO berufenen Young Hyun Jun, dem stellvertretenden Vorsitzenden und Leiter der Sparte Device Solutions (DS), das Unternehmen leiten.

Neben seiner neuen Rolle wird TM Roh weiterhin als Head of Mobile eXperience (MX) das Mobilfunkgeschäft des Unternehmens führen, auch Young Hyun Jun bleibt Head of Memory.

Um die Position von Samsung als einem der führenden Technologieunternehmen weiter zu stärken, hat das Unternehmen außerdem Janghyun Yoon zum Präsidenten, Chief Technology Officer des Geschäftsbereichs DX und Head of Samsung Research ernannt. Hongkun Park ist ab sofort Head of Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT).

Präsident Yoon war zuvor CEO von Samsung Venture Investment. Vor seiner Tätigkeit bei Samsung Venture Investment war er für Softwareplattformen sowie die Entwicklung von IoT und Tizen im MX-Geschäft verantwortlich.

Hongkun Park ist derzeit Mark Hyman Jr. Professor für Chemie und Professor für Physik an der Harvard University und ein renommierter Forscher auf den Gebieten Nanowissenschaften, Quantenwissenschaften und Ingenieurswesen.

