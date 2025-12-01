Nicole Ludwig wird Geschäftsführerin der Deutschen TV-Plattform

Der Vorstand der Deutschen TV-Plattform hat Nicole Ludwig zur neuen Geschäftsführerin bestellt.

Nicole Ludwig hat diese Aufgabe zum 1. Dezember 2025 übernommen. Nicole Ludwig folgt auf Carine Chardon , die als Geschäftsführerin zur GFU Consumer & Home Electronics GmbH gewechselt ist.

Nicole Ludwig war zuletzt als freie Beraterin tätig und bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Medienbranche mit. Sie war für private und öffentlich-rechtliche TV-Sender tätig, an Unternehmensgründungen beteiligt und bringt zahlreiche auch internationale Kontakte mit.

Carine Chardon übergibt die Geschäftsführung der Deutschen TV-Plattform nach 17 Jahren erfolgreicher Tätigkeit. Sie hat damit rund die Hälfte des 35-jährigen Bestehens der Deutschen TV-Plattform als Geschäftsführerin aktiv gestaltet und sie als verlässliches Forum für die TV-Industrie in Deutschland etabliert.

Nicole Agudo Berbel , Vorsitzende des Vorstands der Deutschen TV-Plattform, konstatiert zum Wechsel in der Geschäftsführung: „Mit Nicole Ludwig konnten wir eine erfahrene Managerin für die Deutsche TV-Plattform gewinnen. Sie wird dem Verein neue Impulse geben und die Aktivitäten der Plattform im dynamischen deutschsprachigen TV- und Streaming-Markt mit ihrer Expertise erfolgreich weiterentwickeln. Carine Chardon danke ich ausdrücklich für ihren unermüdlichen und äußerst erfolgreichen Einsatz als langjährige Geschäftsführerin der Deutschen TV-Plattform.“

Nicole Ludwig, designierte Geschäftsführerin der Deutschen TV-Plattform, erklärt: „Ich danke dem Vorstand der Deutschen TV-Plattform für sein Vertrauen und freue mich auf die neuen Aufgaben. Sich verändernde Sehgewohnheiten und ein sehr rasanter Wandel im Markt machen ein neutrales und branchenübergreifendes Forum wie die Deutsche TV-Plattform unverzichtbar. Gemeinsam mit dem Vorstand und den vielen engagierten Mitgliedern der TV-Plattform möchte ich die Gestaltung der Zukunfts-Technologien des digitalen Fernsehens weiter voranbringen.“