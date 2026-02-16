17. Februar 2026

Tomas Oubailis ist neuer Sales Director bei LG IT Solutions

16. Februar 2026 Peter Lanzendorf
LG Electronics hat Tomas Oubailis mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum neuen Sales Director Business Unit IT Solutions ernannt.

In seiner neuen Funktion verantwortet Tomas Oubaillis (52) ab sofort den gesamten Vertriebsbereich für IT-Lösungen in Deutschland. Mit Tomas Oubailis setzt LG auf eine erfahrene Führungskraft aus den eigenen Reihen. Oubailis ist bereits seit 2001 im Unternehmen tätig und startete seine Laufbahn als System Engineer für Netzwerkprodukte. 2003 wechselte er in das Produktmanagement für optische Laufwerke, wobei sein Verantwortungsbereich später um Notebooks und NAS-Systeme (Network Attached Storage) erweitert wurde. Es folgten der Wechsel in den Vertrieb als Business Unit Manager für optische Laufwerke sowie eine Station als Senior Key Account Manager im Bereich Monitore. Zuletzt war Oubailis rund zehn Jahre lang als Vertriebsleiter für den B2C-Bereich tätig.

„Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe und das mir entgegengebrachte Vertrauen“, erklärt Tomas Oubailis. „Da ich die Entwicklung unserer IT-Lösungen über viele Jahre in verschiedenen Funktionen begleiten durfte, ist es mir ein besonderes Anliegen, in meiner neuen Rolle als Sales Director das Wachstum weiter voranzutreiben und unsere Marktposition gemeinsam mit dem Team nachhaltig zu stärken.“

